Папа прибыл в столицу Турецкой Республики

В четверг Папа Лев XIV прибыл в Анкару, политическую столицу Турецкой Республики.

После официальной приветственной церемонии Святейший Отец посетил мавзолей Кемаля Ататюрка, где покоятся останки основателя и первого президента Республики: именно он ознаменовал радикальный разрыв Турции с османским прошлым, заложив фундамент для современного светского государства. При Ататюрке был упразднен халифат, а османское кораническое право заменено Гражданским кодексом. Именно к периоду руководства Ататюрка восходит введение западного календаря, запрет многоженства, избирательное право женщин. Тогда же арабское письмо для турецкого языка было заменено латинским алфавитом.

После визита в мавзолей Папа Лев отправился в Президентский дворец – бывший «Ак-Сарай» (Белый дворец), где до него уже побывал в ноябре 2014 года Папа Франциск. Это здание подверглось бомбардировкам в 2016 году во время неудачной попытки госпереворота.

Возле дворца Папу приветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган; в честь высокого ватиканского гостя прозвучал 21 пушечный залп. Папа и президент Турции проследовали в Президентский дворец и провели там частную беседу; Эрдоган представил Льву XIV свою семью.



Источник: русская служба Vatican News