Указания на смерть Папы Франциска от Ординария Преображенской епархии и Ординария для католиков византийского обряда в России

Дорогие отцы! Дорогие братья! Дорогие сестры!

Христос воскрес! Эти слова в пасхальные дни звучат так привычно. И всё же для нас, католиков, в этом году они стали особенными, ведь на второй день Пасхи ушел в Отчий дом наш дорогой духовный отец, епископ Рима, Папа Франциск. И я уверен, если бы он нам мог сегодня что-то сказать, то он попросил бы нас радоваться о благодати вечной, пасхальной жизни, обещанной Божьим детям в Духе Святом благодаря смерти и воскресению нашего Господа Иисуса Христа.

Для нас в России, и в частности, в Преображенской епархии, очень символично, что Папа Франциск будет похоронен в Базилике Санта Мария Маджоре, где он так много раз молился перед иконой «Спасение римского народа», чей список совершает своё паломничество по епархиям России и еще недавно был у нас.

Смерть Папы и sedis vacantia Римского престола накладывают на нас определенные обязательства, которые мы берем на себя в духе верных детей Святой Матери Церкви:

1. Вплоть до дня погребения Папы Франциска на каждой Мессе следует молиться о даре вечной жизни для него, как на молитве верных, так и в Евхаристической молитве. На Божественной Литургии следует включить имя усопшего Папы в анафору. При этом имеет смысл называть его в том числе и тем именем, которым он был назван, когда Бог в святом Крещении сделал его Своим сыном: Хорхе Мáрио.

2. В Кафедральном соборе лежит особая книга соболезнований. Предлагается завести такую же во всех храмах, где это уместно.

3. Священники могут совершать Святую Мессу за усопшего Папу (как интенцию), но в течение Октавы Пасхи должны использовать белые облачения, чтения и последования соответствующего дня Октавы Пасхи (не заупокойные). По окончании Октавы Пасхи священники могут служить Святую Мессу за усопшего Папу Франциска в белых орнатах, с использованием текстов Молитв об усопшем Папе (Римский Миссал Католической Церкви в России, с. 1225-1227) и соблюдением других общепринятых для заупокойных Месс норм. Также в Византийском обряде следует соблюдать все нормы касательно Божественной Литургии, панихиды и т. д., с особым учетом правил для Светлой Седмицы.

4. В нашем Кафедральном соборе в день погребения Папы, а во всех храмах, при которых проживают священники, в этот же день или удобный другой совершится торжественная заупокойная Месса с участием как верующих католиков, так и всех желающих выразить свое уважение к усопшему Понтифику. Такую же Мессу можно совершить и в любом другом месте, где это уместно. Приглашение на такую Святую Мессу следует заранее широко обнародовать. Эта Месса может быть приравнена к погребальной, поэтому (за исключением воскресенья) может быть использован один из вариантов последований молитв об усопшем Папе (Римский Миссал Католической Церкви в России, с. 1225-1227). При этом в течение Октавы Пасхи Мессу следует служить в белых облачениях и использовать I Префацию Пасхи.

5. Вплоть до избрания нового Понтифика в Евхаристических молитвах поминовение Папы Римского («Вместе с Папой нашим …») опускается.

6. После погребения Папы Франциска можно служить Святую Мессу об избрании Папы (Римский Миссал Католической Церкви в России, с. 1106) с использованием Префации Пасхи, либо Евхаристической молитвы о различных нуждах, II (РМКЦР, с. 730), с соблюдением других общих литургических норм. Прошу включить молитву о дарах Святого Духа для кардиналов-избирателей также в сугубую ектению Евхаристии и другие молитвы Византийского обряда.

7. Уже сейчас объявляю, что в Кафедральном соборе следует, а в других храмах, при которых проживают священники, рекомендуется отслужить особую Мессу об избрании Папы в первый день конклава, а особую Мессу о Папе Римском в день его инаугурации. Такую же Мессу можно совершить и в любом другом месте, где это уместно.

8. Напоминаю, что избранный кардиналами станет новым Папой непосредственно после принятия избрания. Поэтому следует включать его имя в молитвы, особенно в Евхаристическую, сразу же после его прокламации.

Пусть Всемогущий Бог благословит Своего служителя Папу Франциска, Хорхе Марио, и да сопроводит его и всех нас Пресвятая Богородица, в Духе Святом родившая Саму Жизнь, Господа нашего Иисуса Христа.

С любовью во Христе Воскресшем и епископским благословением,

+ Епископ Иосиф Верт

Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске,

Ординарий для католиков Византийского обряда в России