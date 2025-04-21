В Кафедральном соборе Новосибирска помолились об упокоении Папы Римского Франциска (+ ВИДЕО)

Заупокойные богослужения по умершему Святейшему Отцу Франциску будут совершаться во всех католических храмах России.

Так, в понедельник вечером, 21 апреля 2025 года, в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась Святая Месса об усопшем Папе Римском Франциске, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии владыка Иосиф Верт в сослужении со вспомогательным епископом владыкой Штефаном Липке.

Слово епископа Иосифа Верта (запись ТВ «Кана»):