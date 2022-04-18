Пасхальное послание Папы Франциска Urbi et Orbi: «Мир – это главная ответственность каждого»

В полдень 17 апреля Папа Франциск поздравил христиан всего мира со светлым Христовым воскресением, обратившись из центральной лоджии Ватиканской базилики с традиционным посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру». Перевод текста пасхального обращения Святейшего Отца опубликован русской службой Vatican News.

Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас со светлой Христовой Пасхой!

Иисус, распятый на Кресте, воскрес! Он идёт к тем, кто оплакивают Его, закрывшись в доме, объятые страхом и тоской. Он входит к ним и говорит: «Мир вам!» (Ин 20,19). Он показывает раны на руках и ногах, рану в боку: это не призрак, – это Он, тот самый Иисус, умерший на Кресте и погребённый. В ответ на недоверчивые взгляды учеников Он повторяет: «Мир вам!» (ст. 21).

В эту Пасху наши взгляды тоже недоверчивы: мы видели слишком много крови, слишком много насилия. Наши сердца тоже полны страха и тоски, в то время как многие наши братья и сестры вынуждены прятаться в домах, пытаясь спастись от бомб. Нам трудно поверить, что Иисус воистину воскрес, что Он действительно победил смерть. Может быть, это иллюзия? Плод нашего воображения?

Нет, это не иллюзия! Сегодня, как никогда ранее, с особой силой звучит пасхальная весть, столь дорогая христианскому Востоку: «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Сегодня – в конце Великого поста, который, кажется, не желает заканчиваться – мы, как никогда, нуждаемся в Господе. Позади у нас два года пандемии, которая оставила тяжелые следы. И сейчас пришло время выйти из туннеля вместе, рука об руку, объединив наши силы и ресурсы… Но вместо этого мы показываем, что в нас всё ещё жив дух Каина, который смотрит на Авеля не как на брата, а как на соперника, и думает о том, как его убить. Мы нуждаемя в воскресшем Распятом, чтобы верить в победу любви, чтобы надеяться на примирение. Сегодня мы как никогда нуждаемся в Нём, чтобы Он пришёл к нам и снова сказал: «Мир вам!».

Только Он может это сделать. Только Он имеет право сегодня возвестить нам мир, – только Иисус, ибо Он несет на Себе раны, наши раны. Эти Его раны дважды наши: во-первых, потому, что мы их нанесли Ему своими грехами, чёрствостью сердца, братоубийственной ненавистью; во-вторых, потому, что Он несёт их за нас, Он не стёр их со Своего славного Тела, Он пожелал сохранить их, носить их на Себе вечно. Эти раны – неизгладимая печать Его любви к нам; вечное ходатайство, чтобы наш Отец Небесный увидел их и помиловал нас и весь мир. Раны на теле воскресшего Иисуса – это знак сражения, которое Он вёл и выиграл за нас оружием любви, дабы мы могли иметь мир, быть в мире, жить в мире.

Глядя на эти славные раны, прозревают наши неверующие глаза, смягчаются наши ожесточенные сердца и позволяют войти пасхальной вести: «Мир вам!».

Дадим же войти миру Христову в нашу жизнь, в наши дома, в наши страны!

Пусть наступит мир для Украины, тяжко страдающей от насилия и разрушений. Пусть над этим страшным мороком страданий и смерти поскорее взойдет новая заря надежды! Да будет сделан выбор в пользу мира. Хватит демонстрировать мускулы, в то время как страдают люди. Пожалуйста, давайте не будем привыкать к войне, давайте все обязуемся громко призывать к миру, с кровли и на улицах! Политические лидеры наций да услышат крик народа о мире. Пусть они прислушаются к этому тревожному вопросу, поставленному учёными почти семьдесят лет назад: «Должны ли мы уничтожить человеческий род или человечество сумеет отказаться от войн?» (Манифест Рассела – Эйнштейна, 9 июля 1955 года).

В моём сердце – миллионы беженцев и внутренних переселенцев, разделённые семьи, оставшиеся в одиночестве старики, разбитые жизни и стёртые с лица земли города. У меня перед глазами – взгляд осиротевших детей. Глядя на них, мы не можем не услышать их крик боли, как и крик многих других детей, страдающих по всему миру: тех, кто умирает от голода или отсутствия ухода; тех, кто стал жертвой жестокого обращения и насилия; и тех, кому отказано в праве родиться.

Но среди этих скорбей есть и обнадёживающие знаки, – многие семьи и общины по всей Европе открыли свои двери для мигрантов и беженцев. Пусть эти многочисленные дела милосердия станут благословением для наших обществ, порой деградировавших из-за эгоизма и индивидуализма, и помогут сделать их гостеприимными для всех.

Конфликт в Европе заставляет нас быть более внимательными и к другим ситуациям напряжённости, страданий и боли, которые затрагивают слишком много регионов мира и о которых мы не можем и не хотим забывать.

Да будет мир на Ближнем Востоке, израненном многолетними разногласиями и конфликтами. В этот славный день мы просим мира для Иерусалима и мира для тех, кто его любит (см. Пс 121 [122]), для христиан, иудеев и мусульман. Пусть израильтяне, палестинцы и все жители Святого града вместе с паломниками ощутят красоту мира, будут жить в братстве и свободно посещать священные места при взаимном уважении прав каждого.

Да будет мир и примирение для народов Ливана, Сирии и Ирака, и в особенности для всех христианских общин, живущих на Ближнем Востоке.

Да будет мир и для Ливии, дабы она обрела стабильность после многих лет напряжённости, и для Йемена, который страдает от забытого всеми конфликта, с постоянными жертвами: перемирие, подписанное в последние дни, может вернуть населению надежду.

Мы просим воскресшего Господа о даре примирения для Мьянмы, где продолжает развиваться драматический сценарий ненависти и насилия, и для Афганистана, население которого живёт в условиях неослабевающей социальной напряжённости и серьёзного гуманитарного кризиса.

Да будет мир на всём африканском континенте, дабы прекратить его эксплуатацию и кровопролитие, вызываемое террористическими атаками, – особенно в районе Сахеля, – и оказать ему конкретную поддержку в братстве народов. Да обретёт путь диалога и примирения Эфиопия, охваченная тяжёлым гуманитарным кризисом, и да прекратится насилие в Демократической Республике Конго. Да не будет недостатка в молитве и солидарности с народами восточной части Южной Африки, пострадавшими от разрушительных наводнений.

Да сопутствует и поможет воскресший Христос народам Латинской Америки, которые в некоторых случаях столкнулись с ухудшением социальных условий в эти трудные времена пандемии, усугубляемой также случаями преступности, насилия, коррупции и наркоторговли.

Мы просим воскресшего Господа сопровождать канадскую Католическую Церковь на её пути примирения, по которому она идёт вместе с коренными народами. Дух воскресшего Христа да исцелит раны прошлого и расположит сердца к поиску истины и братства.

Дорогие братья и сёстры, любая война несёт с собой последствия, которые затрагивают всё человечество: от скорби и драмы беженцев до экономического и продовольственного кризиса, признаки которого мы уже видим. Перед лицом непрекращающейся войны, как и перед лицом многих болезненных поражений в жизни, Христос, победитель греха, страха и смерти, увещевает нас не поддаваться злу и насилию. Давайте позволим победить себя миру Христову! Мир – возможен, мир – необходим, мир – это главная ответственность каждого!