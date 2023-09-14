Перемирие 1943-го года, Св. Престол в оккупированном Риме и расколотая Италия

Основатель католической Общины Святого Эгидия историк Андреа Риккарди опубликовал книгу «Самая долгая зима» о роли Апостольского Престола в особо деликатный период в истории Италии, а именно во время перемирия с союзниками, подписанного 8 сентября 1943 года: в этом году отмечается 80-летие этого события. Передает русская служба Vatican News.

8 сентября 1943 года Рим превратился в оккупированный немцами город: перемирие было подписано 3 сентября, но обнародовано лишь спустя несколько дней. Еще 6 сентября Германия просила итальянских «союзников» отправить в Виареджио моторизованную дивизию, которая находилась на севере города Ла Специя, «чтобы предотвратить вероятную попытку высадки противника». Генерал Роатта тогда не отказался, при условии, что батальоны будут двигаться на расстоянии минимум 8 км друг от друга: немцы не приняли этого условия, — было ясно, что Роатта опасался нацистского обстрела Специи. Подобное «недоразумение» не было единственным между 3 и 8 сентября, когда правительство Италии бежало из Рима, в то время как необходимо было противостоять мести со стороны немцев, потерявших итальянского союзника. Бегство из Рима короля единой Италии Виктора Эммануила III и главы правительства Бадольо заставило жителей города довериться единственному главе правительства, оставшемуся в Вечном городе: Папе Пию XII, «монарху без армии». Но сможет ли он защитить народ и город? Как писал Паоло Монелли, «между немецкими тиранами и трусоватыми итальянскими властями римляне выбрали себе Папу как пастыря и как правителя, духовный и земной авторитет; от него ждали призывов к сопротивлению немецкому произволу, призывов к прекращению авиаударов, к доставке продовольствия и убежища». В этот момент Ватикан, как утверждают некоторые историки, проявил себя именно как политическую, а не только религиозную власть.

Как подтверждают вновь открытые документы из архивов понтификата Пия XII, 6 сентября 1943 года госсекретарь Ватикана кардинал Мальоне созвал всех кардиналов, находившихся тогда в Риме, для обсуждения ситуации в Италии. Это произошло потому, что Святейший Престол был проинформирован о перемирии за два дня до его провозглашения. Мальоне хотел подготовить Ватикан к последствиям вероятной реакции немцев на то, что они восприняли как предательство со стороны Италии. Иерарх боялся, что немцы ворвутся в Ватикан, завладеют архивами и арестуют Папу. Именно на том самом собрании кардиналов было решено запретить духовенству заниматься внутренней политикой в различных государствах. Кроме того, Швейцарской гвардии было запрещено использовать огнестрельное оружие, что объяснялось бесполезностью вооруженной обороны. Тогда же впервые были отменены общие аудиенции по средам – их заменили на частные аудиенции. В Риме царила растерянность, и министр иностранных дел Аугусто Россо передал Святейшему Престолу вопрос, собирается ли Папа обращаться с воззванием к немецкому командованию, чтобы положить конец кровопролитию. Верховное главнокомандование Италии со своей стороны просило Папу вмешаться с тем, чтобы ускорить прибытие англо-американцев.

Первая германская дивизия вступила в Рим 10 сентября 1943 года. Начался долгий Крестный путь римлян, и в первую очередь евреев. В одном из недавно обнародованных секретных документов Всемирного еврейского конгресса уточняется, что во времена итальянского фашизма «государственные чиновники Италии, включая полицейских, за немногими исключениями, вели себя весьма корректно по отношению к евреям, и это же можно сказать и о большинстве населения, которое с большой щедростью помогало всякий раз, когда это было возможно». В частности, Святейший Престол управлял целой сетью по приему евреев, которые укрывались даже внутри ватиканских стен. Начиная с 10 сентября 1943 года ситуация радикально изменилась. Немцы отменили предыдущее фашистское расовое законодательство и ввело Нюрнбергские законы, в соответствии с которыми даже обращение в католичество не спасало еврея от истребления. Немцы отменили также право на убежище в монастырях и других церковных институтах.

Так началась «самая долгая зима». После 8 сентября 1943 года многим казалось, что больше не будет ни Италии, ни законов, ни традиций. Нацистская месть тогда уничтожала все на своем пути. Италии пришлось еще долго страдать от ее последствий, прежде чем вступить на новый этап восстановления.