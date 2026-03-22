«Песнь творений» святого Франциска как модель культурной дипломатии

«Экологическая ответственность не исчерпывается техническими данными. Они необходимы, но этого недостаточно»: с такими словами Папа Лев XIV обращается к участникам XVII Международного форума Greenaccord, проходящего в Тревизо на тему «Строить будущее вместе: новое человечество с жаждой будущего».

В телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец заявляет о необходимости «воспитания, вовлекающего разум, сердце и руки». Цитируя свое апостольское послание «Начертать новые карты надежды», Папа говорит о «новых привычках, общинных стилях и добродетельных практиках», которые должны содействовать «уважительной и инклюзивной социальной среде, гарантируя лучшее будущее новым поколениям».

Префект на покое Конгрегации по делам духовенства кардинал Беньямино Стелла, участвующий в форуме, зачитал также специальное послание кардинала Паролина, посвященное 800-летию «Песни творений» и кончины святого Франциска Ассизского. Этот юбилей, отмечает ватиканский иерарх, – «благодатный момент, чтобы вновь обрести логос, слово, способное порождать участие и общение». Кардинал подчеркивает, что называть «братом» и «сестрой» то, что нам не принадлежит, означает становиться их «хранителями». Любое создание, прежде чем быть неким «ресурсом», является даром, который мы должны признавать и принимать. Именно отсюда проистекает «подлинно философское измерение францисканства», полагает кардинал Паролин. Он называет «Песнь творений» выражением «дипломатии культур», поскольку «мир на земле и мир между людьми – это единое обязательство»: «Там, где творение ранено, общество раскалывается; где унижают достоинство, природа превращается в добычу; где отношения испорчены, техника становится властью, которая разделяет». Паролин вновь называет ключевое слово «хранить»: мы призваны хранить творение, и это – акт справедливости; хранить другого человека в его неприкосновенном достоинстве; хранить науку, дабы она оставалась мудростью; хранить технику, дабы она оставалась орудием; хранить будущее как альянс между поколениями: «Это должно стать стилем души и стилем институтов, дипломатией мира, который начинается с языка, доказывается сотрудничеством и испытывается защитой слабых».



Источник: русская служба Vatican News