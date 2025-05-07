Перед началом выборов 267-го Папы Римского католики Новосибирска помолились Св. Духу об успешном исходе конклава

За несколько часов до начала конклава вся Католическая Церковь молится о свете и силе Св. Духа для избрания нового Папы, в котором Церковь и человечество так отчаянно нуждаются в этот непростой момент истории.

Вечером 7 мая 2025 года в Кафедральном соборе Преображения Господня Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт возглавил торжественную Мессу об успешном избрании 267-го по счету Епископа Рима. Его Преосвященству сослужили: вспомогательный епископ Штефан Липке, а также священники Александр Деппершмидт, Альфредо Фекондо FSCB и Кшиштоф Корольчук SJ.

Обращаясь в начале богослужения к присутствующим, Владыка Иосиф отметил, что сегодня около 1,5 миллиарда верующих на разных континентах нашей планеты сопровождают кардиналов-выборщиков своими молитвами, и наша маленькая община также присоединяется к этому хору молитвы Вселенской Церкви ко Святому Духу.

Проповедь после чтения Евангелия произнес Владыка Штефан (запись ТВ «Кана»):

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Уже совсем скоро — в 15 часов 45 минут по римскому времени (в 20:45 по новосибирскому), кардиналы выйдут из Дома Святой Марфы в Ватикане и соберутся в Сикстинской капелле: это будет торжественное начало конклава-2025. Помолимся же о том, чтобы Святой Дух, даровавший нам за последнее столетие целый ряд поистине святых и великий Пап, сделал Свой очередной выбор через собравшихся ныне кардиналов и подарил нам нового Папу, святого, энергичного — ради блага Церкви и всего человечества!



(Фото — Студия «Кана»)