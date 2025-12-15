Папа встретился с делегациями от епархий, преподнесших в этом году Ватикану рождественские ели и вертепы (+ ФОТО)

Рождественские ясли, украсившие площадь Святого Петра в нынешнем году, были доставлены из епархии Ночера-Инфериоре и Сарно, сообщает Vatican News.

Папа Лев приветствовал поместного епископа монсеньора Джузеппе Джудиче, представителей администрации и церковных групп этой территории. Привезенный ими вертеп содержит главные достопримечательности епархии: баптистерий Санта-Мария-Маджоре из Ночера-Супериоре, фонтан Helvius из местечка Сант-Эджидио и типичные дворики. Именно в этих местах жили святой Альфонс Мария де Лигуори и Слуги Божии Энрико Смальдоне и Альфонсо Руссо.

Воспроизведенная в вертепе сцена Рождества, подчеркнул Папа, напоминает паломникам со всего мира, что «Бог становится близким для человечества, делается одним из нас, войдя в нашу историю как маленький ребенок», а Дева Мария показывает нам «пример безмолвного поклонения».

Рождественская ель для площади Св. Петра, а также небольшие ёлки для территории Ватикана в этом году прибыли из североитальянской епархии Больцано и Брессаноне. Святейший Отец приветствовал ее епископа монсеньора Иво Музера, делегатов от гражданских властей и представителей местных ассоциаций и пояснил символическое значение рождественской ёлки:

«Это дерево с вечнозелеными ветвями — знак жизни, оно напоминает о надежде, не угасающей даже в зимние холода. Украшающие ее огни символизируют Христа, света миру, пришедшего рассеять тьму греха и осветить наш путь».

В этом году в Зале Павла VI Ватикане был установлен уникальный вертеп из Коста-Рики под названием Nacimiento Gaudium. Он украшен 28 тысячами разноцветных лент, каждая из которых обозначает жизнь, спасенную от аборта благодаря молитве и помощи католических организаций женщинам, оказавшимся в трудном положении. Папа выразил признательность художнице, создавшей этот вертеп: наряду с рождественским посланием о мире он обращает ко всем призыв защищать жизнь с момента зачатия.

«Вертеп и ель – это знаки веры и надежды; созерцая их дома, в приходах и на площадях, давайте будем просить Господа обновить во всех нас дар мира и братства».

«Помолимся обо всех, кто страдает из-за войны и насилия», — добавил Св. Отец и вверил Господу жертв массового теракта, совершенного вчера в Сиднее против еврейской общины.

«Пора положить конец подобным формам антисемитского насилия! Мы должны искоренить ненависть из наших сердец».