Querida Amazonia: увидело свет постсинодальное Апостольское увещание Папы Франциска

«Querida Amazonia» – «Возлюбленная Амазония»: таково название постсинодального Апостольского увещания Папы Франциска, которое воспроизводит первые слова документа. Как написал в своей колонке главный редактор Vatican News Андреа Торниелли, его можно сравнить с «любовным посланием». Документ изобилует поэтическими цитатами и многочисленными ссылками на учительство предшественников Святейшего Отца, который завершил написание документа 27 декабря минувшего года.

В начале своего послания Папа напоминает, что Синод епископов по Амазонии, проходивший в Ватикане с 6 по 27 октября 2019 г., завершился публикацией текста «Амазония: новые пути для Церкви и для целостной экологии». «Я не намерен ни заменять, ни повторять его», – поясняет Папа, добавляя, что он не затрагивает в документе всех вопросов, выдвинутых в итоговом документе синодальной ассамблеи. Цель постсинодального увещания – «направить к гармоничному, творческому и плодотворному восприятию всего синодального пути», поясняет Предстоятель Вселенской Церкви.

В соответствии с четырьмя измерениями, охарактеризовавшими Синод по Амазонии, Папа пишет о четырех «амазонских мечтах», посвящая каждой из них целую главу. Первая глава – это «социальная мечта». Папа Франциск цитирует своего предшественника Бенедикта XVI, который во время визита в Бразилию в 2007 году заявил об «экологическом опустошении Амазонии и об угрозах человеческому достоинству ее народов». Перед лицом этих бедствий, пишет Святейший Отец, нужно «негодовать и просить прощения»: Церковь призвана услышать вопль амазонских народов, чтобы исполнить свою пророческую роль. С другой стороны, отмечает Папа, «нельзя отрицать, что зерно смешано с плевелами и не всегда миссионеры были рядом с угнетенными». «Я стыжусь этого, – заявляет Преемник Святого Петра, – и снова смиренно прошу прощения – не только за обиды со стороны самой Церкви, но и за преступления против индейцев во время так называемого завоевания Америки». «Христос искупил человеческий род, и Он хочет восстановить в каждом человеке способность вступать в отношения с другими людьми. Евангелие предлагает Божественную любовь, излучаемую сердцем Христовым и порождающую поиск справедливости, неотделимый от воспевания братства и солидарности, стимула для культуры встречи. Мудрый образ жизни коренных народов – со всеми его недостатками – побуждает глубже осознать это стремление».

Вторая «амазонская мечта», о которой пишет Папа Франциск, – это «мечта культурная», о которой идет речь во второй главе. Развитие Амазонии не требует ее культурной колонизации: оно подразумевает, что Амазония сама сможет проявить то лучшее, что у нее есть. «Продвигать, не вторгаясь»: так Папа определяет «культурную мечту» об Амазонии.

Третья «амазонская мечта» – экологическая. Епископ Рима начинает ее описание цитатой из Послания на Всемирный день мира 2007 года: «В Амазонии можно лучше понять слова Бенедикта XVI: он говорил, что ‘наряду с экологией природы существует экология, которую мы можем назвать человеческой и которая в свою очередь требует экологии социальной’. Это влечет за собой то, что человечество, если его сердцу дорого дело мира, должно постоянно иметь в виду связи, существующие между экологией природной, то есть охраной природы, и экологией человеческой». «Экологическая мечта», по словам Папы Франциска, должна привести к созерцанию Амазонии, которое поможет увидеть «драгоценную тайну, нас превосходящую».

Наконец, четвертая «амазонская мечта» – это мечта церковная. Ее осуществление основано на призвании Церкви «сопровождать народы Амазонии»: «Они имеют право на возвещение Евангелия, особенно на то первое возвещение, которое называется керигмой и является ‘главным возвещением, тем, к которому следует всегда возвращаться и слушать его разными способами и которое должно постоянно возобновляться во время катехизации, в той или иной форме’ (Бенедикт XVI)».

Папа Франциск предлагает перечитать в связи с этим четвертую главу Апостольского увещания Christus vivit и подчеркивает, что без возвещения керигмы церковные структуры рискуют превратиться в очередные общественные организации, пренебрегая призывом Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 15,16). Керигма и братская любовь – это синтез всего содержания Евангелия: именно это и призвана предлагать Церковь народам Амазонии, пишет Понтифик и затем подробнее останавливается на теме инкультурации: «Постоянно возобновляя возвещение керигмы, Церковь в Амазонии должна расти. Для этого необходим процесс инкультурации, который ‘не презирает ничего из того, что есть благого в амазонских культурах, но собирает и приводит это к полноте в свете Евангелия’, согласно сказанному в 44 параграфе Конституции II Ватиканского собора Gaudium et spes». В то же время инкультурация «не презирает богатства христианской мудрости, переданной на протяжении столетий, и не склонна пренебрегать историей, в которой Бог действовал множеством способов, ибо Церковь обладает многообразным ликом не только в пространственной перспективе…, но и в своей временной реальности. Речь идет о подлинном Предании Церкви, которое не является статичным хранилищем или музейным экспонатом, но представляет собой корень растущего дерева».

В отношении культур Церковь призывает к «бдительному чувству критики, но также к доверительному вниманию», цитирует Папа Франциск святого Иоанна Павла II. Христианство не располагает единой культурной моделью, и монокультурное христианство не отвечало бы логике воплощения. Перечисляя особенности амазонских культур, Папа называет «открытость деянию Бога, чувство признательности за плоды земные, священный характер человеческой жизни, почитание семьи, чувство взаимопомощи и общей ответственности в труде, значение обрядности, веру в загробную жизнь и многие другие ценности». Кроме того, жители Амазонии «умеют радоваться малому, наслаждаться малыми дарами Бога, не накапливая множества вещей, не разрушают без необходимости, хранят экосистемы и признают, что земля, отдающая себя для поддержания их жизни подобно щедрому источнику, наделена материнским значением и вызывает любовь и уважение. Всё это следует ценить и принимать во внимание в деле евангелизации». «Давайте не будем спешить называть суеверием или язычеством некоторые проявления религиозности, которые спонтанно рождаются из жизни людей, – продолжил Папа. – Нужно, скорее, уметь распознать зерно, которое растет посреди плевел, потому что в народном благочестии можно уловить то, как полученная вера воплотилась в культуру и продолжает передаваться. В какой-то мере возможно воспринимать индейский символ, не относя его непременно к идолопоклонничеству. Миф, насыщенный духовным смыслом, может приносить пользу, а не восприниматься только как языческое заблуждение. Некоторые религиозные праздники имеют священное значение и служат пространством для собрания и братства, хотя они требуют неспешного процесса очищения и созревания. Настоящий миссионер старается определить, какие законные стремления проходят через проявления религиозности, – пусть даже несовершенные, неполные или ошибочные, – и старается дать ответ, отправляясь от инкультурированной духовности». Однако, говоря об инкультурации Литургии, Папа не упомянул о новом «амазонском обряде», лишь указав в примечании, что такое предложение прозвучало на Синоде.

Далее Римский Первосвященник посвятил несколько параграфов церковным служениям и их инкультурации. Перед лицом нехватки священников он обратился к епископам, особенно латиноамериканским, с увещанием «не только продвигать молитву о призваниях к священству, но и быть более щедрыми, направляя тех, у кого есть миссионерское призвание, дабы они выбрали Амазонию». Не прозучало никаких упоминаний о возможности рукоположения женатых мужчин. Папа подчеркнул, что, рассуждая об особенностях служения священников в разных регионах, необходимо выявить то, что является специфическим именно для рукоположенного священства, то, что нельзя делегировать нерукоположенным служителям или диаконам. Такой определяющей чертой, исключительными полномочиями священника, является совершение Евхаристии, а также отпущение грехов. «Некоторые думают, что священника отличает власть, максимальный авторитет в общине. Но святой Иоанн Павел II объяснял, что, хотя священничество считается иерархическим, эта функция не означает ‘быть над другими’, но она всецело подчинена порядку святости членов Христовых». Таким образом, только Евхаристия и Таинство Примирения являются прерогативой рукоположенных пресвитеров, остальные же служения могут исполнять диаконы, монашествующие, «зрелые и ответственные миряне, наделенные авторитетом», в том числе женщины. Папа упоминает о редукционистском взгляде на женские служения, согласно которому женщина якобы может активно участвовать в церковной жизни только если обладает особым статусом и доступом к рукоположенному служению. Женщины – пишет Папа – могут играть главенствующую роль в церковных общинах Амазонии посредством служений, не требующих рукоположения.

«Всех нас, христиан, – пишет Папа Франциск в заключительных параграфах своего Апостольского увещания, – соединяет вера в Бога, Отца, Который дарует нам жизнь и глубоко нас любит. Нас соединяет вера в Иисуса Христа, единственного Искупителя, освободившего нас Своей благословенной кровью и Своим славным Воскресением. Нас объединяет жажда Его Слова, направляющего стопы наши, нас объединяет огонь духа, побуждающего к миссии. Нас объединяет новая заповедь, оставленная Иисусом, стремление к цивилизации любви, приверженность Царству, которое Господь призывает созидать вместе с Ним. Нас объединяет борьба за мир и за справедливость. Нас объединяет убеждение, что этой жизнью не всё исчерпывается, но что мы призваны к небесному празднику, когда Бог отрет всякую слезу и соберет урожай того, что мы сделали для страждущих. Всё это нас объединяет. Как же не бороться вместе? Как не молиться вместе, не работать бок о бок, чтобы защитить бедных Амазонии, чтобы показать святой лик Господа и позаботиться о Его творческом деянии?».

Источник: Vatican News