Папа по случаю Всемирного Дня Здоровья: вакцины — важный инструмент борьбы с пандемией

По случаю Всемирного дня здоровья Святейший Отец напоминает нам, что только вместе можно «построить более справедливый мир».

«Все, особенно наиболее слабые люди, нуждаются в помощи. Только вместе мы сможем построить более справедливый и здоровый мир. Мы все призваны бороться с пандемией, и вакцины являются важным инструментом в этой борьбе» — написал в среду Папа Франциск в своем Twitter.

Everyone needs assistance, especially the most vulnerable. Only together can we build a more just and health world. All of us are called to combat the pandemic and vaccines are an essential tool in this fight. #worldhealthday

