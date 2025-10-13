Папа на воскресной Мессе: центр богородичной духовности – воскресший Христос

Утром 12 октября, на площади Святого Петра Папа Лев XIV совершил Мессу по случаю Юбилея богородичной духовности. В своей проповеди Папа подчеркнул, что подлинное почитание Марии всегда должно иметь своим центром воскресшего Христа и приводить к деятельному милосердию, которое, подобно Евангелию, разрушает гордыню. Передает русская служба Vatican News.

Папа Лев начал с наставления апостола Павла Тимофею, в котором апостол предостерегает от того, чтобы отделять имя Иисуса от Его истории и Его Креста, потому что Бог воскрешает то, что мы отвергаем: «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, из семени Давидова» (2 Тим 2, 8). Папа подчеркнул, что только это отличает Божий путь от человеческих систем: «Это единственное, что имеет значение, это отличает человеческие духовные пути от пути Бога».

Размышляя над чтением из Четвертой книги Царств об исцелении сирийца Неемана, Папа указал на опасность закрытости перед действием Бога. Он напомнил слова Папы Франциска о сирийском военачальнике, который был болен проказой:

«Это противоречие часто встречается в нашей жизни: порой великие дары служат бронёй, чтобы скрыть великие слабости… Если бы Нееман продолжал лишь накапливать медали на своей броне, в конце концов его пожрала бы проказа: он бы оставался с виду живым, но закрытым и изолированным в своей болезни».

Иисус освобождает от этой опасности, потому что Он «не носит брони, а рождается и умирает нагим», пояснил Святейший Отец, пояснив: чем меньше у нас титулов и привилегий, тем яснее нам становится, что «Бог есть чистый дар, чистая благодать», абсолютная истина, от которой нас сегодня могут отделять множество голосов и убеждений.

Папа подчеркнул, что богородичная духовность служит Евангелию, раскрывая его простоту:

«Почитание Марии из Назарета делает нас вместе с Ней учениками Иисуса, учит возвращаться к Нему, размышлять и связывать факты жизни, в которых Воскресший всё ещё посещает и призывает нас».

Ссылаясь на гимн Марии «Величит душа Моя Господа» (Magnificat), Святейший Отец описал богородичную духовность как силу преобразования, которая «помогает нам видеть гордых, рассеянных в помыслах сердец их, сильных, низвергнутых с престолов, и богатых, отпущенных с пустыми руками. Она обязывает нас наполнять благами голодных, возвышать смиренных и уповать на силу Божьей мышцы».

Папа предостерёг от подчинения веры собственным интересам, которое превращает тех, кто от нас отличается, особенно бедных, «во врагов, в ‘прокажённых’, которых нужно избегать и отталкивать».

В завершение, цитируя Папу Франциска, Папа Лев XIV призвал увидеть в Марии силу, которая противостоит насилию:

«В Ней мы видим, что смирение и нежность — это добродетели не слабых, но сильных, которым не нужно плохо обращаться с другими, чтобы чувствовать себя важными».

Папа Лев призвал всех верующих сделать христианскую духовность «двигателем обновления и преображения», как этого требует Юбилей, время обращения и возвращения, осмысления и освобождения. «Да ходатайствует о нас Пресвятая Мария, надежда наша, и да направляет нас к Иисусу, к распятому Господу. В Нем – спасение для всех», — воззвал Папа, завершая проповедь.