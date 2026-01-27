Папа о миссии церковных судов: верность истине и забота о людях (+ ФОТО)

26 января Папа Лев XIV принял на частной аудиенции судей и адвокатов Апостольского трибунала Римской Роты по случаю открытия нового судебного года. Передает русская служба Vatican News.

В своем обращении Святейший Отец подчеркнул, что деятельность церковного правосудия должна оставаться верным служением истине, которая никогда не может быть принесена в жертву даже самым благим пастырским устремлениям.

Папа напомнил, что деятельность церковных судов укоренена в глубокой связи между истиной и любовью. Эти два измерения не противостоят друг другу и не подлежат прагматическому балансированию, но образуют внутреннее единство, находящее свое высшее основание в Самом Боге, Который есть одновременно Любовь и Истина.

Судьи Апостольского трибунала Римской Роты призваны быть «споспешниками истины» (ср. 3 Ин 8), для которых поиск правды является не только профессиональной задачей, но и нравственной ответственностью, отметил Папа. Истину следует искать, находить и выражать в логике любви, тогда как сама любовь может быть подлинной лишь тогда, когда она осуществляется в свете истины. Выполняя свои обязанности с верностью истине, судьи одновременно становятся «творцами мира», укрепляя справедливость и содействуя единству Церкви во Христe.

Папа также отметил, что судебный процесс не сводится к столкновению интересов: он служит инструментом для взаимодействия всех участников при выяснении фактов. Судья, сохраняя независимость и беспристрастность, обеспечивает равное рассмотрение доводов всех сторон и последовательное применение права.

Лев XIV подчеркнул: деятельность церковных судов включает особую ответственность, поскольку чрезмерное сосредоточение на сложных и порой драматичных обстоятельствах жизни верных может привести к опасному размыванию истины. Пастырская забота, лишённая опоры в истине, подрывает саму природу судебного служения и угрожает справедливости, превращая её в субъективное решение.

В то же время Святейший Отец указал на противоположный риск: холодного и отстранённого утверждения истины, которое не учитывает потребности человека и заботу, основанную на уважении и милосердии, необходимую на всех этапах процесса.

Святейший Отец напомнил: главный горизонт всей юридической деятельности Церкви — salus animarum, спасение душ как высший закон. Именно поэтому служение истине в правосудии является подлинным актом любви и вкладом в спасение человека. Для того чтобы это служение было эффективным и достойным, оно требует постоянного совершенствования знаний в области канонического права.

Завершая встречу, Папа Лев XIV призвал хранить этот тонкий, но неразрывный союз строгости без жесткости и милосердия без уступок истине, в котором раскрывается подлинная христианская правовая мудрость. Папа вверил труд всех, кто служит в церковных судах, заступничеству Богородицы — Зерцала справедливости.