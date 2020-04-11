Проповедь Владыки Иосифа Верта на Мессе Святой Пасхальной Ночи. 12 апреля 2020 г., Кафедральный собор Преображения Господня

Христос воскрес!

Возлюбленные братья и сестры во Христе!

Самым важным, самым глубоким и волнующим вопросом в жизни человека является вопрос веры, вопрос религии. Откуда мир? Откуда я? Зачем я здесь, на этой земле? Что станет со мной после смерти? Это всё вопросы, которые не оставляют в покое ни одного человека, даже, казалось бы, самого равнодушного. Это всё вопросы, от которых слишком много зависит: внутренний мир отдельного человека и счастье целых народов.

Поэтому люди всегда, насколько это можно проследить в истории, занимались этими вопросами. Величайшие гении, как Сократ, Платон, Аристотель, другие мыслители до них и после них, посвятили этим вопросам всю свою жизнь.

Но вот уже 2000 лет, как в Иудее, в народе, тысячелетия ожидавшем Освободителя, Искупителя, появился однажды Человек, Который выдавал Себя за Посланника и даже за Сына Божьего, и за это Свое утверждение Он пошел на смерть. Он явился миру в самую гущу различных религиозных мировоззрений и мнений и сказал Свое слово: «Я есмь путь, истина и жизнь» (Ин 14,10), «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8,12). И человечество поверило Ему и пошло за Ним. Тысячи и миллионы шли за Ним в заключение, на пытки и на мученическую смерть. «Кровь мучеников — семя новых христиан». Всё дальше распространялось Его учение, завоевывая в течение веков старый и новый свет. Также и наши предки и мы уверовали и последовали за Ним и возложили на Него всю нашу надежду в жизни и смерти.

Правильно ли мы поступили? На правильном ли мы пути? Действительно ли вверили мы себя Учителю, Которому можно доверять, и основали нашу надежду на фундаменте, который не поколеблется?

На эти вопросы, возлюбленные, мы можем сегодня ответить с той же радостной уверенностью, как и первые христиане, как наши предшественники на протяжении двадцати веков: «Да, тысячу раз да!»

Тот, Кто так бескомпромиссно, так божественно, с такой властью требует от нас веры и надежды, не оставил нас в неведении, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф 4,14), Он дал нам уверенность, что Он есть действительно Тот, за Кого Себя выдавал, — Сын Божий, и поэтому «наша вера, наша надежда» основана не на человеке, «а на Боге основана» (1 Петр 2,1).

«Не верите Моим словам, так веруйте Моим делам» (Ин 10,38), — так сказал однажды Иисус Христос, указывая на дела, которые Он совершал в Своей жизни на глазах у всех. И действительно, вся Его жизнь и деятельность, — это непрерывная цепь чудес, которые не смогли оспорить ни многомудрствование, ни враждебность столетий.

Для Него были недостаточны все те неслыханные чудеса, творимые Им во всей Его жизни, чудеса, совершаемые над безжизненной природой, чудеса с исцелениями, чудеса воскрешения мертвых. Среди этих чудес самыми великими являются воскрешения мертвых, а среди них — Воскресение Самого Себя.

«Это чудо, — говорит великий епископ Амвросий, — которое Бог Отец зарезервировал одному лишь Сыну, дабы Он явил миру, что Он истинный Бог и истинный человек: человек, потому что воскрешенный, Бог, потому что Сам воскресший».

И как чудесно устроил все Бог, чтобы засвидетельствовать подлинность Своего воскресения!

Предвидя, что найдутся люди, которые будут утверждать, что Иисус, якобы, вовсе не был мертв, а всего лишь притворился таковым, провидение Божие позаботилось о доказательстве. Римский солдат копьем пронзил ребра уже умершему Христу, и тотчас истекли кровь и вода. Евангелист Иоанн, стоявший под крестом вместе со скорбящей Матерью и святыми женами, пишет в своем Евангелии: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его» (Ин 19,35).

Предвидя, что враги Иисуса готовы будут пойти даже на подкуп, чтобы распространить ложный слух о том, что «ученики Его, придя ночью, украли Его» (Мф 28,13), провидение Божие устроило всё таким образом, что сами первосвященники и фарисеи обратились к Пилату с просьбой охранять гроб: «поставим у гроба стражу, и приложим к камню печать» (Мф 27,66). Тем самым они дали в руки истории неопровержимое доказательство того, что в воскресении Иисуса быть не могло никакого подлога и обмана.

Предвидя, что много столетий спустя найдутся «умники», которые вдруг объявят, что ученики имели галлюцинации и видения, провидение Божие устроило всё таким образом, что просто было бы смешно верить в какое-то видение: убитые горем, ученики потеряли всякую надежду, полностью забыли о предсказании Учителя о Своем воскресении из мертвых. А потом, галлюцинации не могут длиться 40 дней!

И разве эти иудейские рыбаки, имевшие свои семьи, жившие тихой, спокойной жизнью, пошли бы на смерть именно за утверждение, что Христос воскрес?! Разве пошли бы они на смерть, зная, что это они сами украли Его мертвое тело из гроба, разве пошли бы они за видением, за призраком на смерть?

На смерть человек может пойти лишь, будучи абсолютно уверен в своей правоте и зная, на что он идет.

А на смерть за Иисуса Христа идут еще и сегодня, спустя 2000 лет! Более всего мучеников за веру имеет прошлый век, двадцатый!

Я думаю, мы даже не понимаем, не осознаем до конца, в каком благодатном времени мы жили и живем! Правда, Церковь Христова пережила в ХХ веке страшное распятие, Голгофу, но сегодня мы празднуем ее воскресение! Иисус Христос — как то семя, упавшее в землю и давшее обильный плод. Так и Церковь Его уже в первые века христианства в мученичестве была тем семенем, из которого затем выросло дерево. Мученики ХХ века — это семя новых христиан, давшее новые, свежие побеги на древе Церкви. Как и 2000 лет назад враги Христа сделали всё, чтобы вытравить из памяти людей даже воспоминания о Христе, но всеми своими усилиями лишь укрепили нашу веру. Ведь если вся мощь огромного государства, поставленная на уничтожение веры, не смогла этого достичь, значит, вера наша — это не выдумка людей, а нечто большее.

Поэтому возрадуемся сегодня с миллионами верующих всех языков и народов!

Но не забудем вынести из этого практических и конкретных заключений. Если я убежден в чем-то, я обязан и жить в соответствии с этим убеждением. На это так настойчиво указывает апостол Петр, первый Папа на Римском престоле, в своем первом апостольском послании: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному…, неувядаемому, хранящемуся на небесах… О сем радуйтесь, поскорбев… немного,.. дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее… золота… Посему, возлюбленные,.. бодрствуя, совершенно уповайте на… благодать… Иисуса Христа… Будьте святы во всех поступках… Не тленным серебром или золотом искуплены вы.., но драгоценною Кровию Христа… явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (см. 1 Петр 1,4.6.13.15.18.19. 21).

Христос воскрес!