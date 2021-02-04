Послание епископа Николая Дубинина на праздник Сретения Господня и Всемирный День посвященной Богу жизни 2021 года

Возлюбленные во Христе братья и сестры!

Стало уже доброй общепринятой традицией, что в праздник Сретения Господня вся наша Церковь особым образом молится за тех, чью жизнь называют посвященной – vita consecrata. Такой образ жизни в современной церковной действительности приобретает самые разнообразные выражения – от «классического» отшельничества и общежительного монашества до самых новых общин и движений, и даже чисто индивидуальных форм посвящения. Вместе с тем, общим и единым основанием посвященной жизни, независимо от конкретной формы проявления, является дар призвания, который дает сам Господь, и отклик человека, стремящегося и желающего подражать Христу, следуя за Ним и стремясь воплощать всей своей жизнью Его евангельские советы нестяжания, целомудрия и послушания.

В последнее время всё чаще, всё более настойчиво и вполне справедливо звучит убежденность в том, что посвященная Богу жизнь по самой своей сути должна быть скорее пророческим знаком, чем просто религиозно-нравственным порядком «большего совершенства». Что это может означать сегодня для тех, кто является драгоценной и неотъемлемой частью нашей поместной Церкви, для людей различных форм посвященной Богу жизни в России?

В своей недавней энциклике Fratelli tutti Папа Франциск (впрочем, уже не впервые) не обращает каких-либо особых слов непосредственно к людям посвященной жизни. Но, естественно, каждое слово Понтифика обращено к ним, и многое из сказанного затрагивает посвященную жизнь в первую очередь, именно в силу предназначения быть пророческим знаком для Церкви и общества.

Сегодня я обращу внимание лишь на одну конкретную форму такого пророческого присутствия и свидетельства – свидетельство общинной жизни и общения. Вслушаемся в слова Папы: «Жизнь там, где связь, общение, братство; и жизнь сильнее смерти, когда основана на настоящих отношениях и верности. И наоборот, нет жизни у того, кто хочет принадлежать только себе и жить как остров: тут торжествует смерть» (FT, 87). Каждый из нас как член общины и наши общины там, где они присутствуют, призваны быть яркими и красноречивыми знаками жизни – то есть, преображаемого любовью общения и братского духа.

Это касается прежде всего атмосферы и отношений внутри отдельных общин и между общинами одного института (ордена, конгрегации, движения…). Но Папа Франциск подчеркивает: «моя жизнь не сводится к отношениям с маленькой группой, […] потому что невозможно понять себя вне более обширной сети отношений, включая те, что мне предшествовали и сформировали меня в ходе моей жизни» (FT, 89). Итак, свидетельство общения и братства не в меньшей степени касается и отношений между различными общинами посвященной Богу жизни – тем более, когда в подавляющем большинстве случаев наши общины очень малочисленны и удалены друг от друга. Далее, это свидетельство и вызов затрагивают самым непосредственным образом наши отношения с приходскими общинами и поместной Церковью, отношения с христианами других конфессий, отношения с обществом в его различных (в том числе и вовсе не религиозных) проявлениях.

Также и следующие слова Понтифика вполне можно (и, несомненно, следует) непосредственно отнести к людям посвященной Богу жизни: «Общаясь с человеком, которого я уважаю, я не могу не знать, что он живёт не только ради общения со мной, да и я живу не только ради него. Наши отношения, если они здоровые и подлинные, ведут нас к другим людям, которые нам помогают расти и нас обогащают. Сегодня самую благородную потребность в общении легко разрушить в эгоистическом узком круге, выдающем себя за глубокие отношения. Но подлинная любовь, помогающая расти, и благороднейшие формы дружбы живут в сердцах, готовых к тому, чтобы их дополняли другие» (FT, 89).

В пример Папа Франциск приводит дух гостеприимства, предписанный и принятый в средневековых монашеские общинах, «о чём читаем в Уставе святого Бенедикта. Несмотря на возможное нарушение порядка и тишины в монастыре, Бенедикт требовал обращаться с бедными и паломниками как можно внимательнее и заботливее. Гостеприимство – конкретный способ не уклониться от задачи и дара – встречи с кем-то, кто вне моей группы. Эти монахи понимали, что все искомые ими добродетели должны сопровождаться способностью выходить за свои пределы навстречу другим людям» (FT, 90).

Пусть любовь Христа, собравшая нас воедино (как мы нередко поем и слышим: Congregavit nos in unum Christi amor) помогает нам открывать сердца для окружающих, выходить за пределы самих себя, чтобы принять всех (ср. FT, 89). Благодарю различные институты посвященной Богу жизни, присутствующие в нашей Церкви, и каждого из их представителей и представительниц, за искренне и щедрое, жертвенное служение и свидетельство. Конференции старших настоятелей и настоятельниц институтов посвященной Богу жизни в России (CORSUM) желаю вдохновения и плодотворного продолжения миссии способствования возрастанию в духе сотрудничества, взаимопомощи и духовного единства ради вящей славы Божией, блага Церкви и всех людей.

Всех приглашаю к молитве за тех, кто идет по пути посвященной Богу жизни, а также о новых и святых призваниях к ее различным формам, и от всего сердца благословляю во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

+ Николай Дубинин OFMConv

Вспомогательный епископ

Архиепархии Божией Матери в Москве

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве