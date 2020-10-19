Размышления об изменяющемся мире — «Химия веры. Марш пингвинов и танцующие пчёлы»

Размышления об изменяющемся мире монсеньора Карло Марии Польвани, заместителя секретаря Папского совета по культуре, ответственного за организацию «Двора язычников».

Вселенная прекрасна, удивительна и скрывает бесконечные тайны, которые на протяжении всей своей истории человек продолжает открывать, поддаваясь их очарованию. Но, человек, пусть даже и ценой ошибок, почти всегда пытается разобраться в этих тайнах. Кто-то полагает, что в них нет смысла; кто-то уверен, что людям не дано их разгадать.

Монсеньор Польвани призывает всех, кто стремится понять жизнь, просто понаблюдать за Божьим творением, восхититься им и постараться извлечь из него пищу для размышлений.



Марш пингвинов

В 2005 году вышел фильм «Марш пингвинов» режиссера Люка Жаке, один из самых красивых документальных фильмов о природе.

Главные герои фильма – типичные птицы Южного полюса; они не умеют летать и столь же неуклюже передвигаются по суше, сколь грациозны в воде. Каждый год в апреле императорские пингвины собираются в колонии, состоящие из тысяч особей, в местах, расположенных более чем в 100 км от Антарктического побережья. В этом суровом и малопригодном для жизни месте (там нет пищи, но есть защита от ветра) самцы ухаживают за самками с помощью трогательного ритуала, а сформировавшиеся пары обещают верность, запоминая звук голосов друг друга. В июне каждая самка производит всего одно яйцо.

Однако гнездиться в Антарктиде невозможно; поэтому матери, довольно рискованным маневром, передают яйцо из своих лап в лапы отца. С этого момента отцы должны будут крепко прижимать его к себе, заботиться о нём, защищать его и выводить. Тем временем матери, хотя и истощенные беременностью, отправляются к побережью, неуклонно и без остановки продвигаясь вперёд даже ползком, если у них нет сил идти. В своих попытках всеми силами достичь побережья они теряют до 50 процентов своего веса, который затем восстанавливают, ныряя в ледяную воду и заглатывая как можно больше рыбы и криля.

Накопив питательные запасы, они как можно быстрее возвращаются к отцам, которые тем временем выживают вместе с вылупившимися птенцами при температуре окружающей среды до минус 60 градусов по Цельсию, сбившись в тесную толпу, стоя неподвижно, очень близко друг к другу. В колонии матери могут узнать свою семью только по звуку криков и, воссоединившись с ней, они срыгивают сверхпитательную кашицу из рыбы в клюв своего новорождённого пингвина.

Принесенных запасов самке хватает на три недели кормления. Тем временем отцы, оставив птенца заботам матери, отправляются к морю восполнить свои силы и принести запас для следующего кормления. Когда детеныши достаточно подрастут для трудного путешествия, вся колония медленно продвигается к побережью. Там птенцы уходят одни в открытое море и не возвращаются в течение трёх лет, до тех пор, пока не завершится их отрочество.

Репродуктивный цикл императорских пингвинов – увлекательная история для любого родителя. Брак – это тяжелая работа в команде. Порой самую сложную задачу приходится решать то одному родителю, то другому. Иногда мы оказываемся хорошо подготовленными, чтобы принять вызов, иногда не совсем. Только мужество и верность являются гарантией успеха вопреки ожиданиям, но (как учат нас пингвины), когда эта цель достигнута – причём нередко ценой огромных жертв – родители должны найти в себе силы, чтобы отпустить своих детей идти своим путём, в океане, полном неизвестности и опасностей.



Танцующие пчёлы

В 1973 году вместе со знаменитым Конрадом Лоренцем Нобелевской премии по медицине был удостоен ещё один австрийский этолог, Карл фон Фриш. Он посвятил свою жизнь изучению пчёл, отмечая их весьма своеобразное поведение.

По прибытии в ульи эти насекомые осматривались другими пчёлами, которые действовали как диспетчеры. Затем – как на авианосцах, когда приземляются палубные истребители, – прилетевшие пчёлы должны были доложить о случившемся. Если вернувшаяся в улей пчела не была покрыта пыльцой, то ей разрешалось войти в улей для отдыха. Напротив, пчёлы, полные пыльцы, подвергались особой проверке. Насекомые собирались вокруг пчелы-разведчицы, которая начинала танцевать, совершая круговые движения либо описывая восьмёрки. Фон Фриш доказал, что центральное положение диагонали между двумя кругами восьмерки представляет собой угол между Солнцем и источником обнаруженного пчелой-разведчицей нектара. Число оборотов, сделанных пчелой, было мерой расстояния до цели. Получив координаты, пчёлы вылетали в нужном направлении и возвращались домой полными пыльцы, повторяя полёты до тех пор, пока источник пищи не был исчерпан.

Благодаря такому обмену информацией пчёлы значительно увеличивают вероятность обнаружения энергии, избегая бесполезной траты сил. Кроме того, они также эффективны в обмене информацией. Летая в трёх измерениях, они обмениваются только двумерными данными; однако (несмотря на довольно постоянную высоту полёта), оказавшись в назначенном месте, пчёлы используют обоняние, которое даёт им последнюю координату – высоту.

Сегодня выяснены сложные биохимические механизмы этого языка, даже если некоторые элементы остаются спорными. Урок, который мы можем извлечь из танца пчёл в форме восьмерок, заключается в следующем: информация необходима, а тем более обмен ею. Или, скорее, информация действительно полезна только в том случае, если её можно передать, и лучший способ передачи – сообщать только самое главное и важное.

Монсеньор Карло Мария Польвани

Источник: Vatican News