«Пусть ужасы геноцида не коснутся ни одного народа». Лев XIV на общей аудиенции (+ ФОТО)

В конце общей аудиенции 28 января Святейший Отец помянул жертв Холокоста, выразил солидарность с пострадавшими от наводнений в Африке и, по случаю памяти св. Фомы Аквинского, обратился с пастырским словом к группам паломников. Передает русская служба Vatican News.



«Вчера отмечался Международный день памяти жертв Холокоста, унёсшего жизни миллионов евреев и бесчисленного множества других людей, – сказал Папа, обращаясь к верующим в Зале Павла VI. – В эту ежегодную годовщину скорбной памяти я молю Всемогущего о даровании мира, в котором больше не будет антисемитизма, предрассудков, угнетения и преследования человека. Я вновь призываю мировое сообщество непрестанно оставаться бдительными, чтобы ужас геноцида никогда не обрушился ни на один народ и чтобы созидалось общество, основанное на взаимном уважении и на общем благе».

Епископ Рима выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями, поразившими юг и центр Мозамбика. Обращаясь к португалоязычным паломникам, он вознёс заупокойные молитвы о более чем 100 погибших, заверил в духовной близости к более чем сотне тысяч лишившихся крова, а также отметил труд тех, кто помогает пострадавшим.

Завершая встречу, Лев XIV тепло приветствовал верующих из разных стран, особо выделив присутствие молодёжи, больных и новобрачных:

«Сегодня мы празднуем литургическую память св. Фомы Аквинского. Пусть его пример побудит вас, дорогие молодые люди, следовать за Иисусом как за истинным наставником жизни и святости. Да стяжает ходатайство этого святого Учителя Церкви для вас, дорогие больные, спокойствие и мир, почерпнутые из тайны Креста, а для вас, дорогие молодожёны, – мудрость сердца, дабы вы щедро исполняли свою миссию в обществе. Всем вам моё благословение!»