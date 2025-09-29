Папа: свидетельство кардинала Мурешана освещало путь целых поколений

25 сентября на 94-м году жизни скончался кардинал Лучиан Мурешан, верховный архиепископ Румынской Греко-Католической Церкви и митрополит архиепархии Фэгэраша и Альба-Юлии. Его жизнь стала символом стойкости веры в годы гонений и подпольного служения во времена коммунистического режима.

«Верный сын Церкви, непоколебимый даже во времена гонений»: так Папа Лев XIV пишет о новопреставленном верховном архиерее Румынской Греко-Католической Церкви кардинале Лучиане Мурешане.

В телеграмме соболезнований, адресованной управляющему и Синоду этой поместной Церкви, Папа выражает близость всему ее духовенству и всем верным, а также родным почившего иерарха и всем, кто оплакивает его кончину.

Воздавая благодарение Богу за образцовое свидетельство архиерея Святейший Отец пишет, что его священническое служение было отмечено терпением и евангельской самоотдачей, незыблемой любовью к Христу и Церкви. Свидетельство новопреставленного кардинала Мурешана «освещало целые поколения верных». По словам Папы, этот «добрый и бдительный служитель» сумел принести в жертву свою жизнь в страданиях, с доверием предавая себя небесному Отцу.

«Я уповаю на то, что, сопровождаемый мучениками и блаженными Румынской Греко-Католической Церкви, он принят в радость вечного Царства», — завершает свое послание Папа Лев XIV и преподает апостольское благословение всем, кто скорбит об утрате и кто принимает участие в погребальных обрядах.



Источник: русская служба Vatican News