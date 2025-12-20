Актуальную книгу XVII столетия Папа назвал одним из источников своей духовности
19 декабря в Ватиканском книжном издательстве выходит новое издание «Практики присутствия Божьего», которую Папа Лев XIV в недавней беседе с журналистами назвал одним из источников своей духовности. Святейший Отец написал предисловие к этому тексту, восходящему к XVII столетию.
Автор книги – французский брат-кармелит Лаврентий Воскресенский. Папа пишет, что наряду с текстами святого Августина и других авторов эта книга особым образом отметила его духовную жизнь и сформировала его путь познания Господа и любви к Нему.
Брат Лаврентий указывает на «простой и в то же время тернистый путь: он простой потому, что не требует ничего, кроме постоянного памятования о Боге малыми непрерывными жестами хвалы, молитвы, прошения, поклонения – в любом действии и в любой мысли, когда мы видим только в Нем горизонт, источник и цель». Этот путь также тернист, ведь он требует «процесса очищения, аскезы, отречений и обращения самой сокровенной нашей части, нашего ума и наших мыслей еще больше, нежели деяний».
Лев XIV проводит параллель между опытом единения с Богом, описанным в книге, и переживаниями таких великих мистиков, как Тереза Авильская, и отмечает сочетание смирения и чувства юмора, присущие тексту брата Лаврентия: он «прекрасно знает, что любая земная вещь, какой бы грандиозной и даже драматической она ни была, совсем незначительна перед бесконечной любовью Господа». Например, Лаврентий с иронией пишет, что Бог его «обманул», поскольку он думал, будто идет в монастырь для искупления грехов молодости, но нашел в обители лишь «жизнь, наполненную радостью»: радостью от пребывания с Богом, расцвета милостей и духовного богатства, так что даже бытовые дела становились легкими и необременительными.
Эпоха, в которую жил автор книги, «безусловно, не была менее насильственной, чем наша», пишет далее Папа. Поэтому сочинение смиренного кармелита может стать и для нас вдохновением и помощью:
«Оно показывает, что не существует такой ситуации, которая может отделить нас от Бога, а любое наше занятие и даже любая ошибка обретают бесконечную ценность, если их переживать в присутствии Бога и постоянно предавать Ему».
Источник: русская служба Vatican News
