Проповедник Папского Дома выступил с третьей великопостной проповедью

В своей третьей великопостной проповеди, прозвучавшей в пятницу 12 марта в присутствии Папы Франциска в Зале Павла VI, кардинал Раньеро Канталамесса остановился на вере в Божественность Христа и на ее спасительной силе.

Размышляя над словами из Евангелия от Матвея: «А за кого вы почитаете Меня?» (Мф 16,15), проповедник Папского Дома обратил внимание на распространенную ныне тенденцию соотноситься с Церковью, при этом оставляя Иисуса в стороне, как будто бы Его и вовсе не было. В данном случае, по мнению священника-капуцина, не стоит реагировать традиционно – пытаясь убедить мир и его медиа, что они заблуждаются. Следует самим возрождать у себя и приумножать веру во Христа.

«Вера в Божественность Христа родилась одновременно с рождением Церкви. Но что с творится этой верой сегодня?» – задался вопросом кардинал Канталамесса. Отвечая на этот вопрос, он сделал краткий экскурс в историю соответствующего догмата. Божество Иисуса Христа было торжественно провозглашено Никейским Собором в 325 г., и именно эту формулировку мы и сегодня повторяем, читая Символ веры. С наступлением эпохи Просвещения и рационализма происходит «редуцирование христианства к возвышенному нравственному идеалу, который вполне может обойтись без признания Божественности Христа и даже самого Его исторического существования». Нам следует заново «пробуждать веру в Божественность Христа», отталкиваясь от опыта, засвидетельствованного Евангелиями, особенно Евангелием от Иоанна.

«Божественность Христа – это высочайший пик, это Эверест веры. Вера в Бога, родившегося в хлеву и умершего на кресте, гораздо более требовательна, нежели вера в далекого Бога, которого каждый может представлять себе по своему разумению», – сказал проповедник и продолжил: «Недостаточно повторять Никейский Символ веры, необходимо восстановить импульс веры в Божественность Христа, действовавший в то время, – импульс, которому не было равных на протяжении веков».

Здесь перед нами расстилается широчайшая экуменическая перспектива. Настоящий духовный экуменизм «заключается не только в том, чтобы молиться о единстве христиан, но и в том, чтобы делиться друг с другом близким один другому опытом Святого Духа». Этот опыт зиждется на той фундаментальной реальности, которую святой Августин назвал societas sanctorum, т.е. «общением святых», которое не всегда покрывается с communio sacramentorum, то есть участием в одних и тех же священнодействиях.



«Краеугольным камнем всего здания христианской веры является Божественность Христа: как только она элиминируется, вообще всё разваливается и рушится», – подвел итог проповедник Папского Дома.

По материалам Vatican News