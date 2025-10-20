Папа: новые святые — не герои и не борцы за идеалы, но свидетели веры (+ ФОТО)

Утром 19 октября на площади Св. Петра Папа Лев XIV совершил торжественную Мессу, в ходе которой причислил к лику святых семерых блаженных. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима сосредоточился на вопросе Христа: «Найду ли Я веру на земле, когда приду?» (Лк 18,8) и назвал веру самым драгоценным достоянием и главным условием спасения. Семь новых святых, по словам Папы, – свидетели «с зажжённым светильником веры», и они «сами стали светочами, распространяющими свет Христа».

Епископ Рима подчеркнул, что вера превосходит все материальные и культурные блага, поскольку без неё они теряют смысл:

«Земля без веры была бы населена детьми, живущими без Отца, то есть созданиями без спасения. Без веры в Бога мы не можем надеяться на спасение».

Размышляя над притчей о неотступной вдове и неправедном судье, Папа отметил:

«Как мы не устаём дышать, так не будем уставать молиться! Как дыхание поддерживает жизнь тела, так молитва поддерживает жизнь души: вера выражается в молитве, а подлинная молитва живет верой».

Папа предостерёг от двух искушений, которые ставят под сомнение нашу веру в справедливость и доброту Бога. Это искушение злом: оно заставляет думать, что «Бог не слышит плача угнетённых и не имеет жалости к невинному страданию». Это также искушение гордыней, выражающейся в «претензиях на то, чтобы Господь действовал так, как хотим мы». От обеих этих ловушек нас освобождает Иисус, Который в Своих страданиях молился: «Отче, да будет воля Твоя» (ср. Лк 22,42).

Лев XIV подчеркнул, что высшая справедливость Бога проявляется в Его милосердии: Голгофский Крест являет справедливость Божью, то есть прощение. Господь видит зло и искупает его, беря его на Себя.

Папа заверил верующих, что Христос всегда находится там, где есть страдание: «Когда мы распяты болью и насилием, ненавистью и войной, Христос уже там, на Кресте, за нас и с нами. Нет такого плача, который Бог не утешит; нет слезы, которая была бы далека от Его сердца». Тот, кто отвергает милосердие Бога, становится «неспособным к милосердию по отношению к ближнему».

Епископ Рима представил новых святых в качестве образцов той веры, которая поддерживает наше стремление к справедливости и освобождает от фатализма Эти верные друзья Христа – мученики за веру: епископ Игнатий Шукрулла Малоян и катехизатор Пётр То Рот; это евангелизаторы и миссионеры, такие как сестра Мария Тронкатти; это святые основательницы общмн, такие как монахини Винченца Мария Полони и Кармен Рендилес Мартинес; это благотворители человечества Бартоло Лонго и Хосе Грегорио Эрнандес Сиснерос:

«Они – не герои, не поборники некоего идеала, но реальные, настоящие мужчины и женщины. Да поможет нам их заступничество в испытаниях, а их пример да вдохновит в общем призвании к святости. Совершая паломничество к этой цели, будем молиться без устали, пребывая в том, чему научены, и твёрдо веруя. Так вера на земле питает надежду на небеса».

***

Также стоит обязательно отметить, что на этой воскресной Св. Мессе присутствовали и паломники из России, завершающие своё недельное межъепархиальное Юбилейное паломничество в Рим.