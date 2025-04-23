Приглашение Ординария Преображенской епархии на заупокойную Мессу об усопшем Папе Франциске
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Для всех христиан настало время, когда мы приветствуем друг друга словами: Христос воскрес!
А для нас, католиков, они звучат особо, так как наш духовный отец, Папа Франциск, завершил свой земной путь и уже ждет дня воскресения.
В связи с его кончиной мы соберемся на заупокойную Мессу в тот же день, когда он будет похоронен в Риме — то есть, в субботу 26 апреля в 11 часов в нашем Кафедральном соборе Преображения Господня по адресу: Новосибирск, улица Максима Горького, 100.
Для нас — и, в частности, для меня — это будет большой честью и утешением, если вы сможете принять участие в этой Святой Мессе или прийти в наш собор на краткое время молитвы.
В Кафедральном соборе также выставлена книга соболезнований.
Заранее хочу выразить свою благодарность за ваше участие.
С глубоким уважением и молитвой,
+ Епископ Иосиф Верт
Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске
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