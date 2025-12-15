Проповедь Папы Льва XIV на Св. Мессе в 3-е воскресенье Адвента. 14 декабря 2025 г., Ватикан, собор Святого Петра

Утром 14 декабря в базилике Святого Петра Лев XIV возглавил торжественную Мессу по случаю Юбилея заключенных, который отмечался в III воскресенье Адвента («Gaudete»).

В своей проповеди Святейший Отец сказал:

— Дорогие братья и сестры,

Сегодня мы отмечаем Юбилей Надежды для исправительных учреждений, заключенных и всех, кто oversees или трудится в пенитенциарной системе. Выбор этого дня, третьего воскресенья Адвента, для данного юбилея глубоко символичен, ибо это день, который Церковь именует Воскресеньем Gaudete (лат. «Радуйтесь»), чье название происходит от первых слов входного антифона Мессы. В литургическом году это воскресенье «радости», напоминающее нам о светлой стороне ожидания: уверенности, что произойдет нечто прекрасное, нечто радостное.

В этой связи, 26 декабря прошлого года, открывая Святые Врата в церкви Отца Нашего в тюрьме «Ребиббия», Папа Франциск обратился ко всем со следующим призывом: «Говорю вам две вещи: первое — канат в руке, с якорем надежды. Второе — широко откройте двери вашего сердца». Обращаясь к образу, уже устремленному к вечности, за грань пространства и времени, он призывал нас хранить живую веру в жизнь будущую и всегда верить в возможность лучшего будущего. В то же время он увещевал нас быть людьми, которые с щедрым сердцем творят справедливость и милосердие в местах своего пребывания.

По мере приближения конца Юбилейного года мы должны признать, что, несмотря на усилия многих, даже в пенитенциарной системе предстоит еще многое сделать в этом отношении. Слова пророка Исаии, которые мы только что слышали — «искупленные Господом возвратятся… с пением войдут в Сион» — напоминают нам, что именно Бог искупает, спасает и освобождает. Более того, они передают смысл важной и требующей усилий миссии для всех нас. Безусловно, тюрьма — это трудное место, и даже самые лучшие инициативы могут встретить множество препятствий. Однако именно поэтому мы не должны уставать, падать духом или сдаваться. Мы должны неуклонно двигаться вперед с упорством, мужеством и духом сотрудничества. Ведь многие до сих пор не понимают, что после каждого падения необходимо суметь подняться, что ни один человек не определяется лишь своими поступками и что правосудие всегда является процессом исправления и примирения.

И все же, когда даже в трудных обстоятельствах мы способны сохранять и беречь красоту чувств, чуткость, внимание к нуждам других, уважение, способность к милосердию и прощению, тогда на «суровой почве» греха и страдания расцветают прекрасные цветы. Более того, жесты, проекты и встречи, уникальные в своей человечности, созревают даже в пределах тюремных стен. Это требует работы над собственными чувствами и мыслями, что необходимо для лишенных свободы, но еще более — для тех, кто обязан представлять их и следить за справедливым обращением с ними. Юбилей — это призыв к обращению и, как таковой, источник надежды и радости.

По этой причине важно прежде всего взирать на Иисуса, на Его человечность и на Его Царство, в котором «прозревают слепые, хромые ходят… и нищие благовествуют». Мы должны помнить, что даже если порой эти чудеса совершаются через чрезвычайные вмешательства Бога, чаще они вверены нам — нашему состраданию, вниманию и мудрости, а также ответственности нашего сообщества и институтов.

Это приводит нас к другому измерению услышанного пророчества: обязанности содействовать во всяком месте — и я хочу особо подчеркнуть: и в тюрьмах — становлению общества, основанного на новых критериях и, в конечном счете, на любви, как сказал святой Павел VI в завершение Юбилейного 1975 года: «Именно любовь должна быть, особенно в сфере общественной жизни, … началом нового часа благодати и благоволения, который открывает перед нами календарь истории: цивилизации любви!»

С этой целью Папа Франциск также выражал надежду, что в течение этого Юбилейного года могли бы быть предоставлены «формы амнистии или помилования, призванные помочь людям вновь обрести доверие к себе и к обществу», и всем были бы предложены реальные возможности реинтеграции. Надеюсь, что многие страны следуют его пожеланию. Юбилей, как мы знаем, со своим библейским происхождением, был годом благодати, в котором каждому разными путями предлагалась возможность начать заново.

Евангелие, которое мы слышали, также говорит нам об этой реальности. Иоанн Креститель, проповедуя и крестя, призывал народ к покаянию и как бы предлагал вновь символически перейти реку, как во времена Иисуса Навина, чтобы войти и овладеть новой «Землей Обетованной» — сердцем, примиренным с Богом и с братьями и сестрами. В этом смысле красноречив образ Иоанна как пророка: он был прямодушен, строг и искренен, даже до того, что был заключен в темницу за свои смелые слова. Он не был «тростью, ветром колеблемой». Но в то же время он был богат милосердием и пониманием ко всем, кто искренне каялся и боролся за изменение.

В связи с этим святой Августин завершает один из своих знаменитых комментариев к евангельскому эпизоду о женщине, взятой в прелюбодеянии, словами: «Когда обвинители ушли, остались лишь бедная женщина (misera) и милосердие (misericordia). И ей Господь сказал: иди и впредь не греши».

Дорогие друзья, задача, которую Господь вверяет вам — всем вам, заключенным и работающим в пенитенциарной системе — нелегка. Предстоит решить множество проблем. Здесь можно упомянуть переполненность, недостаточные усилия для обеспечения стабильных образовательных программ реабилитации и возможностей трудоустройства. На более личном уровне не будем забывать о тяжести прошлого, ранах, нуждающихся в исцелении — телесных и душевных, разочарованиях, бесконечном терпении, необходимом по отношению к себе и другим на путях обращения, и искушении сдаться или перестать прощать. Однако Господь, поверх всего этого, продолжает повторять нам, что важно лишь одно: чтобы никто не погиб и чтобы все спаслись.

Чтобы никто не погиб! Чтобы все спаслись! Этого желает наш Бог, таково Его Царство, и такова цель Его действий в мире. Приближаясь к Рождеству, мы тоже хотим полнее воспринять Его мечту, оставаясь твердыми и верными в нашем служении. Мы знаем, что даже перед лицом величайших испытаний мы не одиноки: Господь близок, Он идет с нами, и с Ним рядом всегда происходит нечто прекрасное и радостное.



Перевод: «Вселенская Церковь по-русски»