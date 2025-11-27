Проповедь Епископа Иосифа Верта на Св. Мессе в Торжество Христа Царя Вселенной (г. Маркс, 23 ноября 2025 года)

Дорогие братья в священническом служении,

дорогие сёстры-монахини, дорогие делегаты Конгресса,

дорогие паломники, дорогая община, дорогие гости, братья и сёстры во Христе!

Я очень рад, что могу сегодня быть с вами. Спасибо, Владыка Клеменс, что ты поручил мне сказать слово, потому что я очень связан с Марксом, с Поволжьем, с общиной, с этим храмом. Владыка Клеменс уже говорил о чём можно поразмышлять, чтобы осознать сегодняшнее событие. Моя проповедь сегодня – это, скорее, свидетельство, или даже размышление вместе с вами.

Храм Христа Царя в Марксе и икона Salus populi Romani во время Всероссийского Конгресса «Мария – Матерь бедных», 20-23.11.2025 г.

Я вспоминаю, как вчера одна из паломниц говорила со мной о том, как её удивил этот храм. Она вчера вечером впервые увидела его, было уже темно, храм был красиво освещён; она была в таком приподнятом настроении, что охарактеризовала свои переживания словами: «это было как в сказке!» А я вспомнил те чувства, которые всегда испытывал раньше, и которые каждый раз осознаю, когда бываю здесь в Марксе, стою перед храмом или в самом храме…

Я вспоминаю 1988 год, когда уже был готов рабочий проект этого храма, но строительство ещё не началось. Титульный лист этого проекта (специалисты знают, что такой проект содержит несколько больших томов!), а, быть может, даже два первых листа проекта – один изображал вид храма снаружи от улицы Куйбышева, а второй вид внутри, если смотреть от входных дверей – висели в прихожей нашего молитвенного дома. Каждый, кто заходил в молитвенный дом, в первую очередь, видел этот рисунок. Я тоже. И это вызывало двойственные чувства. С одной стороны, это было чувство, что нет, это невозможно, чтобы то, что нарисовано на бумаге, однажды стало реальностью. А с другой стороны, чувства радостные: что вот, пройдёт какое-то время и этот рисунок станет плотью, станет кирпичом.

И вот это случилось. Сегодня исполнилось 32 года, как освящён этот храм. И я хотел бы поразмышлять с вами о некоторых знаках в литургических чтениях к сегодняшнему празднику и вспомнить хотя бы коротко историю и предысторию этого храма. Есть анекдот, что проповеднику, который долго читал проповеди, сказали: ты, пожалуйста, не начинай от сотворения мира, от Адама и Евы… Вот я и решил последовать этому совету, и не начинать от сотворения мира. Хотя в сегодняшнем чтении тоже говорится, что Иисус Христос уже был от сотворения мира.

Делегаты Конгресса «Мария – Матерь бедных», 23.11.2025 г.

Но я начну чуть позже. Хочу перенестись на 260 лет назад сюда, в Поволжье. Это было время, когда Екатерина II, царица Российской Империи, пригласила европейцев в свою страну, чтобы заселить пустующие земли, особенно Поволжье. Здесь, кроме крепостей в Царицыне, Саратове, Самаре, было мало населённых пунктов. Я сейчас не говорю как историк. Просто говорю в общем – так, как я это знаю. И бывали набеги кочевников с востока. Целью Екатерины было построить заслон против них. За 3-4 года здесь появилось 108 так называемых колоний, иными словами 108 деревень.

К началу XX века эти деревни стали большими сёлами. Некоторые даже больше походили на города. Например, в Каменке, к югу от Саратова, население достигало 7 тысяч человек. Или ближе к нам – Мариенталь (сегодня Советское) – насчитывал 10 тысяч человек. Это был настоящий городок со своей индустрией, промышленностью. Маркс, точнее Екатериненштадт, сразу был городом; позже он был переименован в Марксштадт, а потом и просто в Маркс. И если колонии были разделены по конфессиям – были чисто лютеранские и чисто католические деревни, – то в Марксе было три храма и три христианские общины: православные, лютеране и католики. Лютеранский храм сохранился. Если вы хотите посмотреть на историю, то можете это сделать: лютеранский храм в Марксе восстановлен во всей своей красоте. Католический храм был закрыт около 1936 года, а спустя 50 лет, в 1986-ом году был снесён.

К тому времени я уже навещал Маркс в Поволжье каждые три месяца. И однажды в свой приезд услышал от верующих печальную новость, что нашу старую церковь разрушили. Председатель «двадцатки» (в советское время это была группа из как минимум 20 верующих, которые могли инициировать регистрацию религиозной общины и получить разрешение на ее деятельность в местных органах власти – прим. ред.) сказал: мы сохранили кирпич от этого старого храма как реликвию.

С этим кирпичом связана красивая история. Тогда он вернулся домой и сказал своей жене: вот, наш храм взорвали, но я взял кирпич на память, как реликвию. Жена тоже вместе с мужем опечалилась, а потом говорит (как это обычно бывает в семьях): ты принёс кирпич? Один кирпич? А ты знаешь, что у тебя ещё три взрослые дочки со своими семьями? Иди, старче, (почти как в сказке Пушкина) и возьми ещё три кирпича! И наш председатель пошёл и взял ещё три кирпича.

Не знаю, сколько ещё потом оттуда взяли кирпичей. Думаю, не очень много. Но всё-таки эти кирпичи сохранились, и если вы выйдете из храма, а лучше – если входить в храм – то с левой стороны у входа будет виден через стекло замурованный в стену кирпич от того разрушенного храма.

Я был рукоположен в священники в 1984 году. Я учился в семинарии в Каунасе и там рукоположен. И когда в Караганде я совершал примицию – первую торжественную Мессу в своём родном приходе, после Мессы ко мне подходят две молодые девушки – мои родные сёстры – Лена и Роза и старшая женщина, очень благочестивая, мы её хорошо знали, – Анна Мерковская, и они сообщили, что на следующий день едут в Маркс, в Поволжье. Они все были члены Конгрегации Сестёр Евхаристок. Анна уже полный член, Лена и Роза – кандидатки, они были в Конгрегации только первые месяцы. И вот втроём они отправились в Маркс. Через три месяца я в первый раз в жизни навестил вот эту обетованную землю, о которой мы так много знали! Волга – это было такое сказочное слово, это был земной рай, где росли арбузы, яблоки валились с деревьев прямо на улицу; и было многое другое, чего у нас в Караганде не было. И вот я впервые навестил Маркс осенью 1984 года.

С. Анна Мерковская и с. Роза Верт. Маркс, 1984 г. Из архива сестёр Евхаристок.

Я совершал Святую Мессу в Марксе, в окрестных деревнях. И потом каждые три месяца я регулярно приезжал сюда. Община получила регистрацию – сначала в Раскатово (бывшая колония Роледер), потом её перенесли в Маркс. Потом община приобрела обычный дом по ул. Куйбышева 220. И это была наша церковь. Этот молитвенный дом мы открыли осенью 1986 года, и первая Святая Месса в молитвенном доме состоялась в Торжество Христа Царя Вселенной.

Я сейчас ищу точки соприкосновения с нашей историей. Тогда мы даже не знали, какой титул имела разрушенная церковь в Марксе. Мы не занимались исследованиями, у нас не было никаких документов. Мы только старались собирать верующих в маленькие общины. Не только в Марксе, но и в деревнях вокруг Маркса. Я говорю «мы», потому что один бы я мало что сделал. Во-первых, сами прихожане возили меня на своих автомобилях. А во-вторых, там были сёстры из Конгрегации Евхаристок. Так развивалась наша община в Марксе.

Первый алтарь в молитвенном доме в Марксе в 1986 г. Из архива сестёр Евхаристок.

В конце 1980-х годов община в Марксе уже настолько приобрела черты настоящей церковной общины, что, например, в воскресенье перед началом учебного года в храм приходило 200 учеников: девочки в белых фартуках, мальчики в белых рубашках, с цветами в руках. И я говорил им, чтобы они хотя бы один цветок принесли Божией Матери, чтобы Она и Её Сын благословили их на учёбу.

Я помню, как сегодня, Рождество, которое я служил здесь в 1990-м году. Наш молитвенный дом – самый обычный дом – был перестроен так, что был сделан большой молитвенный зал, хотя для церкви это был, конечно, маленький зал. И вот в Рождество 320 детей и подростков присутствовало на Святой Мессе 24 декабря 1990 г. Мы хорошо запомнили это число, потому что сёстры приготовили 300 подарочков для детей, и их не хватило. Мы быстро собрали ещё 20 подарков из конфет, фруктов и печенья – что смогли быстро найти.

Навечерие Рождества в молитвенном доме в Марксе, 24.11.1988 г. Из архива сестёр Евхаристок.

Стало очевидно, что в этом молитвенном доме уже невозможно развиваться дальше. Хотя в самом начале и я, и прихожане мечтали о строительстве большого храма, но не сразу это стало возможным. Сначала к нашему молитвенному дому разрешили прибавить ещё 4 квадратных метра. Мы это сделали, и это была как раз наша прихожая. Мы просили ещё, и нам разрешили ещё пристроить двенадцать квадратных метров. Но мы не стали пристраивать. Времена менялись так быстро, и мы понимали, что пройдёт несколько месяцев, и мы получим разрешение на строительство церкви. И на самом деле, через несколько месяцев мы такое разрешение получили, но с ограничениями: без колокольни, просто как большой молитвенный дом. Мы опять не стали торопиться, ждали ещё несколько месяцев. И, наконец, уже из Москвы пришло разрешение на строительство церкви, какой угодно. К этому времени приход уже имел 2 здания: молитвенный дом, который был слева от нас, и приходской дом, дом священника – справа. В Марксе каждый частный дом имел большой участок огорода. И вот два этих огорода и послужили местом, где сейчас стоит этот храм. Вот такая простая предыстория, которая может помочь всё это визуально представить.

Евхаристия в молитвенном доме в Марксе. Из архива епископа Иосифа Верта.

Сегодня завершается Конгресс «Мария – Матерь бедных», тема которого касается социального служения в Церкви. Я вспоминаю последние месяцы моего пребывания в Марксе, начало 1991-го года, время, которое как раз и стало сплошным социальным служением. В 1990-м году Михаил Горбачев был в Германии и там обратился к жителям с призывом помочь населению в Советском Союзе, которое как раз в это время переживало большой кризис. И к нам посыпалась гуманитарная помощь.

Помню, как прибыла первая фура с 25-ю тоннами груза. Наша бывшая прихожанка, которая годом раньше уехала в Германию, позвонила и радостно сообщила, что лютеранская община в Германии собрала гуманитарную помощь. И вот её привезли, но так как лютеранской общины в Марксе в то время не было, всё это было передано нам, в Католическую Церковь. Я пришёл в ужас. Но надо было действовать, и мы действовали. Делили эту помощь. Там было очень много для больниц, например, несколько десятков тысяч одноразовых шприцев, так что получилось обеспечить на несколько месяцев все наши медицинские учреждения в Марксе.

Через месяц-полтора пришла вторая фура. Ещё через столько же времени – третья. Три фуры в течение четырёх-пяти месяцев прибыли сюда в Маркс. И мы занимались социальной деятельностью. Это был нелёгкий опыт, первый опыт оказания помощи нуждающимся.

Прихожане на фоне молитвенного дома. Маркс, 07.04.1991 г. Из архива сестёр Евхаристок.

Был такой случай – я рассказывал об этом участникам наших встреч на Конгрессе – когда прихожане, активно участвующие и вообще в жизни прихода и в раздаче гуманитарной помощи, пришли ко мне обиженные. Они сказали: отец Иосиф, все получают гуманитарную помощь, а нам Вы ничего не дали. А я даже и не думал об этом, потому что говорилось: гуманитарная помощь — для нуждающихся. Это слово очень известное с 1922 года – про нуждающихся или голодающих Поволжья. А тут совсем другое время было. Я им говорю: вы же не нуждающиеся, не голодающие! И они согласились: ну да, мы не нуждающиеся… Так мы учились служить не для того, чтобы получать награду, а в действенной любви; не думая о себе, идти к тем, кто нуждается в нашей помощи.

Дорогие, у вас на скамьях лежат фотографии алтаря. Многие из вас его видели, но далеко не все знают, что это был алтарь молитвенного дома. Этот алтарь был сделан моим хорошим знакомым, можно сказать, даже другом, народным скульптором, мастером в Литве. Он был нашим прихожанином, когда я в течение одного года служил викарным священником в Литве. Он любил со мной разговаривать, и я ему рассказывал, что я приезжаю в Поволжье, служу Мессу в обычном доме, где проживает семья. Алтаря там нет, алтарём служит простой стол, а чашей для Евхаристии – обычный фужер для шампанского. Он восхищался и удивлялся. И мы пришли к такому плану, что он сделает статую Иисуса Христа. И через два месяца он привёл меня в свою мастерскую и показал мне, что он сделал. Я чуть не упал от охвативших меня чувств. То, что вы видите на фотографии, он сделал за два месяца! Я-то думал, он сделает небольшую статую Иисуса, чтобы её можно было поставить на кухонный стол и с достоинством совершать Святую Мессу. И вот, что он сделал…

Деревянный алтарь Христа Царя из молитвенного дома в Марксе. Часовня в доме бл. Георгия Матулевича (Матулайтиса), 22.11.2025 г. Фотограф: о. Боско Маршнер.

И только позже, когда я всё внимательнее разглядывал этот алтарь (спасибо настоятелю о. Боско, что он сделал фотографии, и вы сейчас сможете увидеть и посмотреть, о чём я говорю), то увидел: на нём ведь изображён Иисус Христос – Царь Вселенной! Его одежды царские, Он окружён звёздами – Он Царь космоса, всей Вселенной. А внизу справа и слева от Него люди. Скульптор имел ввиду депортированных поволжских немцев, но, конечно, это, можно сказать, все верующие, вся Церковь, которая в то время была разрознена, рассеяна, не имела структур и храмов. Царь Иисус Христос – Он господствует. Смотря на Него, можно было набраться мужества и надежды, уверенности, что всё будет опять хорошо.

И ещё я хочу рассказать об истории церкви, здания, в котором мы сейчас находимся. В 1986-ом году, немного раньше, чем у нас в России, в Литве началось движение за свободу религии, церкви. И в одном городе было позволено построить церковь. Был объявлен конкурс, в котором участвовало около восьми архитекторов, но выиграть мог только один проект. Один хороший католик, архитектор по профессии, тоже мой хороший знакомый, послал на конкурс свой проект. Но его проект, к сожалению, не прошёл. Но я и другие священники, которые видели этот проект, считали, что он самый лучший. И архитектор подарил этот проект мне, когда узнал, что мы в Марксе мечтаем построить церковь. Этот архитектор – Владыка Клеменс знает его фамилию и, возможно, даже встречал его в Литве – умер несколько лет назад. В последние годы своей жизни он служил в духовной семинарии в Вильнюсе, был там инженером, следил за тем, чтобы здание было в порядке.

Молитвенный дом в Марксе и храм Христа Царя накануне освящения. Ноябрь 1993 г. Из архива епископа Клеменс Пиккеля.

Я прошу вас, дорогие прихожане, не забывайте в своих молитвах этих двух людей: и того скульптора деревянного алтаря Христа Царя, который и сегодня стоит в доме бл. Георгия Матулайтиса – доме справа от храма; и архитектора – автора проекта храма Христа Царя, 32-ю годовщину которого сегодня празднуем.

В 1991 году Папа Римский назначил меня епископом в Новосибирск. И дальше развитием общины и строительством храма занимался уже молодой священник из бывшей ГДР, о. Клеменс Пиккель. А я ещё долго на новом месте в Новосибирске не мог отделаться от одной вредной привычки. Когда заходила речь о пастырской работе, о приходах, о числе детей и верующих, я всегда говорил: а у нас в Марксе было вот так. Наконец, сёстры Евхаристки мне однажды сказали: отец-епископ, Вы, пожалуйста, так часто не говорите «а у нас в Марксе» – люди не понимают этого… И я стал от этой привычки отходить. Но Маркс остался глубоко в моём сердце.

Храм Христа Царя. Лето 1993 г. Из архива епископа Клеменса Пиккеля.

Много воды утекло в Волге с тех времён, о которых я рассказывал, многое изменилось. Но каждый, кто приезжает в Маркс, замечает, что у самого въезда в город стоит это стройное здание Католической Церкви, которое носит имя Иисуса Христа Царя Вселенной. Его высокая башня, как Божий перст, указывает на Небо, на нашу цель, туда, где торжествует во славе Иисус Христос Царь Вселенной.

А в самом храме в эти дни верные почитают Пресвятую Богородицу в Её иконе Salus populi Romani. И в сердцах рождается надежда и уверенность, что Пресвятая Богородица и для этого города будет Salus populi Marksensis.

Иисус Христос Царь Вселенной пусть будет Царём в наших сердцах!

Аминь.



Храм Христа Царя в г. Марксе. 23 ноября 2025 года

Источник: Журнал «Климент»