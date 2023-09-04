Папа в Монголии. Обращение к властям: будем взывать о даре мира (+ ФОТО)

Утром 2 сентября, в ходе апостольского визита в Монголию, Папа Франциск принял участие в официальной приветственной церемонии на центральной столичной площади Сухэ-Батора, после чего направился во Дворец правительства и встретился с президентом страны. Затем, в зале Ikh Mongol Дворца правительства, Епископ Рима обратился с речью к властям, представителям гражданского общества и дипломатического корпуса. Передает русская служба Vatican News.

Поблагодарив монгольские власти за тёплый прием, Святейший Отец подчеркнул, что он счастлив посетить удивительную, огромную страну и её народ, который хорошо знает смысл и ценность путешествия. Об этом свидетельствуют традиционные жилища – гэры, прекрасные кочевые дома. Папа назвал себя паломником дружбы, который с волнением и радостью приходит к друзьям с подарком в руках. «Современные дипломатические отношения между Монголией и Святейшим Престолом возникли недавно – в этом году исполняется 30 лет со дня подписания письма об укреплении двусторонних отношений», – отметил Папа и напомнил о первой встрече, произошедшей ровно 777 лет назад, о которой свидетельствует обмен письмами. Святейший Отец заявил о намерении передать монгольским властям точную копию ответной грамоты Великого хана Гуюка Папе Иннокентию IV, оригинал которой хранится в Ватиканской библиотеке. «Пусть это будет знаком древней дружбы, которая растёт и обновляется», – пожелал Епископ Рима.

По словам Папы, мудрость, накопленная поколениями местных животноводов и земледельцев, всегда заботившихся о балансе экосистемы, «может многому научить тех, кто сегодня не хочет замыкаться в поисках недальновидных корыстных интересов, а желает передать потомкам землю, по-прежнему гостеприимную и плодородную». Целостное видение монгольской шаманской традиции и уважение к каждому живому существу, заложенное в буддийской философии, представляют собой ценный вклад в неотложные обязательства по защите планеты.

Папа Франциск отметил, что гэры в деревнях и городах «свидетельствуют о драгоценном сочетании традиций и современности; они объединяют жизнь стариков и молодёжи», рассказывая о преемственности монгольского народа, сумевшего сохранить свои корни. Сегодня Монголия с её широкой сетью дипломатических отношений, активным членством в ООН, приверженностью правам человека и миру играет важную роль в центре азиатского континента и на международной арене. Демократическая страна проводит миролюбивую внешнюю политику, кроме того, в её судебной системе больше нет смертной казни. Святейший Отец пожелал: пусть грозовые военные тучи над миром развеет твёрдая воля всеобщего братства, в котором напряжённость разрешается на основе встречи и диалога, а основные права гарантируются всем. «Здесь, в вашей стране, богатой историей и небом, давайте взывать об этом даре свыше и вместе строить мирное будущее».

Строение гэра, продолжил Папа, учит возносить взгляд к вечному синему небу: «Монголия является символом религиозной свободы». Пред лицом бескрайних горизонтов возникает чувство благоговения, которое предполагает смиренный «выбор главного и умение отстраниться от всего, что не является таковым». Святейший Отец предупредил об опасности духа потребительства, который порождает несправедливость и приводит к индивидуализму, забывающему о других людях и добрых традициях. Религии являются надёжной опорой в построении здорового и процветающего общества и сдерживают опасную язву коррупции. Епископ Рима напомнил, что современная Монголия без кровопролития преодолела атеистическую идеологию и пришла к свободе мысли и религии, что закреплено в действующей конституции.

Молодая монгольская католическая община с радостью вносит свой вклад в развитие страны, подчеркнул Папа: она распространяет культуру солидарности, уважения и межрелигиозного диалога, стремится к справедливости, миру и социальной гармонии. Местные католики продвигают многочисленные инициативы по целостному развитию человека, в том числе в области образования, здравоохранения, культурных исследований и продвижения; они свидетельствуют о смиренном, братском духе Евангелия Иисуса на совместном пути со всеми людьми. Ведущиеся переговоры о заключении двустороннего соглашения между Монголией и Святейшим Престолом – это важный канал для достижения условий, необходимых для служения поместной Католической Церкви.

В конце обращения Папа Франциск пожелал: «Пусть различные составляющие монгольского общества, хорошо представленные здесь, продолжают дарить миру красоту и благородство уникального народа!».