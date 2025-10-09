Папа: синодальность не может абстрагироваться от Коллегии епископов

В телеграмме за подписью госсекретаря Св. Престола кардинала Пьетро Паролина Папа Лев XIV приветствовал участников симпозиума «Епископ в синодальной Церкви», организованного бенедиктинцами в Камальдоли.

В телеграмме говорится, что Святейший Отец «духовно присутствует» на этом собрании и поддерживает «данное начинание, направленное на рассмотрение, в его богословской и церковной глубине, принципа соборности и фигуры епископа, авторитетного хранителя и свидетеля веры».

«Верховный понтифик выражает надежду, что этот исследовательский семинар приведет к обновленному пониманию того, что совместный путь — это образ жизни и мисси Церкви, а подлинная соборность по своей природе требует выслушивания и участия всех крещеных, в соответствии с призванием каждого, но не может обойтись без власти, вверенной Христом Коллегии епископов во главе с Преемником Петра», — говорится в послании Апостольского Престола.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — Синод епископов на тему синодальности, октябрь 2024 г.)