Освящение храмового образа — центральное событие прошедшей в Новосибирске конференции о почитании Святейшего Сердца Иисуса (+ ФОТО)

Как уже сообщалось, в 2025 году отмечается 350-летие первого явления Святейшего Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок, события, которое положило начало благочестивой практике, получившей развитие в Церкви на Западе. По инициативе Конгрегации Сестёр-Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса (в частности, сестры Татьяны Авдокушиной, MSC) юбилейные торжества прошли также в Новосибирске.

31 мая и 1 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялась конференция «Почитание Святейшего Сердца Иисуса и практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви», на которой были рассмотрены исторические, библейские, доктринальные и иконографические аспекты почитания Святейшего Сердца.

Особое внимание было уделено энциклике Папы Франциска Dilexit nos. Различные аспекты духовного возмещения в свете этой энциклики раскрыли основные докладчики — вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липке и свящ. Мариано Седано из конгрегации кларетинов, а также представители разных монашеских общин, живущие в свете духовности Святейшего Сердца Иисуса, сотрудники международной благотворительной организации «Каритас» и волонтеры из «Спрятанного мира» и «Малого ковчега», которые работают с пациентами психоневрологических интернатов.

Важнейшими моментами встречи стали Евхаристические богослужения. А центром, кульминацией всего форума стала воскресная Святая Месса 1 июня, во время которой был освящен храмовый образ Святейшего Сердца Иисуса кисти Евгении Шадриной-Шестаковой: на нём Спаситель изображен вместе со святой Маргаритой Марией Алакок и святой Франциской Ксаверией Кабрини, основательницей Конгрегации Сестёр-Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса.

Открывая это торжественное богослужение, Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, в частности, сказал:

— Дорогие братья и сёстры, я приветствую всех вас сегодня, в седьмое воскресенье Пасхи! В первую очередь хочу поприветствовать отца Мариано, который более 30 лет тому назад начинал свою миссионерскую деятельность именно в нашей епархии. Я также приветствую гостей из разных приходов как нашей епархии, так и из других епархий – Московской и Иркутской. Особенно приветствую гостей из Рима, которые представляют Генеральную курию Конгрегации Сестёр-Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса. Вчера закончился месяц май, который был посвящён Пресвятой Деве Марии. А сегодня 1 июня, и мы начинаем почитание Святейшего Сердца Иисуса. В этой связи вчера и сегодня у нас проходит Конгресс в честь 350-летия явлений Святейшего Сердца одной французской монахине. И самым ярким моментом этого мероприятия станет сейчас освящение нового храмового образа в нашем кафедральном соборе. Мы знаем историю, о которой во время конгресса уже говорилось очень много. Однако ещё важнее знать не только историю событий, но и то, что всё это означает для нас. Почитание Святейшего Сердца Иисуса раскрывает бесконечную любовь Бога к нам и должно помочь всем нам соделать нашу любовь такой же ответной к Его великой и бесконечной любви.

Освящение Епископом Иосифом Вертом нового образа в кафедральном соборе Новосибирска,

1 июня 2025 года



Пламенную и проникновенную проповедь после чтения Евангелия произнёс отец Мариано Седано:

В этот день переполненный кафедральный собор в тихом центре Новосибирска как бы вместил в себя сразу два больших Юбилея. Это особенно ощущалось по возвышенной и трепетно-молитвенной атмосфере в храме, по торжественной и богатой мелодичности звучавшей литургической музыки вкупе с богослужебными песнопениями, исполняемыми всем народом Божьим.

«О Иисусе милосердный, Искупитель человеческого рода! Милостиво воззри на нас, с глубоким смирением припадающих к Твоему престолу. Мы — Твои, и хотим быть Твоими. Желая всё же ещё теснее соединиться с Тобою, каждый из нас сегодня посвящает себя добровольно Святейшему Сердцу Твоему. Тебя многие никогда не знали, от Тебя многие отреклись, презрев заповеди Твои. Сжалься над теми и другими, о благой Иисусе, и привлеки всех к Святому Сердцу Твоему. Будь Царём, Господи, не только верных, никогда не оставлявших Тебя, но и блудных сынов, ушедших от Тебя. Приведи их скоро в Отчий дом, да не погибнут от духовной нищеты и голода. Будь Царём и тех, кого ложные толки ввели в заблуждение или разделило разногласие. Приведи их обратно к полноте истины и к единству в вере, да будет скоро одно стадо и один Пастырь. Также и всех, Тебя ещё не знающих, приведи в семью верующих. Даруй, Господи, Церкви Твоей полное процветание и свободу, даруй всем народам жить в мире и согласии, чтобы со всех концов вселенной звучало единогласно: Слава Божественному Сердцу, через Которое нам дано Спасение! Слава Ему и честь во веки веков. Аминь».

По завершении Адорации и коленопреклоненной молитвы ко Святейшему Сердцу Иисуса Правящий епископ дал слово монахиням из одноименной Конгрегации Сестёр-Миссионерок.

Эта монашеская община небольшая – во всём мире насчитывается около 200 сестёр, которые посвятили свою жизнь делам милосердия и евангелизации, работе в больницах. Сестры несут своё служение как медсёстры, как преподаватели в школах, а также занимаются катехизацией. 22 мая 1993 года две сестры из Конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса приехали в нашу страну как раз по приглашению тогда Апостольского администратора для католиков латинского обряда Азиатской части России Иосифа Верта. Это были монахини сестра Тереза Алькасер MSC (которую все знают как сестру Пакиту) и сестра Пия Локателли MSC.

Первой взяла слово с. Ассунта Скопеллити MSC, которая хорошо известна в Преображенской епархии — 17 лет она несла своё служение в небольшом сибирском городе Новоалтайске. В немолодом возрасте ей порой нелегко давался русский язык, зато она прекрасно владела языком сердца и языком любви. Опять же в силу возраста сестра Ассунта несколько лет назад вернулась в родную Италию, и вот теперь — такая трогательная встреча со многими знакомыми и близкими людьми, которые до сих пор хранят о ней добрую память. Вот что сказала сестра Ассунта:

— Всё — ради великой славы Божией! От имени нашей генеральной настоятельницы и всех сестёр нашей Семьи-общины, от нашей провинции и её региональной настоятельницы хочу поблагодарить Вас, Владыка Иосиф, во-первых за то, что Вы согласились принять от нас в дар кафедральному собору этот образ Сердца Иисуса, а во-вторых, что мы вместе смогли дойти до конца, до финальной реализации этого замысла — и вот картина уже висит в храме! Также благодарим отца Мариано за все его щедрые ответы, которые он даёт нам, всегда соглашаясь на наши предложения о выступлениях на разных конференциях. Благодарим и настоятеля прихода кафедрального собора, который очень помог в организации всего, что проходило здесь в течение этих двух дней. То, что случилось сегодня, останется в истории кафедрального собора, города Новосибирска, и также в истории нашей Общины. Сегодня мы — паломники Надежды, и в духе этого Праздника мы испытываем неописуемую радость! Сегодня, в этот прекрасный день, мы получаем особое вдохновение на то, чтобы нести благую весть всем-всем-всем, кто нам встретится по пути! И хотелось бы поблагодарить всех, собравшихся здесь, всех, кто приехал и участвовал в этой конференции. Особенно я приветствую приехавших сегодня из Новоалтайска — верных дорогого моему сердцу новоалтайского прихода. Пусть этот луч от Сердца Иисуса, этот Свет изольётся сегодня на каждого!

Затем сестра Патриция, ассистентка из Генерального Дома и помощница провинциальной настоятельницы, передала в дар Владыке Иосифу небольшой презент, также выразив Правящему епископу и всему народу Божьему искреннюю благодарность от Генералата.

Вдохновитель и организатор торжеств в Новосибирске сестра Татьяна Авдокушина присоединилась к Конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса в 1995 году. У неё была долгая формация в Италии, а с 2011 года, вернувшись в Россию, она несёт служение в Новосибирске. Вместе с уроженкой Владивостока сестрой Оксаной Перетрухиной MSC эти две монахини обеспечили своей Конгрегации местные призвания. Сестра Татьяна подвела итог благодарственным выступлениям, немного поделившись историей возникновения идеи и воплощения освященного ныне образа:

— Сейчас в нашей Церкви празднуются сразу два больших юбилея: 350-летие явлений Сердца Иисуса св. Маргарите Марии Алакок и Юбилейный год, проходящий под девизом «Паломники надежды». Первый юбилей начался 27 декабря 2023 года и завершится 27 июня 2025 года, в день праздника Святейшего Сердца. Можно сказать, что юбилей явлений Сердца Иисуса как бы подготовил общецерковный Юбилей, потому что именно в нынешнем году была опубликована последняя энциклика Папы Франциска «Dilexit nos». В мае 2024 года мы с сёстрами были на аудиенции у Святейшего Отца, и на той памятной аудиенции мне удалось рассказать Папе, что наша Конгрегация несёт служение в России, в Новосибирске, но до сих пор у нас нет подходящей иконы. Папа оживился и кивнул – хорошо бы такой образ появился! Я решила, что это было его благословением. Папа Франциск умер, когда работа над этим образом уже была практически закончена, но казалось, что нужно еще подправить какие-то детали, что-то скорректировать… В день похорон в Санта-Мария-Маджоре мы решили — это знак, и нужно поставить точку в работе. Хотелось так разместить новую икону, чтобы Сердце Иисуса встречало каждого, кто входит в наш кафедральный собор. Работа над образом, в которой неоценимую помощь мне оказывала Лина Городецкая из Культурного центра «Иниго», была долгой. Непросто было найти финансирование, но еще сложнее было найти художника, который воплотил бы наш замысел в жизнь. Нам хотелось, чтобы образ был написан местным художником, который был понимал и универсальные особенности католического храмового пространства, и одновременно душу и характер сибиряков, нашу локальную художественную традицию. Нужно было создать не очередную копию хорошо знакомого канона, а самобытную композицию именно для нашего храма, вписать его в уже существующую эстетику собора. Таким человеком оказалась Евгения Шадрина-Шестакова, известная новосибирская художница. Важно было не просто заполнить пустующее пространство — нужно, чтобы образ отзывался в сердцах людей, чтобы он подсказывал людям образ и способ молитвы, ведь образ Святого Сердца говорит о том, что Господь тебя принимает. Неважно, идет ли речь о человеке, который первый раз пришел в храм, или о том, кто встал на путь покаяния или исправления – Сердце Иисуса открыто для каждого…

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После обильной Евхаристической трапезы Господней у Алтаря все участники праздника были приглашены ещё на одну трапезу, гостеприимно развернутую прямо в приходском дворике кафедрального собора.

В тот же день для всех участников юбилейных торжеств состоялся концерт духовной музыки «A.M.G.SS.C.J.» — «Всё во славу Святейшего Сердца Иисуса».

Завершилось это незабываемое мероприятие вечерним праздничным фуршетом для музыкантов и участников конференции.



Ещё больше подробностей — в фоторепортаже от Студии «Кана»: