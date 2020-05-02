Предложено провести в четверг 14 мая день молитвы и поста в намерении остановки распространения пандемии COVID-19

Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве («Документ о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования», принятый в ходе визита Папы Франциска в Объединенные Арабские Эмираты), созданный в Абу-Даби в августе прошлого года, обратился со специальным посланием к «братьям, верующим в Бога-Творца, и к братьям по человечеству, где бы они ни находились». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В то время как жизни миллионов людей во всем мире угрожает быстрое распространение нового коронавируса, Верховный комитет, подчеркивая важную роль врачей и научных исследований, увещевает «не забывать обращаться в этом серьезном испытании к Богу-Творцу».

«Мы приглашаем всех людей во всём мире обратиться к Богу, – читаем в тексте послания, – вознося молитвы и прошения, постясь и совершая дела милосердия согласно своей религии, своим верованиям или своему учению, дабы Он положил конец этой эпидемии, освободил нас от нынешнего страдания, помог ученым найти против неё лекарство, дабы Он избавил мир от санитарных, экономических и гуманитарных последствий распространения этого серьезного вируса». Религиозные деятели подчеркивают, что необходимо «воззвать к Богу единым голосом, чтобы Он уберег человечество, помог преодолеть пандемию, вернул безопасность, стабильность, здоровье и благополучие и после окончания пандемии соделал наш мир более человечным и более братским».

Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве предлагает провести день молитвы и поста в четверг 14 мая.