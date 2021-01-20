Первенство и соборность: размышления кардинала Коха

«Недостаточно иметь синод, нужно быть синодом», – утверждает Папа Франциск. Синод – это не просто церковный орган или структура, но определяющее измерение Церкви. Об этом в публикации в «Оссерваторе Романо» размышляет кардинал Курт Кох. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

По случаю Недели молитв о христианском единстве президент Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох опубликовал свои размышления на тему синодальности (соборности) с экуменической точки зрения.

Кардинал Кох напоминает о важной дате, которую мы будем отмечать в 2025 году: 1700-летии Первого Вселенского Собора. Он состоялся в Никее в 325 году и был созван императором Константином в то время, когда христианский мир обуревали горячие споры о том, каким образом исповедание веры в Иисуса Христа, Сына Божьего, может примириться с верой во единого Бога. В этом споре император видел серьезную угрозу для своего проекта укрепления единства империи на основе единства христианской веры. В начинающемся разделении Церкви Константин видел прежде всего политическую проблему, но он был достаточно дальновиден, чтобы понимать: единства Церкви невозможно достичь политическим путем, поэтому необходимо собрать вместе сторонников различных толкований.

Никейский символ веры стал основой общей христианской веры, и он по сей день объединяет все христианские Церкви и церковные общины. Экуменическое значение Никейского собора поистине велико, поскольку восстановление церковного единства предполагает согласие в основных истинах веры, причем речь идет не только о согласии между Церквами и церковными общинами современности, но и согласие с Церковью прошлого и с ее апостольскими истоками.

Но значение Никейского собора этим не исчерпывается. Первый Вселенский Собор засвидетельствовал, что спорные вопросы необходимо обсуждать и решать соборно, синодально. Само слово «синод» в переводе с греческого означает совместный путь, путь христиан, соборно идущих за Христом, Он же есть Путь.

Таким образом, пишет далее кардинал Кох, Никейский собор ознаменовал для всей Церкви соборный путь, примененный к процессу принятия решений. Экуменическое значение этого аспекта подчеркивается одним из недавних документов, разработанных Комиссией «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей. Он, в частности, гласит: «Под водительством Святого Духа вся Церковь является синодальной/соборной на всех уровнях церковной жизни: поместном, региональном и вселенском». Такое воззрение разделяет и Международная богословская комиссия.

Папа Франциск также неоднократно высказывался в пользу продвижения синодальности в Католической Церкви, утверждая, что путь синодальности – это то, «чего Бог ожидает от Церкви третьего тысячелетия». Святейший Отец настаивает не столько на структурах, сколько на духовном измерении синодальности, в которой главное – это вместе прислушиваться к Святому Духу. Папа подчеркивает разницу между синодальностью и демократическим парламентаризмом: в то время как демократический процесс служит прежде всего для определения большинства, синодальность – это «духовное событие, направленное на достижение прочного и убедительного единодушия путем распознавания». Синод – это «не парламент, где для достижения согласия или общей договоренности прибегают к переговорам, контрактам и компромиссам, но единственный метод синода заключается в том, чтобы открыться Святому Духу с апостольским мужеством, евангельским смирением и доверительной молитвой, дабы Он нами руководил».

Кардинал Кох приводит и другие высказывания Папы, подчеркивающего именно духовный, а не организационный аспект синодальности: «Недостаточно иметь синод, нужно быть синодом… Синодальность не противоречит иерархической структуре Церкви, но, скорее, синодальность и иерархия нуждаются одна в другой и продвигают друг друга». Синодальность является определяющим измерением Церкви, предлагая «наиболее адекватные интерпретационные рамки для понимания самой иерархической тайны»: те, кто наделен властью, в Церкви называются служителями. Это относится также и прежде всего к служению Петра, которое яснее всего выражается в синодальной Церкви: «Папа не пребывает один над Церковью, но находится внутри нее как крещеный среди крещеных, он находится внутри Коллегии епископов как епископ среди епископов, и одновременно он призван, как Преемник апостола Петра, руководить Церковью Рима, председательствующей в любви среди всех Церквей».

Далее кардинал Кох упоминает о православно-католическом диалоге о синодальности (соборности) и первенстве. Он цитирует, в частности, Равеннский документ (2007) «Экклесиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви: церковное единство, соборность и власть». В нем говорится, что соборность и первенство осуществляются на трех уровнях жизни Церкви: поместном, региональном (то есть на уровне связанных между собою несколько поместных Церквей) и вселенском (включающем все поместные Церкви). Подчеркивается, что соборность и первенство взаимозависимы на всех уровнях, в том смысле что первенство всегда следует понимать в контексте соборности, а соборность – в контексте первенства. Это значит, что на каждом из трех перечисленных уровней должен быть протос, глава. Для Католической Церкви епископ – это протос в своей епархии, глава над пресвитерами и над всем народом Божьим; митрополит – это протос по отношению к епископам церковной провинции; на вселенском уровне протос – это Епископ Рима, глава по отношению к поместным Церквам. Кардинал цитирует документ Совместной православно-католической рабочей группы во имя Святого Иринея Лионского «Служение общению»: «Церквам потребуется найти лучший баланс между соборностью и первенством на всех уровнях церковной жизни с укреплением соборных структур в Католической Церкви и принятием Православной Церковью определенной формы первенства в рамках общения Церквей на вселенском уровне». Таким образом, требуется готовность научиться друг у друга. Так, Католической Церкви предстоит упрочить синодальность прежде всего на региональном уровне, на котором она развита у православных. Необходимо глубже осмыслить 34-е апостольское правило: «Епископам всякого народа подобает знать первого в них и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения: творить же каждому только то, что касается до его епархии, и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух». Католическая Церковь, поясняет кардинал Кох, должна еще многое сделать для обновления церковных провинций и областей, поместных соборов и епископских конференций, о чем упоминал Папа Франциск на Синоде епископов 2015 года, отметив, что необходимо развивать некоторые аспекты древнего церковного устройства. Со стороны же Православных Церквей, продолжает кардинал, мы можем ожидать признания того, что первенство на вселенском уровне не только возможно и легитимно с богословской точки зрения, но и необходимо, о чем свидетельствует межправославная напряженность, прежде всего проявившая себя на так называемом Всеправославном соборе в 2016 году: он показал, что служение единства на вселенском уровне не может ограничиваться простым почетным первенством, но должно включать правовые элементы.

Глава Папского Совета по содействию христианскому единству размышляет далее о евхаристической природе соборности и первенства: первенство Епископа Рима – это не просто юридическое дополнение к евхаристической экклесиологии, но оно основано на ней. Это первенство нацелено на осуществление евхаристического общения, на то, чтобы воспрепятствовать противопоставлению одного алтаря другому. Как первенство, так и синодальность имеют глубокую литургическо-евхаристическую природу. Церковь как синод живет прежде всего там, где христиане собираются для празднования Евхаристии.

Кардинал Кох завершает свои размышления напоминанием о том, что Папа Франциск решил посвятить следующий Синод епископов в 2022 году именно теме соборности: «На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия». Этот Синод – пишет в заключение иерарх – «не только значимое событие для Католической Церкви, но оно содержит важное экуменическое послание».