Праздник святого Франциска Ассизского, день рождения Правящего Епископа, юбилей Католической школы и многое другое (+ ФОТО)

В пятницу, 4 октября 2024 года, много прихожан и гостей собралось на большое и радостное торжество в храм отцов-францисканцев, что расположен на левом берегу Оби в г. Новосибирске.

Праздничное богослужение возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Своему Владыке сослужили священники Коррадо Трабукки OFM, Виталий Костюк OFM, Альфредо Фекондо FSCB, Франческо Бертолина FSCB, Кшиштоф Корольчук SJ, и Давид Трухильо Регаладо из общины Неокатехуменального пути.

Как отметил в начале Святой Мессы настоятель прихода о. Виталий Костюк, нынешнее событие призывает всех усердно помолиться.

Во-первых, о святом Франциске Ассизском, чей день литургической памяти является престольным праздником для всех Братьев Меньших в честь основателя их Ордена.

Во-вторых, о своем Правящем Епископе, день рождения которого также приходится на 4 октября. В этом году Владыке Иосифу исполнилось 72 года! Настоятель сердечно поблагодарил Отца Епископа за его неизменную традицию регулярно разделять радость этого праздника вместе с общиной прихода.

В-третьих – это день именин отца Франческо Бертолины из Братства священников-миссионеров Святого Карла Борромео, связанного с движением Comunione e liberazione. Отец Франческо также всегда приезжает на данное торжество к своим собратьям-францисканцам.

Кроме того, Школа Рождества Христова, опекаемая отцами-францисканцами, отмечает в этом году своё 30-летие. Поэтому Литургия стала благодарением за столь важный и красивый юбилей Католической школы, а ещё молитвой о будущем – дабы Бог благословил дальнейшую работу этого учебного заведения, которым бессменно руководит отец Коррадо Трабукки, старейший священник-францисканец в нашей стране.

И, наконец, сам отец Виталий навсегда связан с этой датой, поскольку она стала днём его рукоположения во священники — в этом году он празднует уже 9 лет своего важнейшего события.

Проповедь, которую после чтения Евангелия произнёс отец Альфредо Фекондо, была поистине пламенной, «серафической», как и подобает в честь такого удивительного и лучезарного святого, коим явился в истории Церкви Христовой знаменитый Бедняк из Ассизи.

«Он считал себя меньшим. Но тогда кто я?! Просто недостойный перед таким человеком. Образ святого Франциска вот уже более 800 лет притягивает к себе внимание людей самых разных взглядов. А время, когда он жил, было очень непростым. Полыхали войны. Появлялись новые религиозные движения и течения, которые строго критиковали Церковь, особенно Папу Римского, епископов и монахов, потому что многие церковные иерархи и служители вдруг стали богатыми, будто забыли, как жил Иисус: в бедности и простоте. Многим почему-то стало казаться, что главное в жизни – деньги и власть. Это был очень трудный момент в истории Церкви. Но как раз в такие моменты всегда неожиданно отвечает Сам Бог, ибо у Него — такая невероятная Фантазия, а Сам Он — такой неповторимый Художник! И Он послал нам святого Франциска, святого Доминика, и других Своих святых! Бог отвечает святым – через святых! Иисус в Евангелии от Иоанна постоянно говорит: «Отец послал Меня. Сын ничего не может совершить по Своей воле, Он делает лишь то, что, как Он видит, делает Отец. Что делает Отец, то и Сын Его делает». (Ин. 5:19). Франциск принимает эти слова, признаёт, что мы – дети Божьи, как Иисус – Сын Божий. Поэтому сам Франциск постоянно повторяет, как Иисус: «Благодарю Тебя, Отец! Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли! Величайший Бог, Ты открыл все тайны Царства Твоего младенцам!» И первый Младенец – Иисус. А сам Франциск – тоже ведь младенец, как Иисус. И он постоянно благодарит своего Бога: «Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты любишь меня каждый момент, любишь сейчас. Прямо сейчас Ты даёшь мне жизнь!» И в этих словах — такая прекрасная простота! Поэтому мы сегодня пламенно просим у святого Франциска: дай нам по твоим молитвам к Всемогущему Богу такое же сердце, как у тебя – простое и любящее! Святой Франциск так сильно возлюбил Христа, что сам стал со временем похож на возлюбленного Своего Бога, и вслед за Апостолом Павлом он мог сказать: «я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6:17). Не забудем, Франциск – это первый святой, который получил удивительный дар стигматов от Иисуса. Он так сильно возлюбил Иисуса, что уподобился Ему. Но можно ведь сказать и так: Иисус так сильно возлюбил святого Франциска, что сделал его похожим на Себя! А это уже Любовь. Поэтому и мы попросим сегодня у святого Франциска то же сердце, ту же веру, ту же простоту. И попросим у него быть достойными дружбы хозяев этого прихода – отца Коррадо, отца Виталия, которые сегодня среди нас являются наследниками и свидетелями святости Франциска Ассизского…»

Стоит отметить, что в храме среди гостей были и представители иных христианских конфессий. Можно сказать, что на этой почти экуменической службе Брат Франциск объединил всех братьев и сестер во Христе служить Господу.

А в завершение Святой Мессы Владыка Иосиф выразил свою искреннюю признательность всем за добрую совместную молитву и поблагодарил за прозвучавшие многочисленные поздравления.

Также он призвал верных к особой молитве об отцах, матерях, братьях и сестрах – участниках второй заключительной сессии XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов, собравшихся на ближайшие четыре недели в Ватикане.

Ещё Отец Епископ попросил молиться об успешном проведении Епархиальной Пастырской конференции, которая будет проходить на предстоящей неделе с 7 по 11 октября в Реколлекционном центре «Вифлеем» под Новосибирском. На этот раз тема очередной ежегодной встречи духовенства и монашествующих Преображенской епархии будет созвучна теме проходящего в Риме Синода – «синодальность в Церкви».

И третье, о чём сообщил Преосвященный Владыка – он напомнил о недавнем решении Папы Римского назначить в нашу епархию вспомогательного епископа, которым объявлен отец Штефан Липке из Общества Иисуса. По словам Правящего Епископа, он больше 10 лет ждал и просил этого. И теперь это большой Дар для всей нашей епархии! Правда, епископу-номинату необходимо какое-то время, чтобы найти себе преемника на те должности и обязанности, которые он до настоящего времени нёс. Поэтому предварительная дата будущей хиротонии запланирована на более отдаленное время, чем это обычно принято. Ориентировочно – на 2 февраля 2025 года, когда Вселенская Церковь будет отмечать День посвящённой Богу жизни.

«Пока же будем усердно продолжать молиться о епископе-номинате, а потом и вспомогательном епископе Штефане», — сказал в заключение Владыка Иосиф и преподал всем собравшимся в храме своё архипастырское благословение.

***

Францисканское празднование продолжилось гостеприимным и щедрым угощением для всех пришедших. Духовные чада Бедняка из Ассизи никому не позволили покинуть этот праздник тощими, голодными и унылыми.

Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature,

spetialmente messor lo frate Sole,

lo qual ? iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu ? bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.

Pax et Bonum!



(Фото с. Дарьи Рассказовой CSSE, Александра Эльмусова и Оксаны Кондратьевой)