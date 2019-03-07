Проповедь Папы Франциска в Пепельную среду. 6 марта 2019 г., базилика Св. Сабины на Авентинском холме

«Вострубите трубою…, назначьте пост» (Иоил 2,15), — говорит нам пророк в первом чтении. Четыредесятница открывается пронзительным звуком трубы, которая не радует слух, но, напротив, возвещает пост. Этот громкий звук имеет своей целью затормозить нашу жизнь, которая течет весьма стремительно, но зачастую бесцельно. В нем слышится призыв остановиться, сосредоточиться на главном, воздерживаться от ненужных, отвлекающих нас вещей. Это призыв к пробуждению души.

Призыв к пробуждению сопровождается приглашением, кое Господь высказывает устами пророка, кратким, но сердечным приглашением: «Вернись ко Мне» (Иоил 2,12). Вернись. Если нам необходимо вернуться, это значит, что мы заблудились. Великий Пост — это подходящее время, чтобы заново определиться с направлением жизни. Потому что в странствии по жизни, как и в любом странствии, важно не упускать из виду цель. Однако, если в ходе путешествия нас интересуют, главным образом, разглядывание окрестных пейзажей и частые привалы, чтобы подкрепиться, мы недалеко уйдем. Нам следует спросить самих себя: вижу ли я грядущую перспективу на своем жизненном пути? Или меня устраивает жить одним только настоящим, задумываться только о хорошем физическом самочувствии, решать какие-то бытовые проблемы и получать удовольствие? Что собой представляет наш жизненный путь? Сводится ли он к одной только заботе о физическом здоровье, коей многие в наши дни отдают приоритет, хотя здоровье — это то, что рано или поздно кончается? Или, может быть, это материальное имущество и благополучие? Но не для этого мы пришли в мир. Вернись ко Мне, говорит Господь. Ко Мне. Господь — вот Цель нашего странствия в этом мире. Выбранный маршрут должен привести к Нему.

Сегодня нам предложен символ, который поможет определиться с направлением: это возлагаемый на голову пепел. Символ, побуждающий задуматься: а что в действительности занимает наш ум? Наши мысли зачастую поглощены преходящими реалиями, вещами, которые приходят и уходят. Щепотка пепла, коей посыпана наша голова, является деликатным, но настойчивым напоминанием о том, что от большинства вещей, занимающих ныне наши мысли, вещей, за которыми мы так гонимся, о которых так заботимся, в конечном итоге ничего не останется. Независимо от того, насколько усердно мы трудимся, нам по окончании земной жизни не удастся вынести с собой ничего. Земные реальности исчезают подобно пыли на ветру. Имуществом мы владеем временно, власть теряется, успех идет на убыль. Популярная ныне «культура внешнего», побуждающая нас растворить свою жизнь в мире преходящих вещей, заключает в себе величайший обман. Это как костер: когда он прогорит, остается один только пепел. Великий Пост — подходящее время, чтобы избавиться от иллюзий погони за пылью. Великий Пост предназначен для того, чтобы вновь открыть, что мы сотворены, дабы стать огнем неугасимым, а не исчезающим пеплом; что мы сотворены для Бога, а не для мира; для вечности на Небесах, а не для миражей на земле; для свободы детей Божьих, а не для рабствования вещам. Сегодня нам следует спросить самих себя: «На чем я стою? Для чего я живу: чтобы быть огнем или чтобы быть пеплом?»

В этом великопостном странствовании, возвращаясь к тому, что необходимо, Евангелие предлагает нам сделать три шага. Господь призывает нас сделать их, причем сделать без малейшего лицемерия или притворства. Эти три шага: милостыня, молитва и пост. Для чего они нужны? Милостыня, молитва и пост возвращают нас к трем непреходящим реальностям. Молитва воссоединяет нас с Богом; милосердие — с ближним; пост — с самим собой. Бог, мой ближний, моя жизнь — вот те реальности, которые не прейдут и в которые нам следует вкладываться. Итак, Великий Пост, в первую очередь, побуждает нас сосредоточиться в молитве на Всемогущем, избавляясь от привязанности к той горизонтальной, мирской жизни, в которой мы легко находим время для себя, но притом забываем о Боге. Затем — сосредоточиться на ближних в благотворительности, избавляющей нас от похоти приобретательства, от привычки думать, будто всё обстоит хорошо, если это хорошо для меня. Наконец, Четыредесятница приглашает нас заглянуть внутрь себя в перспективе поста, освобождающего от привязанности к вещам и от отупляющего сердце обмирщения. Молитва, милостыня, пост: три инвестиции, которые никогда не будут потеряны.

Иисус сказал: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше» (Мф 6,21). Наше сердце всегда куда-то обращено: оно подобно компасу, указывающему определенное направление. Мы также можем сравнить его с магнитом: ему нужно к чему-то прилепиться. Но, прилепляясь исключительно к земным вещам, оно рано или поздно станет их рабом. То, чем нам надлежит пользоваться, превратится в то, чему мы служим. Внешний вид, деньги, карьера или хобби: если мы будем жить для них одних, они станут порабощающими нас идолами, очаровывающими, чтобы впоследствии погубить, сиренами. Зато если наше сердце прилепится к непреходящему, мы заново обретем себя и станем свободными. Великий Пост — это время освобождающей сердце от суеты благодати. Это время исцеления от соблазняющих нас зависимостей. Это подходящее время, чтобы сфокусироваться на вечном.

Так на чем же нам сосредоточиться во время Великого поста? Конечно же, на Распятом. Иисус на Кресте — это компас жизни, указующий путь на Небеса. Убожество древа, безмолвие Господа, Его истощание ради любви — всё это приводит нас к осознанию необходимости более простой, свободной от беспокойства о материальных вещах жизни. С креста Иисус научает нас великому мужеству, связанному с самоотречением. Мы никогда не сдвинемся с места, если будем перегружены. Нам необходимо вырваться из тисков потребительства и ловушек эгоизма, избавиться от неутолимого желания иметь всё больше и больше, переменить свое снедаемое постоянным беспокойством, нечувствительное в нуждам бедных сердце. Иисус на Кресте пылает любовью и призывает нас к столь же самозабвенной жизни ради Него: к жизни, которая не затеряется среди пепла мира сего; к жизни, пылающей милосердием, чей огонь не будет погашен серостью будней. Трудно ли жить так, как Он нас просит? Трудно, но зато это приводит к цели. Об этом свидетельствует Четыредесятница. Она начинается с посыпания пеплом, но, в конечном итоге, приводит нас к огню Пасхальной ночи; к удивительному открытию: оказывается, тело Иисуса не обратилось в гробнице в пепел, а воскресло во славе. Это верно и для нас, тех, кто «прах есть и в прах возвратится». Если мы, со всеми нашими слабостями, вернемся к Господу, если мы последуем по пути любви, то обретем жизнь бесконечную. И преисполнимся ликования.

Перевод «Сибирской католической газеты»