Папа призвал дипломатов разоружить слова

13 декабря с юбилейным паломничеством через Святые врата Ватиканской базилики прошли итальянские дипломаты во главе с министром иностранных дел. Папа Лев XIV встретился с ними на частной аудиенции и пояснил, как дипломатия связана с надеждой, добродетелью, вдохновляющей Юбилейный год.

В дипломатической службе надежда имеет особое значение, подчеркнул Святейший Отец:

«В дипломатии только тот, кто надеется, по-настоящему продвигает и поддерживает диалог между сторонами, веря во взаимное понимание даже перед лицом трудностей и напряженных ситуаций. Ведь если мы надеемся друг друга понять, то мы делаем все для этого, ищем лучшие способы и слова, чтобы договориться».

Папа обыграл несколько итальянских слов, имеющих прямое отношение к дипломатии. Один из часто употребляющихся в этой сфере терминов – «соглашение» — по-итальянски звучит как accordo, его корень – «сердце», и оно обозначает сердечную близость, выражая «искренность жестов, например, подписания или рукопожатия, которые иначе могут быть сведены к формальным процедурам». Подлинная дипломатическая миссия чужда частным интересам и расчетам, и чтобы в них не уклоняться, нужно смотреть на пример Иисуса, «чье свидетельство примирения и мира сияет, подобно надежде, для всех народов».

Возвращаясь к значению слов и подчеркнув, что синонимом порядочности является верность данному слову, Папа отметил, что язык также нуждается в воспитании: в международном контексте, израненном конфликтами, антонимом к диалогу становится не молчание, а вербальная агрессия.

«Давайте постараемся – с надеждой – обезоружить заявления и речи, заботясь не только о красоте и точности, но в первую очередь о честности и благоразумии», — призвал итальянских дипломатов Папа Лев XIV.



Источник: русская служба Vatican News