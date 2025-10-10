Папа Римский призвал журналистов не продавать свою авторитетность

Свободная информация – это оплот цивилизации. Об этом 9 октября заявил Папа Лев XIV на встрече с делегатами 39-й Конференции ассоциации MINDS International. Подробности передает русская служба Vatican News.

По словам Папы, СМИ играют ключевую роль в формировании критического мышления. «Информация – это общественное благо», – отметил Святейший Отец, подчеркнув конструктивность альянса граждан и журналистов, основанного на этической и гражданской ответственности. Такая солидарность создаёт «благотворный круг», укрепляющий здоровье общества.

Особое место в речи заняли слова о журналистах, рискующих жизнью, ради того, чтобы люди узнали правду. Если мы знаем, что происходит в Газе, в Украине и в других землях, орошённых кровью, то во многом – благодаря им, сказал Папа, призвав помнить о погибших журналистов, которые стали «жертвой войны и идеологии войны», о тех, кого преследуют и несправедливо заключают в тюрьмы. «Быть журналистом – не преступление, а право, которое нужно защищать», равно как и свободу информации – опору, на которой строится наше общество. Цитируя Папу Франциска, Святейший Отец заявил: «Нам нужны смелые предприниматели, инженеры-информатики, чтобы красота общения не была искажена». Необходимо очищать медиапространство от губительного когнитивного загрязнения, нечестной конкуренции и «кликбейта», объединяя экономическую устойчивость с правом на достоверную и многоголосую информацию. Журналисты должны быть первыми на этом поле, а их служение, требующее компетентности, мужества и чувства этики, должно быть противоядием к распространению информационного мусора.

Папа предостерёг от риска такого будущего, «где правда больше не отличима от вымысла». Возникают вопросы: кто управляет алгоритмами, которые генерируют контент в объёме и со скоростью, невиданными ранее? Кто руководит ИИ и с какими целями? Нужно следить за тем, чтобы технология не подменяла человека, а «информация и алгоритмы, которые сегодня ею управляют, не оказались в руках немногих».

«Мир нуждается в свободной, точной и объективной информации», – подчеркнул Епископ Рима и процитировал Ханну Арендт: идеальный подданный тоталитаризма – это тот, для кого исчезла разница между реальностью и вымыслом, между истиной и ложью. Своим терпеливым трудом журналисты могут стать «оплотом цивилизации на фоне зыбучих песков приблизительности и постправды». Ключами к доверию граждан являются «прозрачность источников и их принадлежности, подотчётность, качество, объективность».

«Никогда не продавайте свою авторитетность! – напутствовал журналистов Святейший Отец. – Да поддержит вас Дух Божий, Который есть истина и сила, да наполнит вас кротостью и мужеством».