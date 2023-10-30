Проповедь Владыки Иосифа Верта на рукоположение в постоянные диаконы Александра Пузика. Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня, 29 октября 2023 года

Дорогие братья и сёстры!

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками рукоположения в постоянные диаконы Александра Пузика, прихожанина из католического прихода святой Анны в Екатеринбурге. Событие это не локального характера, оно говорит о структурах Католической Церкви, о традициях, о истории и развитии литургической, пастырской и социальной жизни в Церкви в течение веков.

Церковь родилась две тысячи лет назад – в первую Пятидесятницу, когда на молодую общину верующих сошёл Святой Дух. За девять дней до этого Иисус вознёсся на небо, прежде ещё раз благословив Своих учеников и повелев им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа… И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19-20).

В книге Деяний Апостолов мы читаем захватывающую историю Церкви первых лет, историю Церкви апостольских времён. На проповедь апостолов и их учеников к Церкви присоединяются всё новые верные, и вся община – это как одна семья: «у множества уверовавших было одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32). Все верные заботились друг о друге, помогали вдовам, старым, сиротам, больным, одиноким и бедным, поэтому «не было между ними никого нуждающегося».

В какой-то момент апостолы увидели, что они не успевают за всем, увидели, что социальное служение отнимает слишком много времени и от этого страдает служение проповеди Евангелия, апостолы увидели, что им нужны помощники. Тогда апостолы, созвав собрание верующих, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, заботиться о столах. И выбрали из среды верующих семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставили на эту службу.

Первым, кто пролил свою кровь, кто умер за Христа, за Церковь, за проповедь Благой Вести был один из них — святой первомученик диакон Стефан. На примере этого святого дьякона мы видим, что он не только заботился о столах, не только нёс социальное служение, но помогал апостолам и в проповеди Слова Божьего.

С течением времени христианство распространяется по всей Европе и за её пределы, структуры Церкви уже задействованы во всех сферах общественной жизни. Церковь открывает госпитали, приюты, богадельни, Церковь занимается просвещением в школах и университетах. К такому роду деятельности в Церкви привлекаются и миряне. Значительно вырастает и число священников, этих непосредственных продолжателей проповеди Слова Божьего и совершителей Жертвы святой Мессы. Постепенно постоянный диаконат исчезает, и чин диаконов становится лишь шагом к священническому рукоположению. Тем не менее, один из самых почитаемых святых в Церкви, Франциск Ассизский, был диаконом (это XIII век, Средние века). Однако в конце Средневековья такие случаи стали редкостью.

После Второго Ватиканского Собора 1962-1965 гг. Папа Римский Павел VI восстанавливает постоянный диаконат, а также распространяет посвящение в диаконат женатых мужчин.

Дорогие, братья и сёстры, в этом месте я как свидетель вспоминаю опыт Церкви в нашей стране во время гонений на веру в XX веке. При отсутствии священников – а они большей частью были расстреляны, а уцелевшие находились за колючей проволокой – бесстрашные миряне, также подвергая себя большой опасности, совершали многое из того служения, что в обычное время позволительно только священнослужителям. Они крестили детей, были активными свидетелями при заключении таинства супружества, отпевали умерших, предстояли на молитвенных собраниях верующих. Они фактически исполняли функции постоянного диаконата!

Дорогой Александр, ты сегодня примешь эстафету этого служения мирян в двадцатом веке, но уже в сане постоянного диакона. Твои предшественники и небесные покровители своим примером и своим ходатайством будут помогать тебе. Это и первомученик святой диакон Стефан, святой диакон Франциск Ассизский, это и многие неизвестные миряне, но также и известные нам, как, например, Гертруда Детцель, чей процесс беатификации уже открыт Церковью. Эти миряне, не имея посвящения в диаконы, совершали служение в Церкви в труднейших условиях! В труднейших условиях отсутствия священника.

А сегодня Церковь, как между прочим и весь остальной мир, стоит перед большими вызовами. Одни из них накатывались десятилетиями, подмывая устоявшиеся веками традиционные устои, другие обрушились на нас как вихрь в один миг. Это, в том числе, и взрывообразная международная напряжённость последнего времени. И каждый житель нашей планеты должен задуматься, чем я могу помочь сохранению мира и спокойствия, сохранению жизни вообще на нашей земле. По призыву Папы Франциска мы в пятницу постились и молились в намерении мира. В последнее время не проходит ни единого дня, чтобы Епископ Рима не призывал бы молиться о мире.

Дорогие братья и сёстры! Мы должны понять и согласиться с апостолом Павлом, что ‘всякое зло начинается в сердце каждого отдельного человека, в сердце каждого из нас’. И самая главная миссия Церкви – это напряжённая, кропотливая работа над очищением сердец. В первую очередь служитель Евангелия, служитель таинств Церкви Божией должен совершать этот труд в своём собственном сердце. Но затем молитвой, терпением, примером своей жизни также совершать эту работу и в сердцах других людей. Когда Иисус говорил, что жатвы много, а делателей мало, Он видел все континенты земли и толпы людей, которые были как овцы без пастырей. Он видит эти толпы нуждающихся и сегодня, особенно сегодня! Ментальность людей сильно изменилась. Ещё одним веком раньше духовные семинарии в католической Церкви не могли принять всех желающих. Для многих целью жизни было стремление подражать Иисусу и святым, стремиться к святости и помогать другим достичь её. Конечно! Стремление к идеалам живо и в наше время! Это показала встреча католической молодёжи России в Санкт Петербурге два месяца тому назад. Но для великих дел нужно и много делателей! Сегодня ситуация с числом церковных служителей во многих странах мира похожа на ту, что пережили наши дедушки и бабушки. Тогда это было отсутствие священников, а сегодня – нехватка их. Священников не хватает в Европе и Северной Америке. Может быть только в Африке сегодня всё также много призваний, как было раньше везде в Церкви. А мы в России так ещё и не пришли в себя после уничтожения священников в XX веке. Поэтому и роль постоянных диаконов сегодня возрастает.

Сегодня в Риме заканчивается работа генеральной ассамблеи Синода. Уже два года в Церкви идёт синодальный процесс или путь. И одной из важных задач Синода, это побудить как можно большее число верующих, а лучше сказать – побудить всех верующих – к активной деятельной жизни в Церкви. И видимым знаком этой заботы Церкви — рождение сегодня на наших глазах постоянного диакона, помощника епископа и священников в их служении в Церкви, который также является как бы посредником между верными и священниками.

А у меня есть ещё одна хорошая новость: сегодня на курсах подготовки постоянных диаконов учатся двое наших женатых мужчин: из Барнаула и Новосибирска. Так что, Александр, ты будешь не один в своём служении. И помни, что с сегодняшнего дня верные Церкви будут возносить ко Господу молитву о тебе, будут сопровождать тебя в твоём служении непрестанными молитвами. Ты же будь всегда верен Господу Богу, будь всегда рядом с верующими и помогай им на пути в Небесную Отчизну!



Воскресенье, 29 октября 2023 года,

Святая Месса в Кафедральном соборе Преображения Господня (г. Новосибирск)