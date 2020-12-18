Папа высказался о новом глобальном образовательном пакте

Безразличие и отвержение – это два великих зла нашей культуры: Папа Франциск еще раз заявил об этом в видеообращении к участникам симпозиума, организованного ООН и Папской академией социальных наук.

Двухдневная встреча проходит в Ватикане и в виртуальном режиме на тему «Образование, акт надежды», и она посвящена запуску глобального образовательного проекта. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Симпозиум собрал лидеров молодёжных движений со всего мира и экспертов в области образования. Первый день был посвящён запуску «Миссии 4.7», то есть реализации четвёртой цели Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года: она предусматривает «обеспечение всеохватного и равноправного качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Седьмой пункт этой цели направлен на обеспечение всех учащихся знаниями и навыками, полученными «в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности культурного разнообразия». Все эти намерения находятся в синергии с проектом глобального образовательного пакта, начатым по инициативе Папы Франциска в октябре этого года.

В своём видеопослании Святейший Отец приветствует начинания многих учреждений в области образования: их труды являются «подлинным актом надежды на будущее и солидарности с новыми поколениями». Эти обязательства крайне необходимы именно теперь, когда глобальный образовательный пакт нарушен также из-за пандемии; сейчас очевидна потребность в «новом типе образования, которое бы позволило преодолеть нынешнюю глобализацию безразличия и культуру отбросов».

Папа Франциск так описывает 2020 год, время тяжких испытаний из-за пандемии COVID-19 и её последствий:

«Год насильственной изоляции и отвержения, страданий и духовных кризисов, множества смертей и беспрецедентного образовательного упадка. Более миллиарда детей столкнулись с перебоями в образовании. Сотни миллионов детей лишились возможности социального и когнитивного развития. Во многих местах биологические, психологические и экономические кризисы усложнились связанными с ними политическими и социальными кризисами».

Папа Франциск подчёркивает, что в этой ситуации необходим «акт надежды, который бы позволил преодолеть порывы ненависти, разногласий и невежества с помощью новых образовательных возможностей», основанных на социальной справедливости и взаимной любви, на новом глобальном образовательном пакте.

Епископ Рима благодарит участников симпозиума за то, что они возрождают «наши общие надежды и планы в отношении обновленного образования, которое способствует трансцендентности человеческой личности, целостному и устойчивому человеческому развитию, межкультурному и религиозному диалогу, защите планеты, миротворческим встречам и открытости Богу».

Святейший Отец называет «основополагающей» деятельность ООН по вовлечению правительств и гражданского общества всего мира в создание новой системы образования. В послании цитируются слова, с которыми святой Папа Павел VI обратился к Организации Объединённых Наций во время исторического визита 4 октября 1965 года: «Господа, вы свершили и продолжаете вершить великий труд: воспитание человечества делу мира». Епископ Рима напоминает, что Устав ЮНЕСКО, принятый по окончании Второй мировой войны в 1945 году, признал: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». 75 лет назад, напоминает Папа, отцы-основатели ЮНЕСКО призвали гарантировать всем людям полные и равные возможности «для получения образования, беспрепятственных исканий объективной истины и свободного обмена мыслями и знаниями ‹…› в целях взаимного понимания и приобретения более точного и ясного представления о жизни друг друга».

Папа Франциск отмечает, что теперь, когда всемирный образовательный пакт нарушен, можно лишь приветствовать начинания правительств, которые «снова взяли на себя обязательство претворять эти идеи в жизнь, принимая Повестку дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития ООН в гармонии с глобальным образовательным пактом». В основе этих целей лежит признание того, что качественное образование для всех является необходимой основой для защиты нашего общего дома и для продвижения человеческого братства. «Глобальный образовательный пакт и ‘Миссия 4.7’ будут работать сообща на благо цивилизации любви, красоты и единства», – подчёркивает Папа и в конце видеопослания обращается с пожеланиями к участникам встречи:

«Я надеюсь, что вы будете поэтами новой человеческой красоты, новой братской и дружелюбной красоты, а также защиты земли, которую мы попираем».