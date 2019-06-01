Первый день пребывания Папы Франциска в Румынии: встреча с православными братьями и Святая Месса в католическом Кафедральном соборе Бухареста

В ходе Апостольского визита в Румынию, 31 мая во второй половине дня, Папа Франциск встретился в резиденции православного Патриархата в Бухаресте с Патриархом Даниилом и членами Священного Синода.



В своём обращении Епископ Рима отметил, что сердцем апостольской проповеди наших Церквей является Воскресение Господне, и нас объединяет вера свидетелей Воскресения – апостолов Петра и Андрея. Будучи кровными братьями, они пролили кровь за Господа, и это напоминает о братстве крови, которое на протяжении веков не переставало орошать и укреплять наш путь.

Верующие на румынской земле, отметил Папа, переживали «Пасху Смерти и Воскресения»: множество мучеников и исповедников «пострадали в пятницу преследований, прошли через субботу молчания, жили воскресеньем возрождения». Многие верующие разных конфессий ещё недавно бок о бок страдали в тюрьмах, поддерживая друг друга: они – пример для нас и для новых поколений; их общее наследие слишком ценно, чтобы оказаться в забытьи или в бесчестии; оно призывает нас не отдаляться от брата, обладателя того же наследия, дабы «и нам ходить в обновлённой жизни» (Рим 6,4).



Нужно идти вместе, не вспоминая о былых предрассудках, анафемах и недобрых временах, которые запирают нас «в порочном круге и ведут к бесплодным отношениям»; следует помнить о здоровых и крепких корнях первых веков, когда Евангелие возвещалось с парресией, в духе пророчества многим народам и культурам и подкреплялось мученичеством и свидетельством. Память о совместном пути побуждает нас двигаться в будущее, осознавая нынешние различия, внимательно слушая Господа, подобно ученикам на дороге в Эммаус.

Папа Франциск подчеркнул, что мы призваны вместе слушать Господа особенно теперь, во времена стремительных общественных и культурных перемен, которые, несмотря на прогресс, вытеснили на обочину жизни очень многих людей. Стирающая различия глобализация способствовала искоренению ценностей целых народов, ослаблению этики, распространению чувства страха, ведущего к закрытости, культуре ненависти и материализму. Слабость связей в обществе приводит к изоляции людей, и это затрагивает, в частности, основную ячейку общества – семью. Поэтому христиане должны выходить навстречу своим братьям, особенно молодым поколениям, дабы помочь им встретиться с воскресшим Иисусом. Для этого нужно заново внимать словам Господа, «чтобы сердца вместе горели и послание не угасало».



В Эммаусе ученики просят Господа остаться с ними, отметил Папа, и Христос преломляет хлеб, оставляя верующим наказ служить другим; «давать Бога» ещё прежде, чем «говорить о Боге»; всегда быть готовыми к активному сотрудничеству. В этом смысле, отметил Папа, показателен пример многих румынских православных общин, которые прекрасно сотрудничают с католическими епархиями Западной Европы: «Во многих случаях сложились братские отношения взаимного доверия и дружбы, питаемые конкретными жестами приёма, поддержки и солидарности. Благодаря этому взаимному знакомству многие румынские католики и православные обнаружили, что они не чужаки, а братья и друзья».



Святейший Отец отметил, что путь от Пасхи ведёт к Пятидесятнице, когда апостолы, собравшиеся вокруг Богоматери, в едином Святом Духе на множестве языков «свидетельствовали о Воскресшем своими словами и жизнью». В конце обращения к православным иерархам Румынии Папа Франциск сказал: «Да обновляет нас Святой Дух, Которому не по сердцу единообразие, Который любит создавать единство в самом прекрасном и гармоничном многообразии. Его огонь поглощает наше недоверие; Его ветер стирает недомолвки, что мешают нам вместе свидетельствовать о дарованной Им новой жизни. Пусть Он, создатель братства, дарует нам благодать идти вместе. Пусть Он, Творец нового, дарует смелость идти новыми путями взаимности и миссии. Пусть Он, крепость мучеников, поможет нам не заглушить плодотворность их жертвы».



Сразу же после встречи в резиденции Румынского Патриарха Святейший Отец отправился в Патриарший Кафедральный собор Спасения Народа, чтобы прочитать там совместно с верными молитву «Отче наш». Этот огромный по размерам столичный храм был освящен в прошлом году при участии Вселенского Патриарха Варфоломея, но до сих пор до конца не достроен. Папа Иоанн Павел II в ходе своего визита в Румынию в 1999 г. пожертвовал на его возведение 200 тысяч долларов, а его имя было внесено в Книгу жертвователей. На пороге храма Понтифика встретил с кратким приветственным словом Патриарх Даниил, после чего, войдя в святыню, к верным обратился уже Епископ Рима.



По его словам, молитва Отче наш выражает нашу идентичность как чад Божиих и, что особенно важно сегодня, — братьев, молящихся вместе, плечом к плечу. Ключевую значимость при этом имеет слово наш, в этой перспективе следует понять, чего от нас ждет Господь: чтобы мы относились к жизни ближнего как к своей собственной. Папа Франциск назвал молитву Отче наш «воплем нашего времени в ситуации острейшего дефицита любви, в ситуации индивидуализма и равнодушия, оскверняющих имя Божие» и призвал Отца Небесного помочь всем нам «ощутить потребность принести себя в жертву другим людям».



Молитва Господня в главном храме Румынской Православной Церкви была прочитана сначала по-латински, а затем — на румынском языке.

Ближе к вечеру Папа Франциск возглавил Святую Мессу в католическом Кафедральном соборе Св. Иосифа, где в этот день отмечали вместе со всей Западной Церковью праздник Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Свою проповедь Святейший Отец посвятил комментарию к Евангельскому чтению этого праздника, причем уделил особое внимание моментам путешествия, встречи и связанной со встречей радости.



Гимн Марии (Magnificat) Папа назвал «песнопением надежды», способным пробудить современного человека, а также отметил, что все путешествия Марии имеют одну общую черту — они никогда не были легкими, всегда требовали мужества и терпения: путешествие из Галилеи в Вифлеем, где родится Иисус; бегство в Египет, чтобы спасти Младенца от Ирода; ежегодное путешествие в Иерусалим на Пасху; и, в конечном счете, Крестный путь с Иисусом на Голгофу. Мария хорошо знает, что это такое, усталость от ходьбы, поэтому берет нас за руку и проводит через наши обстояния и самые опасные повороты нашей жизни.

Святейший Отец призвал верных к распознанию образа Марии в женщинах, матерях и бабушках, живущих тихой жертвенностью, преданностью долгу и самоотречением, удобряя почву для будущих поколений народа. Они не боятся «засучить рукава» и взвалить на плечи тяготы ради блага своих детей и семьи. «При взгляде на Марию и на лица всех этих матерей, мы исполняемся чувством надежды, больше того, мы питаемся им», — сказал Папа.



Встреча Марии и Елизаветы показательна еще и потому, что молодая женщина идет к пожилой, стремясь к обретению своих корней. С другой стороны, пожилая женщина как бы возрождается к новой жизни, пророчески предвосхищая будущее своей юной родственницы. Таким образом встречаются и заключают друг друга в объятия юность и старость, пробуждая друг в друге самое лучшее. Главным же героем при этом является Святой Дух, «научающий нас видеть за пределами видимого и хорошо говорить про других людей, то есть благословлять их». Это особенно актуально в отношении братьев и сестер, оставшихся без крова или куска хлеба, лишенных дружбы и человеческого тепла.



Понимание того, что Бог является всемогущим Спасителем, позволяет нам, как и Марии, воспевать и радоваться, — продолжил Папа Франциск, обращая внимание на третий жест Богородицы. Без радости христианин остается духовно парализованным, является рабом скорби. Зачастую проблемы с верой в Церкви возникают не от нехватки средств, а от дефицита радости. «Вера рушится, когда мы дрейфуем в печали и унынии», — заявил Папа и пояснил, что если мы живем в недоверии, сконцентрировавшись на самих на себе, то это несовместимо с верой. «Вместо того, чтобы уразуметь, что мы — дети Божьи, для которых Он творит великие дела, мы сводим всё к нашим проблемам. Мы забываем, что мы не сироты, что у нас есть Отец, Всемогущий Спаситель», — подчеркнул Понтифик, добавив, что в именно в такие моменты Мария приходит к нам на помощь. В Богоматери мы обретаем тайну нашей радости. Она напоминает нам, что Бог может творить чудеса всегда и во всех обстоятельствах, если только мы открываем свои сердца навстречу Ему и нашим братьям и сестрам. В этой связи Святейший Отец предложил вспомнить великих свидетелей веры в Румынии — простых людей, которые не отреклись от Бога в разгар преследований: «Их слезы не были напрасными. Они сами стали молитвой, которая вознеслась к небесам и оживотворила надежду вашего народа».



«Дорогие братья и сестры, Мария отправляется в путь, встречается с людьми и радуется, ибо несет в себе нечто большее, нежели Она сама: Она является носителем благословения. Так давайте же, как и Она, не будем бояться нести благословение, в котором так нуждается Румыния. Будьте носителями культуры встречи, которая противостоит равнодушию и разделениям, встречи, в которой эта земля прославит милосердие Господа», — такими словами завершил свою проповедь Папа Франциск.

По материалам «Vatican News»