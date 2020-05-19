По случаю 100-летия со дня рождения святого Иоанна Павла II Папа Франциск обратился с видеопосланием к молодежи Кракова

По случаю столетнего юбилея со дня рождения святого Иоанна Павла II Папа Франциск обратился к молодёжи Кракова со специальным видеопосланием. Мы приводим его текст в переводе русской редакции Vatican News.

Дорогие ребята, в этом году мы отмечаем столетие со дня рождения святого Иоанна Павла II. Для меня это прекрасный повод обратиться к вам, юным краковянам, размышляя о его любви к молодёжи и вспоминая о моей поездке к вам на ВДМ 2016 года. Святой Иоанн Павел II стал необычайным Божьим даром для Церкви и для Польши, вашей отчизны. Его земное паломничество, что началось 18 мая 1920 года в Вадовицах и завершилось 15 лет назад в Риме, было преисполнено любовью к жизни и очарованием тайной Бога, мира и человека.

Я вспоминаю о нём как о великом человеке милосердия: я думаю об энциклике Dives in misericordia, о канонизации святой Фаустины, об учреждении воскресенья Божественного милосердия. В свете милосердной любви Божьей он постигал особенность и красоту человеческого призвания, понимал нужды детей, молодёжи и взрослых в их культурных и социальных условиях. Все могли в этом убедиться. Сегодня вы тоже можете к этому прикоснуться, познавая его жизнь и учение, доступные всем благодаря Интернету.

Каждый из вас, дорогие юноши и девушки, несёт на себе отпечаток собственной семьи, с её радостями и невзгодами. Любовь и забота о семье были характерной чертой Иоанна Павла II. Его учение является верным ориентиром в поиске конкретных решений трудностей и проблем, с которыми сталкиваются сегодняшние семьи (см. Послание к участникам симпозиума «Иоанн Павел II, Папа Римский для семьи», Рим, 30 октября 2019 г.).

Но всё же личные и семейные проблемы не являются преградой на пути к святости и счастью. Не были они такими и для молодого Кароля Войтылы, потерявшего в детстве мать, брата и отца. Будучи студентом, он пережил зверства нацизма, которые забрали у него многих друзей. После войны ему – как священнику и епископу – пришлось столкнуться с атеистическим коммунизмом. Трудности, даже суровые, являются проверкой зрелости и веры; испытанием, которое можно преодолеть, лишь полагаясь на силу умершего и воскресшего Христа. Иоанн Павел II напомнил об этом всей Церкви в своей первой энциклике Redemptor hominis: «Человек, который хочет понять себя до конца, ‹…› должен, со всеми своими тревогами и сомнениями, своей слабостью и греховностью, своей жизнью и смертью, приблизиться к Христу. Он должен, так сказать, войти в Него всем своим существом» (п. 10).

Дорогие ребята, вот чего я желаю каждому из вас: войти в жизнь Христа всей вашей жизнью. Очень надеюсь, что празднование столетия со дня рождения святого Иоанна Павла II воспламенит в вас желание смело идти с Иисусом, Который есть «Господь риска, Он Господь всегда ‘за гранью’. ‹…› Господь, как и в день Пятидесятницы, хочет совершить одно из величайших чудес, которые мы можем испытать: сделать так, чтобы твои руки, мои руки, наши руки стали знаками примирения, единства, созидания. Он хочет твоих рук, юноша и девушка: Он желает, чтобы твои руки строили сегодняшний мир» (Речь во время молитвенного бдения на Всемирном Дне молодёжи в Кракове, 30 июля 2016 г.).

Я вверяю всех вас заступничеству святого Иоанна Павла II и от всего сердца благословляю вас. Вы же, пожалуйста, не забывайте молиться обо мне. Спасибо!