Послание Папы на IX Всемирный день бедных

В пятницу 13 июня Папа Лев XIV обнародовал Послание на IX Всемирный день бедных, который будет отмечаться 16 ноября. Передает русская служба Vatican News.

Цитируя слова Псалма «Ты – надежда моя, Господи Боже» (Пс 70,5), Святейший Отец размышляет о христианской надежде, как источнике внутренней силы в условиях уязвимости и лишений. Путь надежды укрепляется в испытаниях и не зависит от силы человека, но зиждется на обетовании Бога, Который неизменно верен. По словам Папы, христианская надежда – это якорь, закреплённый на воскресении Христа, и одновременно горизонт между новым небом и новой землёй, куда направляется жизнь. Особое внимание Епископ Рима уделяет бедным как свидетелям этой надежды. Их упование не связано с обладанием: они живут верой и доверием. Располагая малым, они учат, что единственная, никогда не подводящая надежда – в Боге; они призывают каждого отказаться от иллюзии безопасности, основанной лишь на богатстве и власти.

Худшая нищета – не знать Бога, напоминает Лев XIV, цитируя своего предшественника Франциска. Духовное запустение – самая изощрённая форма отвержения, в то же время большинство неимущих открыты к вере: им нужно предлагать дружбу Бога, Его Слово, Таинства и путь духовной зрелости.

Надежда неотделима от любви, а любовь от справедливости; помогать бедному – это прежде всего вопрос справедливости, пишет Папа, ссылаясь на св. Августина. Чтобы устранить бедность, необходимо бороться с её корнями, а это требует системных решений: трудоустройства, жилья, доступа к образованию к здравоохранению. Эти условия безопасности никогда не будут обеспечены с помощью оружия, подчёркивает Папа. Речь идёт не просто о социальной программе, а о выражении веры в Бога, создавшего мир для всех. Больницы, школы, приюты, столовые являются не просто гуманитарными структурами, а знаками надежды и гражданской зрелости.

Папа связывает Всемирный день бедных с завершающимся юбилейным 2025 годом. «Пусть милосердие не останется за Святыми вратами», – призывает Епископ Рима. Бедные вовсе не являются «объектами пастырства», а субъектами, побуждающими Церковь к обновлению и к новым формам евангельского свидетельства.

«На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек» (Пс 31,2), завершает послание Святейший Отец, вверяя мир и всех бедных Пресвятой Богородице, Утешительнице скорбящих.