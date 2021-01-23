«Пойди и посмотри»: опубликовано послание Папы Франциска на 55-й Всемирный день социальных коммуникаций

«’Пойди и посмотри’ (Ин 1,46). Общаться, встречая людей такими, какие они есть, там, где они находятся»: так озаглавлено Послание Папы Франциска на 55-й Всемирный день социальных коммуникаций. По традиции, тема послания была объявлена 29 сентября, в праздник Святого Архангела Гавриила, небесного покровителя Радио Ватикана, а его текст публикуется накануне дня литургической памяти небесного покровителя журналистов святого Франциска Сальского. Сам же День социальных коммуникаций будет отмечаться в воскресенье, предваряющее Пятидесятницу.

Приглашение «Пойди и посмотри», пишет Папа Франциск, – это «метод любой подлинной человеческой коммуникации»: «Необходимо оставить удобное и высокомерное ‘я уже знаю’ и отправиться в путь, пойти и посмотреть, побыть с людьми, выслушать их, понять обстановку, которая всегда чем-то может удивить». Это относится как к печатной журналистике и к коммуникации в интернете, так и к проповеди Церкви и к общественно-политической коммуникации. «Пойди и посмотри» – это и есть метод передачи христианской веры.

Останавливаясь на теме информации, Папа отметил риск появления «газет-ксерокопий», теле- и радиопередач и веб-сайтов, по сути копирующих друг друга. Таким образом, жанр журналистского расследования или репортажа уступает место «расфасованной» информации, сконструированной перед компьютером в редакциях или в соцсетях, которая не предполагает встречи, чтобы воочию убедиться в рассказанном. Если мы не открываемся к встрече, мы остаемся внешними зрителями, несмотря на технологические инновации, способные представить нам «дополненную реальность» и создать иллюзию, будто мы в нее погружаемся.

Святейший Отец упоминает о «евангельской хронике»: события, описанные в Евангелии от Иоанна, переданы с помощью подробностей, свидетельствующих о присутствии евангелиста на месте событий и о воздействии, которое оказала на него встреча с Иисусом: «Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа» (Ин 1,39). На другой день – снова уточняет время Иоанн – Филипп рассказывает Нафанаилу о встрече с Мессией, но его друг проявляет скепсис: «Из Назарета может ли быть что доброе?». Филипп не пытается убедить его рассуждениями, но просто говорит: «Пойди и посмотри». Именно так начинается христианская вера, пояснил Папа: непосредственным знакомством, личным опытом. «Пойди и посмотри» – это самый простой способ узнать, как обстоят дела на самом деле, это проверка честности любого свидетельства: чтобы узнать, необходимо встретить.

Ссылаясь на реалии сегодняшнего дня, Папа отмечает, что есть риск говорить о пандемии как бы используя «двойную бухгалтерию», то есть обращая внимание только на мир богатых. Достаточно посмотреть, какая информация дается о лечении, о вакцинации. Самые бедные народы исключены из этой коммуникации, и никто не рассказывает о том, как ожидают лечения жители бедных селений в Азии, Африке или в Латинской Америке.

Затем Святейший Отец рассуждает о преимуществах и ловушках интернета, и в частности социальных сетей. С одной стороны, пишет он, интернет «приумножает возможности повествования и общения посредством непрерывного потока образов и свидетельств. «Цифровые технологии, – отмечает Папа, – дают возможность передавать информацию быстро и из первых рук, и иногда это очень полезно: например, в некоторых чрезвычайных ситуациях самые первые новости и самая первая служебная информация для населения отправляется именно через интернет». Благодаря Всемирной Сети мы можем узнать о событиях, которые упускают из виду традиционные СМИ, можем внести наш гражданский вклад, поделиться своим свидетельством, рассказать о том, что происходит у нас на глазах.

С другой стороны, в социальных сетях есть риск непроверенной информации. Все мы знаем, как можно манипулировать новостями и даже изображениями, причем по разным причинам, иногда «просто из-за нарциссизма», замечает Папа. Это не значит, что мы должны демонизировать эти средства коммуникации: необходимо научиться рассудительно и ответственно относиться к распространению сообщений, к информации, которую мы предлагаем, проверять правдивость новостей и выявлять фейковые новости.

В любом случае, пишет далее Папа в своем послании, в коммуникации ничем нельзя заменить личное общение: «Некоторым вещам можно научиться только посредством опыта. Мы общаемся не только с помощью слов, но и взглядом, тоном голоса, жестами». Христовы ученики не просто слушали Его речи, но смотрели на Иисуса, когда Он говорил, ведь в Нем – в воплощенном Логосе – Слово сделалось Ликом. «Слово может быть действенным только если его можно ‘увидеть’, только если оно вовлекает тебя в диалог, если ты с ним взаимодействуешь», – вот почему слова «пойди и посмотри» имеют столь важное значение.

Папа упоминает о «пустом красноречии», характерном для нашей эпохи. Оно встречается в общественной жизни, в политике и экономике. Для определения этого феномена Папа приводит слова Шекспира из «Венецианского купца» – о «рассуждениях, подобных двум зернам пшеницы, спрятанным в двух мерах мякины. Чтобы их найти, надо искать весь день, а найдешь – увидишь, что и искать не стоило». Эти слова относятся и к тем, кто трудится в сфере христианской коммуникации. Все средства коммуникации хороши, и если бы великий проповедник апостол Павел жил в наши дни, он наверняка пользовался бы и электронной почтой, и соцсетями, но его современников всё же впечатляло не красноречие, а его вера, надежда, а также общение с ним, когда они видели его во время собраний или сами с ним беседовали.

«В наших руках книги, в наших глазах – дела», – говорил святой Августин, призывая постигать в реальной жизни осуществление пророчеств из Священного Писания. «Так Евангелие вновь свершается сегодня, каждый раз, когда мы получаем ясное свидетельство людей, жизнь которых изменилась после встречи с Иисусом. Более двух тысяч лет продолжается эта цепочка встречи и передачи красоты христианского приключения. Таким образом, наша задача – это осуществлять коммуникацию, встречая людей там, где они находятся, такими, какие они есть».

Папа завершает свое послание молитвой: «Господи, научи нас исходить из самих себя и отправляться на поиски истины. Научи нас идти и смотреть, научи нас слушать, научи не поддерживать предвзятых мнений, не делать поспешных выводов. Научи нас отправляться туда, куда никто не хочет идти, научи не спешить, чтобы понять, научи ставить акцент на главном и не отвлекаться на лишнее, различать между иллюзией и истиной. Даруй нам благодать, дабы мы узнавали Твои обители в мире, и честность, чтобы передавать то, что мы видели».

Источник: Vatican News