Папа скорбит о детях и обо всех жертвах атак на Ближнем Востоке

Папа Лев XIV выразил глубокую скорбь по поводу гибели мирных жителей на Ближнем Востоке, в том числе детей, и молится о скорейшем прекращении всех военных действий. Об этом сообщил Зал печати Ватикана в своём официальном Telegram-канале.

Святейший Отец с болью вспоминает «всех жертв бомбардировок и обстрелов последних дней на Ближнем Востоке, многих невинных людей, среди которых немало детей, а также тех, кто приходил им на помощь, как о. Пьер аль-Рахи».

Речь идёт о маронитском священнике, погибшем 9 марта в ливанском горном поселке Клайя. В интервью ватиканским СМИ францисканец о. Туфик Бу Мерхи рассказал о произошедшем: обстрел поразил один из домов на территории церковного прихода о. Пьера, ранив прихожанина. Священник вместе с десятками молодых людей поспешил на помощь пострадавшему. В этот момент последовал новый удар по тому же дому. Получив тяжелые ранения, священник вскоре скончался в больнице.

Скорбная мысль Папы обращена к этому священнику и ко всем погибшим в результате недавних атак в ближневосточном регионе, прежде всего к детям. По данным международных гуманитарных организаций, включая ЮНИСЕФ и Save the Children, с начала нынешней эскалации погибли около трехсот несовершеннолетних.

Пресс-служба Ватикана сообщает, что Папа Лев XIV «с обеспокоенностью следит за происходящим и молится о скорейшем прекращении всех военных действий».



Источник: русская служба Vatican News