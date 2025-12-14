Папа: Вифлеемские ясли — дар света и надежды для нашего мира (+ ФОТО)

Вифлеемские ясли — это дар света для нашего мира, который нуждается в надежде, отметил Святейший Отец, призвав к сохранению этой традиции и свидетельствуя о том, как замечательно быть учениками Иисуса.

13 декабря Папа Лев XIV принял в Ватикане участников – всего около тысячи – живого вертепа возле базилики Санта-Мария-Маджоре. В этот же день они прошли юбилейным путём: пересекли Святые врата, помолились у гробницы Папы Франциска, приняли участие в Мессе и вечером прошли по улице Мерулана.

В приветственном слове Святейший Отец напомнил, что вертеп – это не просто традиция, а зримое свидетельство тайны Воплощения, которое каждый народ выражает через свою культуру и свои пейзажи. Рождество само по себе несёт мощное послание: из вифлеемского вертепа, где Мария, Иосиф и Младенец предстают в своей «обезоруживающей нищете», начинается путь новой жизни по следам Евангелия.

Обращаясь к участникам процессии, Папа назвал их носителями утешения и паломниками надежды. Рождественский кортеж с его музыкой, костюмами и образами должен стать радостным знаком того, как прекрасно быть учениками Христа – Света, восходящего над миром.

Лев XIV призвал гостей нести этот свет в повседневной жизни «миру, который так отчаянно нуждается в надежде» – детям и взрослым, семьям и одиноким, тем, кто радуется, и тем, кто страдает. Поблагодарив всех за усердие, Епископ Рима преподал апостольское благословение и пожелал всем счастливого Рождества.



По материалам Vatican News