Папа по случаю Всемирного Дня Здоровья: вакцины — важный инструмент борьбы с пандемией

По случаю Всемирного дня здоровья Святейший Отец напоминает нам, что только вместе можно «построить более справедливый мир».

«Все, особенно наиболее слабые люди, нуждаются в помощи. Только вместе мы сможем построить более справедливый и здоровый мир. Мы все призваны бороться с пандемией, и вакцины являются важным инструментом в этой борьбе» — написал в среду Папа Франциск в своем Twitter.

Everyone needs assistance, especially the most vulnerable. Only together can we build a more just and health world. All of us are called to combat the pandemic and vaccines are an essential tool in this fight. #worldhealthday — Pope Francis (@Pontifex) April 7, 2021

Повестка Всемирного дня здоровья посвящена в этом году теме: «Построение более справедливого и здорового мира». Этот День, учрежденный Организацией Объединенных Наций в 1948 году, призван привлечь внимание к вопросам, имеющим первостепенную важность и первоочередность в мире здравоохранения.

Известно, что 84-летний Папа Римский привился препаратом Pfizer. Кампания вакцинации в городе-государстве Ватикан уже завершилась, вакцины бесплатно получили свыше 1 тыс. представителей социально незащищенных категорий населения, а также журналисты международного папского пресс-пула, сопровождавшие главу Римско-Католической Церкви в поездке в Ирак в начале марта.