По традиции начало Великого Поста в Риме ознаменовалось Папским богослужением на Авентинском холме

В Пепельную среду, 6 марта, Епископ Рима в согласии с древней традицией отправился в вечернее время на Авентинский холм, чтобы начать Великий Пост вместе с монашескими общинами Вечного Города. Богослужение началось у бенедиктинской базилики Св. Ансельма, откуда его участники проследовали в покаянной процессии к базилике Св. Сабины, где Святейший Отец возглавил Мессу с обрядами освящения и возложения пепла. В своей проповеди он прокомментировал литургические чтения дня.

«Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост», — призывает Господь через пророка Иоиля в первом чтении Пепельной среды. По словам Папы, звук этой трубы имеет своей целью «сделать свободной нашу жизнь, ту жизнь, коей свойственно постоянно спешить, но при этом она сплошь да рядом толком не знает, куда она, собственно, спешит». Это приглашение остановиться и обратиться к тому, что важно, воздерживаясь от всего чрезмерного, ввергающего в рассеянность. Сей «будильник души» сопровождается кратким, но пламенным призывом Господа: «Обратись ко Мне!» «Великий Пост — это время, предназначенное для того, чтобы заново определиться с маршрутом своей жизни», — продолжил Святейший Отец. — Ибо на пути жизни, как и на всяком другом пути, по-настоящему важным является только одно: не терять из поля зрения конечную цель. Если же самым интересным в пути будет разглядывание окрестных пейзажей и привалы, чтобы подкрепиться, мы недалеко уйдем. Каждому из нас сегодня следует спросить себя: определился ли я с маршрутом своего жизненного пути? Или же я удовольствуюсь одним днем, будучи озабочен лишь своим хорошим самочувствием, решением текущих проблем и желанием как-то ‘расслабиться’? Какой он, мой маршрут? Может быть, он сводится к усилиям по поддержанию физического здоровья? Для многих наших современников это стоит на первом месте, однако же всё это таки или иначе закончится. А может быть, материальные блага, житейское благополучие? Но ведь не для этого мы пришли в это мир. ‘Обратитесь ко Мне’, — взывает к нам Господь. Ко Мне. Господь — вот цель нашего странствия в мире сем. Это к Нему следует проложить наш маршрут».



Обращаясь к символике возлагаемого на голову пепла, Папа Франциск указал, что смысл этого обряда состоит в том, чтобы помочь нам обрести маршрут и заставить задуматься: а что на самом деле содержится в моей голове? Зачастую наши мысли бывают привязаны исключительно к преходящим вещам, а потому эта щепотка пепла призвана деликатно, но твердо засвидетельствовать нам, что от тех многочисленных вещей, за коими мы ныне так самозабвенно гоняемся, в конечном счете не останется ничего. «Господствующая ныне культура внешнего, побуждающая нас растворить свою жизнь в мире преходящих вещей, заключает в себе величайший обман. Она подобна вспышке костра: очень скоро от нее останется один только пепел. Великий Пост — это самое подходящее время, чтобы освободиться от гоняющихся за пеплом иллюзий. Смысл Четыредесятницы в том, чтобы заново открыть свое предназначение: быть огнем пылающим постоянно, а не исчезающим пеплом; жить для Бога, а не для мира; для небесной вечности, а не для земной лжи; жить ради свободы детей Божиих, а не ради рабствования вещам».

Переходя к комментарию евангельского текста, Понтифик подчеркнул, что «путь возвращения к сущностно важному», коим является Великий Пост, подразумевает наличие трех этапов, причем их все следует пройти, избегая даже тени лицемерия. Это молитва, пост (телесное воздержание) и милостыня — те три реальности, которые не прейдут никогда. «В молитве возрождаются наши отношения с Богом, в милосердной любви — с ближними, а в посте — с собой самим. Бог, братья и моя собственная жизнь — вот те три реальности, которые никогда не превратятся в ничто, а потому именно в них и нужно вкладываться. Вот куда побуждает нас обратить свой взор Четыредесятница: в молитве в Небеса, избавляя этим от горизонтального, мелкого в жизни, от того, что забирает наше время, не оставляя его для Бога. И потом на ближнего с милосердием, освобождаясь от иллюзий, связанный с обладанием, от эгоистических мыслей, будто всё обстоит хорошо, если хорошо мне. И, наконец, на себя самого в контексте поста, освобождая от привязанности к вещам, от поражающего анестезией сердце обмирщения». Ведь наше сердце всегда куда-то обращено. Недаром же сказал Иисус: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Сердце подобно магниту, ему нужно куда-то прилепиться. И если оно прилепляется к земным вещам, то раньше или позже попадает в рабство: вещи, предназначенные для того, чтобы служить нам, превращаются в хозяев, которым служим мы сами. «Внешний вид, деньги, карьера, развлечения: если мы живем ради них, то они превращаются в идолов. Если же мы привязываемся к чему-то непреходящему, то тем самым обретаем себя самих и становимся свободными. Великий Пост — это и есть время благодати, призванное освободить наши сердца от суеты».



«Так на чем же следует сосредоточиться на протяжении всего великопостного пути?» — задался риторическим вопросом Папа и сам дал на него ответ: «Конечно же на Распятом! Иисус на Кресте — вот наш жизненный компас, указующий кратчайший путь на Небеса. Убогое древо, молчание Господа, Его обнажение ради любви — всё это указывает на потребность вести простую, свободную от бесконечной погони за вещами жизнь. Иисус поучает нас с креста, призывая к бесстрашному самоотречению. Ведь, будучи отягощены громоздким багажом, мы едва ли вообще стронемся с места». «Трудно ли жить так, как этого требует от нас Господь? — сказал Папа Франциск в заключение. — Разумеется, трудно, но зато это приводит к достижению цели. Об этом нам свидетельствует Четыредесятница. Она начинается с посыпания пеплом, но приводит к пламени Пасхальной ночи, чтобы там сделать удивительное открытие: Тело Иисуса не превратилось во гробе в прах, но воскресло во славе».

(Смотри полный текст проповеди)

После проповеди Святейший Отец лично благословил пепел, а затем принял участие в покаянном обряде его возложения. На голову Понтифика пепел возложил кардинал Йозеф Томко, префект Конгрегации евангелизации народов на покое, кардинал-священник с титулом церкви Св. Сабины. Папа, в свою очередь, посыпал пеплом головы кардиналов и своих ближайших сотрудников, а священники — головы пришедших на Мессу верных.



По материалам Vatican News