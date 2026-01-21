Папа поблагодарил итальянских полицейских за помощь Ватикану

19 января Лев XIV встретился в Клементийском зале с руководством и личным составом Инспекции общественной безопасности при Ватикане, поблагодарив сотрудников за служение в минувшем году. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя руководство, капелланов, сотрудников и агентов, Святейший Отец поздравил их с началом 2026 года и выразил признательность за ежедневный труд по обеспечению безопасности Папы и его сотрудников, а также миллионов паломников и туристов, посещающих базилику Св. Петра и Ватикан.

Особые слова благодарности Папа адресовал за служение в особенно напряжённые периоды прошедшего года – во время Юбилея и в дни смерти Папы Франциска, его похорон и последующего конклава. Эти события требовали от сотрудников максимальной самоотдачи и готовности действовать в условиях меняющихся и порой непредсказуемых обстоятельств. При этом порядок всегда сохранялся благодаря их профессионализму, гибкости и тактичности.

Святейший Отец напомнил, что в Юбилейном году Ватикан принял более тридцати трёх миллионов паломников. Управление многолюдными потоками, дежурства в любую погоду и напряжённый график стали серьёзным испытанием, в котором косвенно участвовали и семьи сотрудников полиции.

Размышляя о смысле служения, Епископ Рима отметил, что порядок и безопасность всегда требуют самоотдачи, но именно они создают общее благо и формируют спокойную, умиротворённую атмосферу. Безопасная среда содействует молитве, и многие паломники, преодолевшие долгий путь и немалые лишения, смогли пережить это именно благодаря труду полицейских.

Цитируя молитву к св. Архангелу Михаилу, небесному покровителю государственной полиции, Лев XIV подчеркнул важность «согласия, честности и мира», праведности разума, силы воли и чистоты в чувствах. Эти слова – не только молитва, но и программа жизни и служения, призвание к «постоянному личному и общественному росту». Ссылаясь на Бенедикта XVI, Папа отметил, что присутствие полиции должно быть надёжной гарантией порядка и спокойствия – основ мирной и достойной социальной жизни, «признаком подлинной цивилизации».

Вверив гостей заступничеству Пресвятой Богородицы и св. Архангела Михаила, Лев XIV заверил полицейских и их семьи в молитве и преподал апостольское благословение.