Папа: любовь Богомладенца преображает жизнь

Вечером 24 декабря Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра Божественную литургию праздника Рождества Христова; число участников торжественного богослужения было ограничено из-за чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуации.

В эту ночь, отметил в своей проповеди Святейший Отец, исполнилось великое пророчество Исаии: «Младенец родился нам; Сын дан нам» (Ис 9,5). Рождение ребёнка – это огромная радость, поразительное событие, которое меняет и приводит в движение всё вокруг; оно приносит ни с чем не сравнимое счастье. Таково Рождество Иисуса: оно позволяет нам возрождаться и находить в Нём силы, чтобы выдержать все испытания. Христос приходит в мир для каждого из людей, подчеркнул Папа Франциск.

Сын Божий, благословенный по природе, приходит сделать нас Своей благодатью возлюбленными, благословенными детьми Бога, и в этом – неиссякаемый источник надежды и силы, позволяющей преодолевать все наши недостатки, раны и неудачи прошлого, страхи и тревогу о будущем. «Любовь Бога к нам не зависит и никогда не будет зависеть от нас самих: она безвозмездна, она – чистейшая благодать», дороже которой ничего нет.

Небесный Отец даровал нам Своего единородного Сына, отметил Папа Франциск, но если мы посмотрим на неблагодарность людей по отношению к Богу и на человеческую несправедливость по отношению к множеству братьев, то возникает сомнение: правильно ли поступил Господь, дав нам столько? Зачем Он по-прежнему доверяет нам? Да, Он переоценивает нас, и делает это потому, что любит бесконечной, бескорыстной любовью: Бог не может не любить нас, и этим Он отличается от нас. Господь знает, что единственный способ спасти нас, исцелить нас изнутри – это любить нас. Мы можем стать лучше, лишь приняв Его неутомимую любовь, которая «не меняется, а изменяет нас». Только любовь Иисуса преображает жизнь, лечит самые глубокие раны, освобождает от порочного круга неудовлетворённости, гнева и нареканий, подчеркнул Святейший Отец.

«Младенец родился нам», Он пришёл на эту землю ночью, в нищете и отверженности, хотя заслуживал родиться величайшим царем в самом красивом дворце. Своим Рождеством Господь показывает нам бесконечность Своей конкретной любви к человечеству, входя в самые худшие людские страдания: каждый отверженный человек – это возлюбленное дитя Божье. Христос помогает нам принять наши слабости и осознать очень важную вещь: как в Вифлееме, так и с нами Бог совершает великие дела через нашу бедность. «Он поместил всё наше спасение в ясли хлева и не страшится нашей бедности: позволим же Его милосердию преобразить наши страдания!», – призвал верующих Папа Франциск.

Есть ещё одна причина, по которой ангел говорит пастухам: «Вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,12). Этот Младенец в яслях Вифлеема – «Дома хлеба», отметил Папа, будет вести нас по жизни. Маленький Иисус напоминает, что для жизни нам нужен настоящий хлеб – Иисус. Но как же часто люди стремятся лишь к развлечениям и мирскому успеху, питаясь продуктами, которые «не способны утолить голод и оставляют пустоту внутри!». С ненасытным желанием обладания мы бросаемся к кормушкам праздности, забывая о яслях Вифлеема. Но именно эти ясли, убогие во всём и богатые любовью, учат, что настоящая пища, поддерживающая жизнь, – это позволить Богу любить нас и любить других. Примером тому является Иисус: Он, Слово Божье, младенец; не умея говорить, Он дарует жизнь. «Мы же много говорим, но зачастую бываем невеждами в доброте», – подчеркнул Святейший Отец.

Бог пришёл в этот мир беспомощным младенцем, чтобы побудить нас заботиться о других. Его нежный крик заставляет понять, насколько бесполезны многие наши прихоти. Его обезоруживающая любовь напоминает, что время, дарованное нам, служит вовсе не для того, чтобы оплакивать самих себя, а чтобы утешать страдающих ближних. Бедный и нуждающийся Бог поселяется рядом с нами, чтобы заявить нам: служа неимущим, мы будем любить именно Его.

В конце проповеди Святейший Отец вознёс молитву, дабы Господь научил нас заботиться о нуждающихся, ибо с сегодняшней ночи все они – наши братья.

Источник: Vatican News