Папа обнародовал послание, посвященное 1700-летию Никейского собора

В праздник Христа, Царя Вселенной, Папа Лев XIV обнародовал апостольское послание, посвященное 1700-летию Никейского собора: In unitate fidei.

«В единстве веры, с самых истоков провозглашенной Церковью, христиане призваны идти в согласии, сохраняя и передавая с любовью и радостью принятый дар»: так начинается текст нового документа Папы Льва, готовящегося к поездке в Турцию по случаю юбилея Первого Вселенского собора, важного для всех христиан. «Этим посланием, — поясняет Папа, — я желаю воспламенить во всей Церкви обновленное усердие в исповедании веры, чья истина, веками составляющая общее наследие христиан, заслуживает того, чтобы ее исповедовать всегда по-новому и актуально». Папа ссылается на одобренный им документ Международной богословской комиссии «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. 1700-летие Вселенского Никейского собора» и отмечает «провиденциальное совпадение» юбилея собора и Юбилейного года, посвященного Христу, нашей надежде. Подчеркивая непреложность Никео-Константинопольского Символа веры, объединяющего всех христиан, Папа констатирует, что эта вера «дает нам надежду в переживаемые ныне трудные времена, посреди множества волнений и страхов, угроз войны и насилия, природных катастроф, тяжкой несправедливости и неравенства, голода и нищеты, от которой страдают миллионы наших братьев и сестер».

Времена Никейского собора не были спокойнее, чем наши дни. Когда он начинался, раны преследования христиан были еще открыты, хотя Миланский эдикт вселял надежду на новую, мирную эпоху. Однако после внешних гонений Церковь страдала от внутренних конфликтов.

Святейший Отец излагает суть богословских споров и конфликта между Арием и пастырями, которые вели Народ Божий по пути Евангелия. Возник один из самых серьезных кризисов в истории Церкви первого тысячелетия, ведь предмет спора не был второстепенным, — речь шла о «средоточии христианской веры», а именно об ответе на решающий вопрос, обращенный Иисусом к ученикам в Кесарии Филипповой: «А вы за кого почитаете Меня?».

Император Константин опасался, что вместе с единством Церкви угрозе подвергнется и единство империи, и созвал Вселенский собор для восстановления единства. Собор проходил под предстоятельством императора с участием беспрецедентного числа епископов – в основном восточных, но было также несколько западных иерархов. Папу Сильвестра представлял епископ Осий Кордубский и два римских пресвитера.

Отцы собора засвидетельствовали свою верность Священному Писанию и апостольскому Преданию посредством исповедания веры согласно словам Иисуса, посылавшего учеников крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. На Западе, поясняет Папа, существовали различные формулы вероисповедания, в частности, Апостольский символ веры; на Востоке также были многочисленные формулировки крещального исповедания: они не отличались эрудированностью и сложностью, но выражали язык, понятный галилейским рыбакам.

Затем Папа описывает дальнейшие события Никейского собора, который пришёл к исповеданию веры, опровергавшему заблуждения Ария: «Никейские отцы хотели остаться верными библейскому монотеизму и реализму воплощения». Никейский Символ веры – это не «философская теория», поясняет далее Папа Лев: он «исповедует веру в Бога, искупившего нас через Иисуса Христа». Именно в силу воплощения Христа мы встречаем Его в наших нуждающихся братьях и сестрах: Символ веры не провозглашает «Бога далекого, недоступного, недвижного, покоящегося в Самом Себе, но Бога, Который рядом с нами». Согласно святому Афанасию, Бог сделался человеком, чтобы мы, люди, могли стать Богом. «Обожение не имеет ничего общего с самообожествлением человека, — поясняет Папа. – Обожение и есть подлинное очеловечение».

Никейский Символ веры приглашает нас к испытанию совести, пишет далее Папа в апостольском послании. Он побуждает задаться вопросами, кто есть Бог для нас и как мы свидетельствуем нашу веру в Него.

Особое внимание Папа уделяет экуменической значимости Никейского собора, ведь именно достижение единства всех христиан было одной из основных его целей. Собор предлагает нам «модель истинного единства при законном разнообразии»: «Единство в Троице, Троица в Единстве, ибо единство без множественности – это тирания, а множественность без единства – это разобщенность».

Завершается новый документ Папы Льва XIV молитвой к Святому Духу, дабы Он вел нас по пути «духовного экуменизма молитвы, хвалы и поклонения, как это произошло в Никео-Константинопольском исповедании веры».



Источник: русская служба Vatican News