Папа: сердце Матери любит в равной мере всех своих детей

В воскресенье 19 апреля, продолжая апостольский визит в Анголу, Папа Лев XIV посетил богородичное святилище «Мама Мушима» и возглавил чтение Святого Розария.

Розарий – это «древняя и простая благочестивая практика, появившаяся в Церкви как молитва для всех», пояснил Папа, обращаясь к многочисленным верующим, которые собрались в этом знаменитом африканском святилище, чье название которого переводится как «Матерь сердца».

«В этом святилище на протяжении столетий многие люди молились в радостные моменты и в печальные, очень болезненные периоды истории этой страны. Здесь уже давно Мама Мушима сокрыто заботится о том, чтобы поддерживать живым и пульсирующим сердце Церкви, сердце, состоящее из сердец: ваших сердец и сердец множества любящих, молящихся, празднующих, плачущих», — отметил Папа.

«Мама Мушима принимает всех, выслушивает всех и молится за всех. Мы с вами размышляли над Славными тайнами жизни Иисуса, созерцая в Его прославлении и в Его любви нашу участь. В Пасхе Христос победил смерть и показал путь возвращения к Отцу. Чтобы мы тоже могли пройти по этому сияющему и требовательному пути, делая весь мир причастным к его красоте, Он даровал нам Своего Духа, Который воодушевляет и поддерживает нас в пути и в миссии».

Святилище «Мама Мушима» освящено в честь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, но верные спонтанно назвали его святилищем Матери сердца.

«Молитва Розарием побуждает нас любить каждого человека материнским сердцем, деятельно и щедро, и посвящать себя благу друг друга, особенно самых бедных. Мама любит своих детей, даже если они разные, она любит всех одинаково и всем сердцем. Перед Матерью сердца и мы хотим обязаться делать то же самое, безмерно стараясь, чтобы ни у кого не было недостатка в любви, а с нею и необходимого для достойной и счастливой жизни».

В конце обращения Папа возобновил призыв против войны:

«Не война, а любовь должна восторжествовать! Именно этому нас учит сердце Марии, сердце нашей общей Мамы. Давайте же выйдем из этого святилища “ангелами-посланниками” жизни, чтобы всем нести ласку Марии и благословение Бога».



Источник: русская служба Vatican News