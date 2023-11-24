Папа: шедевры Ватикана связывают небо с землёй

Культурное наследие Ватикана является уникальной возможностью для благовестия. Об этом Папа Франциск пишет в послании участникам римской конференции, посвящённой 100-летнему юбилею Постоянной комиссии по охране памятников истории и искусства Святейшего Престола. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напоминает, что в 1923 году Папа Пий XI учредил эту комиссию для укрепления защиты культурного достояния Святейшего Престола.

Идея охраны памятников зародилась в древних государствах Апеннинского полуострова и в Папском государстве, а со временем утвердилась в законодательстве европейских стран и всего мира. Начиная с XV века Римские Папы издавали распоряжения и декреты, препятствующие вывозу древностей из Рима.

Конкретные правовые принципы, отмечает Святейший Отец, были сформулированы в XVIII-XIX веках, включая принцип общественной полезности культурного наследия: он подразумевает право и обязанность государства обеспечивать юридическую защиту, научную сохраненность, каталогизацию, использование и популяризацию своего достояния. На этой основе в 2001 году был принят Закон об охране культурного наследия Государства Града Ватикан и Святейшего Престола.

В настоящее время, отмечает Папа, этот закон «нуждается в обновлении, чтобы эффективно соответствовать изменившимся историческим и социальным условиям, а также эволюции как своего внутреннего законодательства, так и законодательства международных организаций».

Святейший Отец подчёркивает, что культурное наследие – это не только туристическая достопримечательность, но и зримое выражение жизни Церкви, её священнодействия и проповеди, различных форм духовности и дел милосердия. Церковь всегда поддерживала и поощряла мир искусства, считая его язык привилегированным средством человеческого и духовного прогресса.

Епископ Рима цитирует слова своего предшественника Бенедикта XVI о том, что музеи Ватикана – уникальная возможность для евангелизации: их шедевры «красноречиво свидетельствуют о непрерывном переплетении Божественного и человеческого в жизни и истории народов». Эти дальновидные слова, подчёркивает Папа Франциск, вполне применимы и ко всем культурным сокровищам Ватикана и Святейшего Престола.