Папа в понедельник Октавы Пасхи: делиться радостью Христова Воскресения

Воскресший Иисус хочет пролить свет на ложь, которую мы носим в себе, Он хочет сделать нас достоверными свидетелями радости Евангелия, истины, которая делает нас свободными, сказал Папа перед чтением молитвы «Царица Небесная» (Regina Caeli) в полдень понедельника 18 апреля. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над отрывком из Евангелия от Матфея, в котором описывается встреча воскресшего Господа с учениками, Святейший Отец отметил, что все восемь дней пасхальной октавы – это, в сущности, один день, на протяжении которого продлевается радость Воскресения. Евангелие сегодняшней литургии продолжает рассказывать о воскресшем Господе, о Его явлении женщинам, пришедшим ко гробу (ср. Мф 28,8-15). Иисус выходит им навстречу и приветствует их; затем Он говорит две фразы, которые нам тоже будет полезно принять в качестве пасхального подарка, подчеркнул Папа.

Во-первых, Иисус успокаивает женщин двумя простыми словами: «Не бойтесь» (ст. 10): «Господь знает, что страхи – это наши ежедневные враги. Он также знает, что все наши страхи порождены великим страхом смерти, страхом потерять близких, заболеть, не справиться с грузом навалившихся проблем… Но в Пасхе Иисус победил смерть. Поэтому никто другой не может сказать нам более убедительно: ‘Не бойся’. Господь говорит об этом прямо здесь, рядом с гробницей, из которой Он вышел победителем. Таким образом, Он приглашает нас выйти из могил наших страхов. Он знает, что страх всегда подстерегает у двери нашего сердца, и что мы в это пасхальное утро, как и утром каждого дня, нуждаемся в том, чтобы нам постоянно говорили ‘не бойся’».

Побороть страх помогает вторая фраза, которую Христос говорит женщинам: «Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». (ст. 10). «Пойдите и возвестите»: «Страх всегда замыкает нас в себе; Иисус же, напротив, заставляет нас выйти и посылает к другим, – пояснил Папа. – Господу важно, чтобы мы выходили наружу и возвещали, ибо пасхальную радость нельзя держать в себе. Радость Христова усиливается, если дарить ее, она умножается, если ею делиться ».

Но в сегодняшнем отрывке также говорится, что возвещение может столкнуться с препятствием: с ложью. В данном случае это ложь воинов, охранявших гробницу Иисуса. Им дали «довольно денег» (ст. 12) и приказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» (ст.13). «Вы спали и видели во сне, как они украли тело? В этом есть противоречие, но в это противоречие верят, потому что здесь замешаны деньги. Такова власть денег, еще одного властелина, которому Иисус просит никогда не служить», — подчеркнул Епископ Рима. «Здесь ложь, логика сокрытия противостоит возглашению истины. Это напоминание и для нас: ложь – в словах и в жизни – искажает возвещение, развращает изнутри, ведет обратно в могилу, в то время как воскресший Господь хочет вывести нас из могил двуличия и лжи», – отметил Святейший Отец, подчеркнув, что имя идола неправды, фальши и лжи – деньги. «Этот идол денег всё пачкает, всё разрушает, закрывает двери к спасению. И это происходит повсеместно: повседневная жизнь обозначена соблазном поклонения этому идолу денег».

«Дорогие братья и сёстры, мы справедливо возмущаемся, когда с помощью информации обнаруживаем ложь и обман в жизни людей и в обществе. Но давайте также назовём по имени фальшивость, которая внутри нас. Поместим нашу непрозрачность и ложь перед светом воскресшего Иисуса. Господь хочет осветить сокровенное, сделать нас прозрачными и светлыми свидетелями радости Евангелия, освобождающей нас истины (см. Ин 8,32)».

«Мария, Матерь Воскресшего, помоги нам победить страхи и постоянно стремиться к истине», – воззвал Папа Франциск, завершая размышление.

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После чтения молитвы Святейший Отец поздравил христиан со светлым праздником Пасхи Христовой и призвал всех людей обратить сердца к Божьему замыслу справедливости и мира. Обращаясь к многочисленным паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

«Дорогие братья и сёстры! Ещё раз поздравляю всех вас, римлян и паломников из разных стран, с Пасхой! Пусть благодать воскресшего Господа дарует утешение и надежду всем страждущим: пусть никто не будет оставлен! Пусть ссоры, войны и споры уступят место пониманию и примирению. Необходимо всегда подчёркивать это слово: примирение, потому что то на Голгофе и Своим воскресением Иисус примирил всех нас с Отцом, с Богом и друг с другом. Примирение! Бог выиграл решающую битву против духа зла: позволим же Ему побеждать! Давайте откажемся от наших человеческих планов, обратимся к Его замыслам мира и справедливости. Я благодарю всех, кто в эти дни прислал мне добрые пожелания, и особенно благодарен за молитвы. Я молюсь, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии Господь вознаградил каждого Своими дарами. Сегодня днём здесь, на площади Святого Петра, я встречусь с более чем пятьюдесятью тысячами подростков со всей Италии. Это замечательный знак надежды! Уже сейчас среди нас есть некоторые из них, — именно поэтому площадь готовится надлежащим образом встретить их. Желаю всем прожить эти пасхальные дни в мире и радости, исходящих от воскресшего Христа. Пожалуйста, продолжайте молиться обо мне. Приятной трапезы и до свидания!»