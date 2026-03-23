Папа: да приведут нас к покаянию глаза детей войны

Папа Лев XIV обратился к читателям детского приложения Popotus при итальянской газете Avvenire, которое отмечает 30-летие со дня выхода первого номера.

В послании, адресованном директору издания Марко Джирардо, Святейший Отец размышляет о «днях великой тревоги из-за войн, угрожающих будущему человечества» и предлагает всмотреться в лица детей: их «растерянный взгляд» побуждает к подлинному обращению. Чтобы остаться людьми, необходимо заново научиться видеть мир «чистыми глазами», возвращая себе внутреннюю простоту и способность к удивлению.

Епископ Рима подчёркивает важность воспитания и благодарит редакцию за старательный подбор новостей для самых маленьких читателей: как добрых, ободряющих, так и тревожных, которые могут научить не повторять ошибок. В то же время Папа предостерегает от «бесчеловечного понимания информации и воспитания», напоминая о важности непрерывного образования, особенно в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта: «Чтобы оставаться людьми, нужно сохранять детский взгляд на реальность».

Святейший Отец обращается к родителям и педагогам: нельзя допустить, чтобы дети воспринимали чат-боты как «лучших друзей» или видели в них «оракулов всякого знания». Такая зависимость может ослабить мышление и способность к живому общению, притупляя творческое начало. Отсюда – призыв беречь детство и сопровождать взросление ребёнка так, чтобы он стал деятельным участником обновления мира.

Обращаясь к юным читателям, Папа выражает уверенность, что «вернуть миру его красоту возможно». Именно дети могут помочь взрослым вновь увидеть реальность с изумлением и доверием, научиться строить будущее без предубеждений. В этом контексте Лев XIV напоминает о ценностях, которые необходимо хранить всю жизнь: «Доверие к тем, кто вас любит, универсальный язык любви, обезоруживающая сила улыбки, смелость извиниться, красота примирения».

В письме звучит евангельское напоминание: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное». Папа отмечает, что речь идёт о не о регрессе, а способности видеть главное, распознавать существенное и находить неожиданные ответы даже на самые сложные вопросы.

В конце послания Святейший Отец благодарит родителей и учителей за заботу и любовь, призывая помогать детям раскрывать внутреннюю красоту и выражать её в диалоге с историей, памятью и окружающим миром. Каждый ребёнок, напоминает Папа, уникален, и эта уникальность – Божий дар.



Источник: русская служба Vatican News

(На верхнем фото — дети среди руин Газы / AFP)