Проповедь Папы Франциска в воскресенье Слова Божия: Слово Божие позволяет нам ощутить близость Господа и делает нас бесстрашными

Торжественную Мессу в соборе Святого Петра в 3-е рядовое воскресенье, которое, начиная с прошлого года, посвящается Слову Божию, вместо испытывающего недомогание Папы Франциска возглавил председатель Папского Совета по делам новой евангелизации архиепископ Рино Физикелла, зачитавший текст проповеди, подготовленной Святейшим Отцом.



Отталкиваясь от евангельского сюжета о начале служения Иисуса в Галилее, лейтмотивом которого стали слова «настало время, и приблизилось Царствие Божие», Папа подчеркнул, что близость Бога – это и есть первая Благая Весть, само средоточие Христова послания. Это значит, что и современные христиане в первую очередь должны возвещать в мире то, что Бог стал близок нам, одарил нас благодатью, смилостивился над нами. Святейший Отец отметил, что именно Слово Божие позволяет нам «коснуться рукой этой близости» и является «лучшим противоядием от страха перед одиночеством». Своим словом Бог утешает нас и напоминает, что каждый из нас имеет для Него бесконечную ценность.

Но хотя Слово Божие дарит нам успокоение, он не оставляет нас в покое. Оно побуждает нас к обращению, ибо, поскольку Господь приблизился, «время нашего отдаления от Бога и ближних истекло; истекло время, когда каждый думает только о себе и идет по жизни в одиночку». «Всё это не по-христиански, ибо человек, имеющий дело с близостью Бога, не может позволить себе отдаляться от ближнего и не может равнодушно отдалять ближнего от себя. Для человека, встретившегося со Словом Божиим, естественным является внутреннее преображение: он открывает для себя, что жизнь – это не время для того, чтобы остерегаться других людей и защищать себя, но это повод, чтобы выйти навстречу другим людям во имя Бога, ставшего близким. Так слово, посеянное на ниве наших сердец, превращает нас самих в сеятелей надежды и близости. Именно это Бог сделал для нас».

Далее Преемник Святого Петра обратил внимание на то обстоятельство, что Иисус обращался к галилейским рыбакам, простым людям, жившим плодами своего тяжелого физического труда. Они не были знатоками Священного Писания, не разбирались в вопросах науки и культуры, жили в полиэтническом и мультирелигиозном обществе, весьма далеком от «религиозной чистоты», свойственной Иерусалиму. Но Иисус начал Свою проповедь именно с «окраинной» Галилеи, дабы показать нам, что «никто не находится на окраине сердца Бога». Притом, в отличие от Иоанна Крестителя, проповедовавшего в пустыне, Иисус проповедовал в самых многолюдных местах и обращался к «самым заурядным людям в самых заурядных ситуациях».

«Ученики ни на минуту не забывали слова, услышанные ими в тот день на берегу озера, в их лодках, в окружении своих родственников и друзей. Эти слова навсегда определили их будущую жизнь. Иисус сказал им: ‘Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков’. Иисус не привлекал учеников высокими и непонятными речами, Он говорил об их жизни: Он сообщил рыбакам, что им предстоит ‘ловить людей’. Если бы Он сказал им: ‘Идите за Мной, и Я сделаю вас апостолами: вы будете посланы в мир проповедовать Евангелие в силе Святого Духа, вы будете убиты, но станете святыми’, то, скорее всего, Петр и Андрей ответили бы так: ‘Спасибо, Господи, за доверие, но мы предпочтем остаться со своими лодками и сетями’. Но Иисус призвал их, используя знакомые им жизненные реалии: ‘Вы – ловите рыбу, а после будете ловить людей’. Глубоко заинтригованные этими словами, ученики постепенно поняли, что им предстоит сделать нечто большее, чем жить рыбацкими трудами, что тайна их радости заключается в том, чтобы выплыть в открытое море слова Иисуса».

Папа Франциск настаивает, что подобным образом Господь поступает сегодня и с нами: находит нас там, где мы есть, любит такими, какими мы есть, терпеливо сопровождает нас на наших жизненных путях. «Как тех рыбаков, Он ожидает и нас на берегу нашего житейского моря. Своим словом Он желает помочь нам изменить курс, чтобы мы не плавали по бесплодному мелководью, но устремились вслед за Ним на глубину». Нам никоим образом нельзя отказываться от Слова Божия, ибо оно – написанное специально для нас Слово любви. Причем написанное Тем, Кто знает нас так хорошо, как никто другой. Читая Слово, мы слышим Его голос, видим Его лицо, приобщаемся к Его Духу. «Слово Божие приближает нас к Богу, так не будем же держать Его далеко», – подытожил Понтифик.

В заключение, Папа посоветовал верующим всегда иметь при себе Слово Божье, в кармане или в приложении для смартфона, а в своих домах отвести ему самое почетное место: «Поместим Евангелие на видное место, на котором оно постоянно будет напоминать о себе. Будем открывать его ежедневно, лучше всего, в начале и в конце дня, чтобы среди множества слов, атакующих наш слух, в наше сердце постучались хотя бы несколько строк Божьего Слова. Чтобы у нас всё получилось, попросим Господа о силе, необходимой, чтобы выключить телевизор и раскрыть Библию; чтобы отложить смартфон и раскрыть Евангелие. В течение этого литургического года мы читаем в церкви Евангелие от Марка, самое простое и короткое. Почему бы не почитать его еще и самостоятельно, по небольшому отрывку изо дня в день? Это позволит нам ощутить близость Господа и сделает нас бесстрашными на нашем жизненном пути».

По материалам Vatican News