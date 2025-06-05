Концерт духовной музыки завершил юбилейные мероприятия в Новосибирске, посвящённые Святейшему Сердцу Иисуса (+ ФОТО)

Юбилейные мероприятия, посвящённые 350-летию явления Святейшего Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок, закончились большим праздничным концертом духовной музыки «A.M.G.SS.C.J» — «Всё во славу Святейшего Сердца Иисуса».

В концерте, прошедшем в Кафедральном соборе Преображения Господня, принимали участие солисты Новосибирской государственной филармонии, студенты Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки и ученики музыкальных школ.

На музыкальном вечере прозвучали духовные произведения католических композиторов — монахини Изабеллы Леонарды (1620-1704), иезуита Доменико Дзиполи (1688-1726), священника Лоренцо Перози (1872 — 1956).

Специально для этого концерта музыканты разучили и исполнили произведения, связанные с почитанием Святейшего Сердца Иисуса — Carl Jaspers «O Сor Jesu, fons amoris» («О Сердце Иисуса, источник Любви»). Anton Brukner «Herz Jesu Lied» («Песня Сердце Иисуса») и Carlo Rossini «O Cor Iesu» («О Сердце Иисуса»).

Слушатели дарили исполнителям бурные аплодисменты после каждого номера, а по завершении концерта благодарили музыкантов за пережитые чувства лёгкости, умиротворения и красоты.



Лина Городецкая,

руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго»

Фоторепортаж — от Студии «Кана»: